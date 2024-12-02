20 фото, которые доказывают, что в других странах удивлять могут не только достопримечательности
Когда мы думаем о разных странах, нам в первую очередь приходят на ум привычные образы: Эйфелева башня во Франции, лапша на каждом углу в Китае, небоскребы в Нью-Йорке. А между тем в любой точке мира полно необычных деталей и традиций, которые в других странах ни за что не увидишь. В этой подборке мы собрали фотографии, на которых и запечатлена непривычная сторона жизни других стран.
В швейцарских туалетах есть специальные краны, которые одновременно распыляют на руки воду вперемешку с мылом
В общественном парке на каждом дереве есть QR-код, по которому можно больше прочитать об этом виде деревьев
Всё же таблички лучше привязанной проволоки. Табличка 3-5 лет простоит и ничему не вредит, а эту табличку надо ежегодно перевязывать, или будет стягивать ствол дерева
«Нашла в ирландском торговом центре автомат, который торгует накладными ресницами»
«Живу во Флориде. Ко мне на задний двор сегодня пришел вот такой товарищ»
Приезжая на заправку в Японии будьте готовы, что топливо будет поступать сверху
В Швейцарии есть публичные холодильники, в которых вы можете оставить еду и напитки для других людей
В общественном туалете в Норвегии есть дополнительный унитаз. Один нужен для взрослого, а второй для ребенка
Потрясающе. Туалеты для инвалидов и родителей с детьми есть много где, а вот маленькие унитазы редко встречаются.
В аэропорту Гавайев люди на табличках в туалетах одеты в гавайскую одежду
В Швейцарии в большинстве вендинговых автоматах рядом с шоколадками можно найти тесты на беременность
Тест делала и закусила сладеньким. - отметила событие или печальку заела
В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных
Мне кажется, что это место гораздо привлекательнее для детишек, особенно любящих мягкие игрушки)
В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения
«Я зашел в туалет в Сеуле и чуть не сел на пол, потому что прямо напротив унитаза увидел себя»
пока делаешь дела, можно макияж поправить. ну или проверить, не застряло ли что в зубах.
На уровне лица сидящего на дверце установлено зеркало (прим. ADME)
В Швейцарии есть специальные стойки для утилизации коробок из-под пиццы
Увидел автоматы только с острым соусом в Японии
В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами
В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку
В гонконгском Диснейленде на поручнях есть сидушки, чтобы гости могли отдохнуть в любой момент
Удобно, а то по пол часа постоишь вот так в очереди и целый день, так ноги отваливаются
Во многих странах готовят суши как суши, а в Германии вот такие. Да-да, они с сосисками
В общественных туалетах в Хельсинки установлены общие писсуары для мужчин и женщин
Вот такой «консультант» в местном магазине. Он не отстанет от вас, пока не придет другой продавец
В каждой стране есть не только свои уникальные вещи и привычки, но и традиции. Например, в странах Азии одни из самых интересных бьюти-ритуалов.
Комментарии
ради последнего зеленого консультанта я бы каждый день в этот магазин ходила ☺️💚