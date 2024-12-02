20 фото, которые доказывают, что в других странах удивлять могут не только достопримечательности

Когда мы думаем о разных странах, нам в первую очередь приходят на ум привычные образы: Эйфелева башня во Франции, лапша на каждом углу в Китае, небоскребы в Нью-Йорке. А между тем в любой точке мира полно необычных деталей и традиций, которые в других странах ни за что не увидишь. В этой подборке мы собрали фотографии, на которых и запечатлена непривычная сторона жизни других стран.

В швейцарских туалетах есть специальные краны, которые одновременно распыляют на руки воду вперемешку с мылом

В общественном парке на каждом дереве есть QR-код, по которому можно больше прочитать об этом виде деревьев

© li-si / Reddit Анна 3 часа назад Всё же таблички лучше привязанной проволоки. Табличка 3-5 лет простоит и ничему не вредит, а эту табличку надо ежегодно перевязывать, или будет стягивать ствол дерева - - Ответить

«Нашла в ирландском торговом центре автомат, который торгует накладными ресницами»

«Живу во Флориде. Ко мне на задний двор сегодня пришел вот такой товарищ»

Приезжая на заправку в Японии будьте готовы, что топливо будет поступать сверху

В Швейцарии есть публичные холодильники, в которых вы можете оставить еду и напитки для других людей

В общественном туалете в Норвегии есть дополнительный унитаз. Один нужен для взрослого, а второй для ребенка

В аэропорту Гавайев люди на табличках в туалетах одеты в гавайскую одежду

В Швейцарии в большинстве вендинговых автоматах рядом с шоколадками можно найти тесты на беременность

В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных

В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения

«Я зашел в туалет в Сеуле и чуть не сел на пол, потому что прямо напротив унитаза увидел себя»

На уровне лица сидящего на дверце установлено зеркало (прим. ADME)

В Швейцарии есть специальные стойки для утилизации коробок из-под пиццы

Увидел автоматы только с острым соусом в Японии

В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами

В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку

В гонконгском Диснейленде на поручнях есть сидушки, чтобы гости могли отдохнуть в любой момент

Во многих странах готовят суши как суши, а в Германии вот такие. Да-да, они с сосисками

В общественных туалетах в Хельсинки установлены общие писсуары для мужчин и женщин

Вот такой «консультант» в местном магазине. Он не отстанет от вас, пока не придет другой продавец