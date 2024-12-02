20 фото, которые доказывают, что в других странах удивлять могут не только достопримечательности

Фотоподборки
4 часа назад

Когда мы думаем о разных странах, нам в первую очередь приходят на ум привычные образы: Эйфелева башня во Франции, лапша на каждом углу в Китае, небоскребы в Нью-Йорке. А между тем в любой точке мира полно необычных деталей и традиций, которые в других странах ни за что не увидишь. В этой подборке мы собрали фотографии, на которых и запечатлена непривычная сторона жизни других стран.

В швейцарских туалетах есть специальные краны, которые одновременно распыляют на руки воду вперемешку с мылом

Lala_Luna
20 минут назад

Я, конечно, понимаю, экономия воды и все такое... Но это чересчур

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В общественном парке на каждом дереве есть QR-код, по которому можно больше прочитать об этом виде деревьев

Анна
3 часа назад

Всё же таблички лучше привязанной проволоки. Табличка 3-5 лет простоит и ничему не вредит, а эту табличку надо ежегодно перевязывать, или будет стягивать ствол дерева

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«Нашла в ирландском торговом центре автомат, который торгует накладными ресницами»

«Живу во Флориде. Ко мне на задний двор сегодня пришел вот такой товарищ»

Приезжая на заправку в Японии будьте готовы, что топливо будет поступать сверху

В Швейцарии есть публичные холодильники, в которых вы можете оставить еду и напитки для других людей

В общественном туалете в Норвегии есть дополнительный унитаз. Один нужен для взрослого, а второй для ребенка

A_n_s_y
36 минут назад

Потрясающе. Туалеты для инвалидов и родителей с детьми есть много где, а вот маленькие унитазы редко встречаются.

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В аэропорту Гавайев люди на табличках в туалетах одеты в гавайскую одежду

В Швейцарии в большинстве вендинговых автоматах рядом с шоколадками можно найти тесты на беременность

Винни
5 минут назад

Тест делала и закусила сладеньким. - отметила событие или печальку заела

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В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных

Lala_Luna
15 минут назад

Мне кажется, что это место гораздо привлекательнее для детишек, особенно любящих мягкие игрушки)

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В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения

«Я зашел в туалет в Сеуле и чуть не сел на пол, потому что прямо напротив унитаза увидел себя»

Anna Gavrilova
1 день назад

пока делаешь дела, можно макияж поправить. ну или проверить, не застряло ли что в зубах.

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На уровне лица сидящего на дверце установлено зеркало (прим. ADME)

В Швейцарии есть специальные стойки для утилизации коробок из-под пиццы

Увидел автоматы только с острым соусом в Японии

В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами

В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку

В гонконгском Диснейленде на поручнях есть сидушки, чтобы гости могли отдохнуть в любой момент

Винни
2 минуты назад

Удобно, а то по пол часа постоишь вот так в очереди и целый день, так ноги отваливаются

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Во многих странах готовят суши как суши, а в Германии вот такие. Да-да, они с сосисками

В общественных туалетах в Хельсинки установлены общие писсуары для мужчин и женщин

Вот такой «консультант» в местном магазине. Он не отстанет от вас, пока не придет другой продавец

Lala_Luna
1 минута назад

С таким консультатом приход продавца пусть будет как можно позже)

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В каждой стране есть не только свои уникальные вещи и привычки, но и традиции. Например, в странах Азии одни из самых интересных бьюти-ритуалов.

Фото на превью somebigboi / Reddit

Комментарии

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Завтразавр
3 часа назад

ради последнего зеленого консультанта я бы каждый день в этот магазин ходила ☺️💚

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