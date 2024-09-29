9 бьюти-фишек восточных женщин, которые и нам стоит взять на заметку

Если завести разговор о секретах красоты восточных женщин, то многие, вероятно, подумают исключительно о Южной Корее, которая сегодня невероятно популярна. Однако это несправедливо. Потому что свои особенности ухода есть и у других восточных женщин. И многие из них очень классные. Содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта

Камень рушур для красоты кожи

Этот банный камень используют многие восточные женщины и для лица, и для тела. С его помощью очищают и отбеливают кожу. Камень легко крошится, поэтому его раздавливают и наносят на кожу, либо смешивают с водой и массируют тело или лицо получившейся кашицей. После такого пилинга кожа становится мягкой и бархатистой. Еще из рушура можно сделать что-то вроде маски: крошки камня нужно смешать с маслом и нанести на лицо на несколько минут. Такая процедура позволяет бороться с пигментными пятнами.

Мыло с глиной для умывания

Многие слышали об удивительных свойствах глиняных масок для лица. Чего они только не делают: увлажняют, удаляют лишний жир, помогают бороться с высыпаниями и многое другое. Однако некоторые восточные женщины пошли дальше и вместо масок используют мыло с добавлением глины. Такое мыло не только нежно очищает кожу от загрязнений, но и деликатно отшелушивает. В итоге кожа приобретает здоровый и сияющий блеск. Кроме того, с его помощью можно очистить поры и контролировать выработку кожного сала.

Уксус для ополаскивания волос

Многие восточные женщины могут похвастаться роскошными густыми волосами. Конечно, тут сыграла роль и генетика, но есть и некоторые бьюти-секреты. Один из них − использование уксуса в качестве ополаскивателя для волос перед полноценным мытьем. Локоны становятся более гладкими, блестящими и крепкими.

Палочки для чистки зубов

Мисвак − это популярное средство гигиены полости рта на Востоке. Оно представляет собой деревянную палочку с чем-то вроде щетки из волокон на конце. Чтобы почистить зубы, нужно ненадолго замочить кончик палочки, а затем воспользоваться ей как обычной зубной щеткой. Считается, что мисвак уменьшает зубной налет, устраняет микробов, борется с неприятным запахом, а также обладает антибактериальными свойствами. Вся эта процедура может показаться сомнительно и даже первобытной, однако ученые оценивают эффективность мисвака на одном уровне с зубной щеткой.

Розовая вода для ухода за кожей

Средство получают путем настойки сухих лепестков роз в воде. Считается, что розовая вода успокаивает кожу и уменьшает покраснения, способствует регенерации и борется с высыпаниями, а еще увлажняет и оказывает антивозрастной эффект. Обычно розовой водой просто протирают кожу, как тоником. Но ее также можно добавлять в глиняные маски и сбрызгивать лицо перед нанесением тканевых, использовать после бритья и для охлаждения в жаркие дни.

Масло зверобоя от растяжек

Если вы придете на турецкий рынок, то, скорее всего, увидите во многих лавках бутыльки с ярко-красной жидкостью. В них содержится масло зверобоя. По всему миру его используют в самых разных целях, а вот турчанкам оно помогает в борьбе с растяжками и рубцами.

Жемчужная пудра для сияния кожи

В Азии огромной популярностью пользуется жемчужный порошок, который делается из натурального жемчуга. За счет своих свойств средство препятствует выработке меланина, из-за чего кожа выглядит более сияющей. Кроме того, порошок сужает поры, уменьшает покраснения и улучшает текстуру кожи. Жемчужную пудру можно использовать как самостоятельное средство, так и добавлять в маски для лица, в лосьоны для кожи и даже в зубную пасту.

Мыло и луковая шелуха против седых волос

Самый простой и распространенный способ борьбы с сединой − это краска. Но не для некоторых восточных женщин. Например, в Турции пользуется популярностью мыло из диких фисташек. Его используют для того, чтобы замедлить появление седых волос. Еще один способ − это настойка из луковой шелухи. Темноволосые женщины используют настойку из шелухи красного лука, а блондинки — белого.

Салфетки во время месячных

Азия давно впереди планеты всей в вопросах личной гигиены женщин. Если у нас дело в основном ограничивается тампонами и прокладками, то вот в Японии популярностью пользуются специальные салфетки. Их используют вместе прокладками. Так как салфетки максимально плотно прилегают к телу, они выполняют функцию первичного барьера, и позволяют женщинам чувствовать себя комфортно во время месячных.