Блин, да при чём тут совместный или раздельный отдых? Если человек захочет изменить, то он изменит где угодно. Какой вообще смысл в отношениях, если партнёра нужно контролировать, чтоб он/она " не кутил"?
14 человек залезли в телефон к своим близким и чуть со стула не шлепнулись
Истории
2 часа назад
Рыться в чужом телефон, мягко говоря, считается дурным тоном. Но иногда люди случайно видят всплывающие сообщения на экране. А дальше происходит масса интересного — читайте в подборке.
- Пришла к сестре в гости. У нее богатый муж. А она с детства соперничала со мной, мы более-менее нормально общаться стали, когда уже выросли. Сидим, пьем чай. Сестра ушла в туалет, и тут на ее телефон приходит СМС от мужа: «Сестре денег не давай! 400 тысяч — фига се». Я сама офигела: речь явно про меня. Мне было жутко любопытно, в чем дело, но я промолчала. А потом позвонила родителям, и мама раскололась. Оказывается, они с батей долго копили мне на квартиру (я живу в съемной). Тех самых 400 тысяч не хватало — они просили в долг у сестры. Родители бы потом вернули, они в этом деле надежные. А сестра с мужем, у которых две квартиры, мне просто позавидовали. Ее муж решил, что я не просто в гости пришла, а вымаливать деньги. Кстати, им родители на свадьбу подарили ну очень приличную сумму, за которую и было куплено их первое жилье.
- Я всегда был противником раздельного отдыха. Не по-семейному это как-то. Но жена отпросилась с моей сестрой, я и отпустил. Подумал, что при сестре жена не станет кутить. А через полгода спалил переписку — она там на отдыхе мне изменила. Сестра ушла в отказ, мол, ничего не знала. Потом я понял: да знала наверняка, а не сказала, потому что для нее это норма (выяснил, что они с мужем оба неверные). Ошибся сразу в двух самых близких людях. © Подслушано / Ideer
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- У меня есть брат, и он вредный. Близких отношений не сложилось. А тут он позвонил и поздравил меня с днем рождения. Я ну очень удивилась, потому что обычно он меня ни с какими праздниками не поздравляет. Поблагодарила. А потом мама что-то попросила объяснить в телефоне, я случайно увидела в мессенджере ее сообщение брату: «Поздравь сестру с днюхой». Про себя поржала: нет, брат не изменился.
- Взял у жены телефон, чтобы обновить, и случайно увидел «всплывашку» с текстом: «Люблю тебя». Перешел по ней и офигел от увиденного. Чат замаскирован под рабочий, но переписка далеко не про работу. Полистал вверх, сколько смог, вытащил удаленное фото и ответ моей супруги на это удаленное фото. Скандал, мой уход из дома на 2 дня (а у нас есть дети: 14 и 7 лет). Потом вроде помирились, жена пообещала, что закончила с тем мужиком общаться. Но! Недавно случайно нашел его письмо к ней — он забронировал им двухместный номер в гостинице. Правда, это был прошлый год и она никуда не ездила, но тем не менее. Сложил пазл: очень много раз его приезды совпадали с ее уходами к подружкам. Год прошел после того скандала, вроде все успокоились. Супруга сказала, что ей нужно было общение, которого не было со мной, и как таковой измены не было. Правда, на меня порой снова как накатит — ничего не могу с собой сделать. Люблю ее, глупую. © ЖИЗНЬ В РАССКАЗАХ / VK
- Моя подруга уснула, а в этот момент ей пришло сообщение от нашей третьей подружайки. Подруга дала мне свой пароль, так что я разблокировала ее телефон, чтобы ответить той девочке. Когда я открыла их чат, то увидела свое имя. Они обсуждали меня, говорили настоящие гадости! «Она такая нелепая, что даже не смешно», «Почему мы вообще с ней дружим?» Я была в шоке. Теперь не знаю, что и делать. © nextplanet / Reddit
- Муж у меня в телефоне записан как «Пельменолог», а я у него, как выяснилась, «гижи курдгели». Это «безумный заяц» по-грузински. Осталось с того самого раза, когда мой телефон заглючил и показал на экране зайца. А я мастеру-ремонтнику на эмоциях описывала сумасшедшие заячьи глаза, которые смотрели мне прямо в душу.
- Муж лег вздремнуть, а меня попросил отключить его телефон от зарядки. Короче, пошла я к его телефону и увидела сообщение: «И кровать сейчас такая холодная». Я была в замешательстве — похоже на фразу, вырванную из разговора. Залезла в телефон. Этот номер не был никак подписан, других сообщений с него не было. Вдруг за моей спиной появился муж — я, конечно, показала это странное сообщение. А он ответил, мол, наверное, кто-то ошибся номером. И перевел разговор на ужин, а после ужина вышел на крыльцо и с кем-то говорил. Потом мне сказал, что это он с другом обсуждал планы на выходные. Прошла неделя, а я все еще думаю о том сообщении. Возможно, я слишком остро реагирую, но я не могу отделаться от чувства, что что-то не так. © ThrowRAunknowntxt3 / Reddit
- Встречался с девушкой 4 месяца. Вдруг пишет мне ее бывший муж, мол, а уверен ли ты, что твоя девушка тебе верна? А попроси-ка ее переписку со мной почитать. Вечером говорю девушке, мол, если я ошибся, то прощение буду вымаливать долго, но покажи мне свой телефон. Она долго отнекивалась, но в итоге прочитал я их миленькую переписку. Она ему смайлики и поцелуйчики шлет, говорит, какая из нее была плохая жена. Потом я дошел до места, где они договариваются о встрече. Девушка начала говорить, что я все не так понял. А я молча собрал вещи и ушел. © ЖИЗНЬ В РАССКАЗАХ / VK
- Я залез в телефон парня, за которого моя сестра собралась замуж. Увидел много чатов с разными женщинами на сайтах знакомств. Прочитал его жалобы по поводу предстоящей свадьбы с моей любимой сестренкой. А для нее это первые отношения, да и она очень любит своего жениха, семья его уже приняла. Свадьба через месяц. Я даже не знаю, надо ли кому-то рассказать о том, что я увидел. © Thomas-Shelby11 / Reddit
- Подруга любит азиатскую культуру, аниме и дорамы. Она у меня в телефоне записана именем персонажа, которого косплеит. Как выяснилось, я у нее тоже записана именем крутого персонажа из дорамы. Она сказала, что мы по духу похожи. Мне это ужасно польстило.
- Случайно увидел на телефоне жены, что она сидит в приложении для знакомств. Посмотрел переписку: она даже отсылала свои фотки. И кому? Своему бывшему! Вроде и ничего неподобающего, но явно больше того, что можно отправить другу. Я решил провести эксперимент: тоже создал себе профиль, открыл его и засветил перед женой. Чудесным образом уже на следующий день приложение исчезло с экрана ее телефона. Пробил ее по поисковикам — не нашел. Видимо, удалила профиль. А еще она вела себя особенно нежно и внимательно со мной. Не знаю, что делать дальше. © Unknown author / Reddit
- Нашла в телефоне спящего мужа номера «Самые нежные прикосновения» и «Госпожа моих снов». Я жутко разозлилась и в порыве ревности начала по очереди звонить по этим номерам, чтобы узнать, кого скрыл под этими именами мой романтичный муженек. Набираю первый номер — поднимает трубку его мама. Набираю «Госпожу» — зазвонил мой телефон. Я заплакала от угрызений совести, сняла деньги и подарила их супругу. Когда я рассказала об этом его маме, та пошла и купила ему золотые часы. Муж очень растрогался и даже немного всплакнул. А потом взял деньги и ушел к той, которая была записана, как «Электрик Алексей». © Причал смешных историй / VK
- Увидела у парня в телефоне подозрительный контакт. Из переписки были явно удалены все сообщения, кроме первого. Приперла благоверного к стенке — он признался, что да, была измена. Но, мол, это все не серьезно. Бросила его, потому что лжецам веры нет. © Apprehensive-Tell887 / Reddit
- Рассказала подруге по приколу, как у меня записана мама — «Сяо Чжань». Это китайский актер, который ей нравится. Если украдут или взломают телефон, мошенники не поймут, как звонить родителям. В ответ подруга стала показывать свою адресную книгу. Почти нет нормальных имен, а есть что-то вроде «Пафосная девочка», «Шаурма», «Бззз». Как она помнит, кто есть кто — ума ни приложу. Я у нее записана под свои именем, но со смайликом.
Телефон в современном мире становится личным пространством. И есть 7 причин, почему сейчас звонить по телефону — это грубо.
Комментарии
Уведомления
Так нефиг лазить в чужих телефонах.
А кто уж залез - должен быть готов к сюрпризам)
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Телефон-это вторая жизнь, если там нечисто, то и первую замарать можно. Чистота-залог здоровья 🤗
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Если твой муж или жена скрывает пароль от своего телефона, это очень подозрительно.
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