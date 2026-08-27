20+ историй из летнего лагеря, пропитанных ароматом печеной картошки из костра
Разве можно забыть детский лагерь, костер и печеную картошку, которую ели прямо руками, отдирая горелые корочки и смеясь? В воспоминаниях о летнем лагере всегда так много теплоты, радости и беззаботного счастья. Как хорошо иногда на секундочку окунуться в этот мир и освежить в памяти те самые ощущения. А в конце статьи вас ждет бонус: моя личная история о первом опыте работы вожатой.
- Помню, в детстве поехала в детский лагерь в другой город. Так вот, там познакомилась с девочкой с такой же фамилией, что и у меня. Ну мы решили подшутить и всем стали говорить, что мы, мол, сестры. Я еще странную цепочку объяснения родства вкидывала вдогонку: «У моего дедушки брата сына второй жены...» А в середине смены, представляете, выяснилось, что реально сестры! Просто троюродные, наши дедушки со стороны папы братья родные. Вот так и стали общаться.
- Однажды в детском лагере один мальчик, который мне очень нравился, сказал, что ему нравятся девчонки, которые хорошо учатся. Ну и я наплела с три короба, какая я умница-отличница. Правда, вот этот ход тогда мне никак не помог мне понравиться ему. А вот после я будто доказать ему захотела, что правда такая умная, и как взялась за учебу. В общем, школу практически с медалью окончила и в универе была отличницей тоже.
Автор делится радостными воспоминаниями о том, как устроился на лето кухонным работником в детский лагерь. Деньги были небольшие, зато какое море!
- У меня мама та еще хулиганка. Однажды она приехала навестить меня в лагерь и почему-то полезла на территорию через забор. Какой-то вожатый заметил безобразие и решил, что это пионерка. Выглядит она молодо, одета в шорты и маечку, так что вопросов к нему нет. Спрашивает у нее, кто такая. А она не растерялась: «Надя, второй отряд». Так вот, вечером оказалось, что на вечернем построении вожатый решил сделать замечание той самой Надежде из второго отряда, а ее уже и след простыл.
- Помню, я был еще мальчишкой, смена в детском лагере закончилась, и я мечтательно сидел на лавочке и ждал, когда же за мной приедут родители. Сидел и думал, вот было бы круто уметь телепортироваться: закроешь глаза и уже в другом месте находишься. Летнее солнце нежно нагревало, листья вокруг шелестели от гуляющего ветерка, в траве стрекотали кузнечики. Я невольно закрыл отяжелевшие веки... Очнулся, а я лежу дома на своей кровати. Вот это да, получилось! Как истинный супергерой, о своей суперспособности я решил никому тогда не рассказывать.
Прошло уже много лет, приезжаю забирать сына от бабушки. А он сладко-сладко дремлет в кровати. Поднял его аккуратненько, посадил в автокресло и тихонечко повез домой. Было трепетно и даже немного грустно, процесс телепортации начался.
Ну, делитесь, кто писал такие письма друзьям?
- 1993 год, я маленький еще, отдыхал в детском лагере в Сочи. В те годы были очень популярны диснеевские мультфильмы, а я как раз умел неплохо так рисовать знаменитых персонажей из «Утиных историй». Так вот, помню, как меня частенько просили нарисовать Скруджа, Дональда Дака или еще кого. А так как очередь была немаленькой, процесс пытались ускорить с помощью сладостей. За пару шоколадок, помнится, я даже нарисовал для кого-то целый трехстраничный комикс.
- Бывают же летние лагеря при школах? Так вот, помню, мне было лет 10, и мы с другом гуляли, проходили мимо такого школьного лагеря. И в этот момент учительница стала зазывать детей, гуляющих на территории, на обед. Увидела нас и говорит: «А вы чего не торопитесь? Давайте быстрее в столовую!» Мы пытаемся ей объяснить, что к лагерю не относимся и просто проходим мимо, а она настаивает на своем. Ну что поделать, пошли обедать. И только после смогли пойти гулять дальше.
Помните подобные работы? Девушка рассказывает, что на кружке в лагере они делали из такой проглаженной соломы целые картины
- Была я в летнем лагере — уже в старшем отряде. На первой дискотеке ни один парень не подошел ко мне, чтобы на медленный танец пригласить. Зато на второй медляк меня пригласил парень из другого города. Красавчик такой. Как он за мной потом ухаживал — романтика! Землянику банками таскал, незабудки приносил, на дискотеке мы с ним танцевали.
- Дочка поехала в детский лагерь и через пару дней пишет с жалобами: телефоны выдают только на два часа, кондиционеры не работают. Я уже начала искать телефон администрации, как вспомнила свою подобную поездку в детстве. Телефонов никаких не было, кондиционеров, естественно, тоже. Но и без них нам было нормально. Купать водили в баню раз в три дня. А на выходных, помню, приехали родители и привезли мне курицу гриль, самсу и сладости. Ох, сколько счастья тогда было, просто в тот момент мы этого не ценили.
Порадуемся вместе с автором, ее дочка исполнила свою мечту и побывала в летнем лагере «Океан»
- Очень запомнилась мне ситуация, как я выиграла в лагере у мальчишки на турнире по шашкам. Дело в том, что ему все время подсказывали, как сходить, друзья. В один момент я даже подозвала судей, чтобы они обратили на это внимание. Ну они пожурили парней немного и ушли дальше. И тут игра движется к финалу, а я слышу, как друг подсказывает моему сопернику ход. Но они не учли, что в таком случае я смогу «слопать» целых 4 его шашки! Сижу, стараюсь виду не подавать, и вот он все-таки решается последовать совету. Партия была выиграна мной!
- Это было лет 30 назад, мне было 12 лет, и я впервые оказался в детском лагере. Так вот, нашему отряду нужно было поставить сценку про Карлсона на вечерке, а я ну вылитый он! Только клетчатую рубаху надень — и готово. Естественно, поначалу стеснялся, но вожатые уговорили меня с помощью свердловской булочки. Это такой квадратный конвертик, пропитанный сахарным сиропом. Так вот я так облопался этих конвертиков на генеральной репетиции, что с тех пор эти булочки на дух не переношу.
Девушка делится архивными снимками из лагеря «Зеленые горки». Говорит, что в этот момент старший отряд дежурил на кухне, а вот в дежурство младшего отряда входила одна задача — поставить букетик на каждый стол
- Однажды, когда мне было лет 13, в детском лагере мне очень понравился мальчик Сережа. Только вот Сережа совсем не оценил мои певческие таланты, так что и сам Сережа мне после этого разонравился. А вот его другу Денису мое пение очень даже пришлось по вкусу, поэтому очень скоро мы с ним обменялись адресами и еще некоторое время после смены обменивались письмами. Вы только подумайте, какой мудрой я была в детстве.
- Вчера крышка от кастрюли упала за плиту, сама достать никак не могу, пришлось мужа просить. Посмотрел он на меня, конечно, так, будто я прошу его совершить какой-то подвиг. И вспомнилась история сразу. Мне было лет 12, отдыхаю в детском лагере. И как-то на прогулке я умудрилась уронить свой мобильник в кусты. Нет, я бы сказала в кустища, колючие заросли. Уже мысленно прощалась со своей любименькой кнопочной нокией, но тут один парнишка решил совершить рыцарский подвиг. Протиснулся сквозь все заросли и таки достал мне телефон. Я ему в благодарность весь остаток смены даже отдавала половину десерта от завтрака.
Смешной табличка из детского летнего лагеря в Ленинградской области
- Когда-то поехала я в летний лагерь и увидела там его. Молодой красивый вожатый соседнего отряда. Решила тогда для себя: «Вот вырасту, и он будет моим!» Прошло лет пять. Бегу как-то зимой на остановку и встречаю его. Он меня даже узнал, попросил телефончик и пригласил на свидание. Вот только это оказалось самое скучное свидание в моей жизни, и продолжение романтической истории так и не случилось.
- В детстве отдыхала в летнем лагере. И вот в один из дней по лагерю разлетелась сенсация: «Найдена настоящая летучая мышь!» Естественно, собралась компания из самых отважных ребят, которые отправились посмотреть ее поближе. Как же мы хохотали, когда поняли, что никакая это не летучая мышь, а одиноко брошенный носок черного цвета, неведомо как повисший на потолке.
- Давно было дело, отдыхала я тогда в детском лагере. Помню, захожу в комнату, а на кровати мой личный дневник лежит, и замочек вскрыт. Девчонки демонстративно от меня отворачиваются, а парни, наоборот, начали подарками заваливать. Чтоб понять, в чем дело, решила перечитать — и как же я хохотала. Моей рукой написано: «Я готова подарить „сегу“ мальчику, который мне понравится».
Бонус: кадр из моего личного архива
Я очень любила детские лагеря. И сама в детстве отдыхала, и после еще 5 лет ездила работать вожатой. Так вот, на фото мой первый год работы: я что-то перепутала, и когда мне с другим вожатым сказали, что я ответственна за номер на шоу «Стрела Купидона», почему-то решила, что в номере должна участвовать я с тем самым вожатым. Ну мы и поставили с ним сценку. Правда, вся ирония была в том, что от других отрядов участвовали дети, а не взрослые. Смеюсь над этой историей до сих пор.
А вы когда-нибудь отдыхали в детском лагере?
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