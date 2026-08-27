20+ историй из летнего лагеря, пропитанных ароматом печеной картошки из костра

Я очень любила детские лагеря. И сама в детстве отдыхала, и после еще 5 лет ездила работать вожатой. Так вот, на фото мой первый год работы: я что-то перепутала, и когда мне с другим вожатым сказали, что я ответственна за номер на шоу «Стрела Купидона», почему-то решила, что в номере должна участвовать я с тем самым вожатым. Ну мы и поставили с ним сценку. Правда, вся ирония была в том, что от других отрядов участвовали дети, а не взрослые. Смеюсь над этой историей до сих пор.