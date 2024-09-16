8 привычных вещей, перед покупкой которых стоит не один раз подумать

Мы часто покупаем какие-то вещи, потому что реклама, инфлюенсеры или другие люди убеждают нас, что без них невозможно существовать. Но в итоге жизненный опыт показывает, что не так уж все эти вещи и нужны, либо им можно найти альтернативу намного лучше.

Краска для волос

Королева-Ведьма 6 часов назад А вы в курсе, что волосы красят не только потому, что хотят закрасить седину? Некоторым (многим, почти всем!) просто хочется другой цвет волос, хочется поменять внешность н_а время, создать другой образ. И заметьте, я вот волосы не крашу. Но понимаю, почему люди это делают. А вы - нет. - - Ответить

В нашем обществе седина считается чем-то плохим. Ее принято закрашивать чуть ли не с появлением первого седого волоса. Но если подумать − седина это абсолютно нормально. Кроме того, многим людям она по-настоящему идет. Поэтому не стоит хвататься за краску, как только вы заметили пару поседевших волосков. Вместо этого можно дать себе немного времени, чтобы увидеть, как седина будет выглядеть именно на вас. Результат может оказаться очень приятным.

Бигуди

Королева-Ведьма 6 часов назад С комфортом спать с поясом от халата н_а волосах? Какое у вас ужасное представление о комфорте... Стесняюсь спросить, в каких условиях вы живёте, если это для вас комфортно - - Ответить

Сегодня, чтобы сделать себе безупречные локоны, необязательно спать на неудобных бигуди или иметь в арсенале 10 плоек и утюжков разного диаметра. Достаточно всего лишь воспользоваться мягкими бигуди или поясом от халата. Вы просто накручиваете на них волосы на ночь, с комфортом спите, а утром просыпаетесь с роскошной прической. Никакой головной боли и ожогов на пальцах.

Средства для снятия макияжа

Королева-Ведьма 6 часов назад Ну как бы нет. Масло не смывает тушь с ресниц до конца. Или надо намазать вспененное масло н_а глаза и сидеть, зажмурившись, пять минут? Спасибо, я лучше сначала сниму макияж с глаз, а потом пойду маслом/пенкой/гелем умывать кожу лица, чем проснусь пандой наутро. - - Ответить

Сегодня процесс снятия макияжа может занимать чуть ли не больше времени, чем процесс нанесения косметики. Сначала специальные салфетки или мицеллярная вода, затем гидрофильное масло и только потом очищающее средство. Многие специалисты говорят, что очистить лицо на 100% можно только так. На деле же можно обойтись только маслом, предназначенным для умывания. Нужно распределить его по лицу, помассировать кожу до полного растворения макияжа и затем смыть. Чтобы было удобнее, можно помочь себе специальной салфеткой или полотенцем.

Гель для душа

PurpleFeather 1 час назад Я тоже больше люблю кусковое мыло, ручной работы. По ощущениям отмывает лучше, расход меньше, экологично 😊 - - Ответить

Если у вас нет глобальных проблем с кожей, то использовать гель для душа совершенно необязательно. Вместо этого можно обойтись обычным мылом. Оно удаляет загрязнения с тем же успехом. Кроме того, обычное мыло можно сделать полностью натуральным и гипоаллергенным. За счет этого оно будет еще и экологичным. Еще одно преимущество кускового мыла − минимальный шанс образования бактерий на его поверхности.

Свечи и ароматизаторы для дома

Ароматические свечи часто используют для создания приятной атмосферы или для маскировки неприятных запахов. Однако многие не знают: свечи на самом деле могут быть опасны для здоровья. Это связано с тем, что большинство ароматических свечей содержат токсичные химикаты, которые выделяются в воздух при горении.

Лак для волос

Цены на лаки для волос, кажется, растут в геометрической прогрессии. А реклама часто пытается убедить нас в том, что чем дороже лак, тем он лучше. На деле же недорогие средства для волос зачастую работают не хуже. Однако не стоит забывать, что аэрозольные лаки могут быть опасны для здоровья. Вместо них можно использовать другие фиксирующие средства. Например, паутинку для волос. Она не только фиксирует укладку, но и придает волосам блеск и гладкость.

Средства от секущихся кончиков

Королева-Ведьма 6 часов назад Вы не в курсе, как работают такие средства? Они "заклеивают" чешуйки волоса, и волосы выглядят более гладкими до следующего мытья. Конечно, они не станут идеальными навсегда. Если вы такого результата ждали, то ну кто вам виноват - - Ответить

Реклама и инфлюенсеры часто пытаются убедить нас в том, что различные масла и сыворотки спасут наши секущиеся кончики. Но правда в том, что если волосы уже секутся, то им помогут только ножницы. Так что нет смысла вкладывать деньги в подобные средства.

Туалетная бумага

Туалетная бумага − простой и понятный способ для поддержания гигиены. Но дело в том, что в ней могут содержаться опасные вещества. Кроме того, туалетная бумага не обеспечивает 100% чистоту и может травмировать кожу. Поэтому в этом вопросе лучше всего использовать гигиенический душ. Причем необязательно для этого устанавливать биде — можно воспользоваться душем. Если же такой вариант кажется вам слишком радикальным, то можно заменить обычную туалетную бумагу на специальные влажные салфетки. Они так же значительно лучше очищают кожу и меньше травмируют ее.