11 вещей, на которые мы спускаем кучи денег, а толку от них как от козла молока

Мы часто склонны покупать какие-то вещи на автомате, потому что «надо». Нам так говорят медиа, реклама и люди вокруг. Мы послушно идем и покупаем, а потом удивляемся, откуда в бюджете появилась огромная дыра.

Одноразовая бритва

Leela13 21 час назад "Но правда в том, что от одноразовых станков нет никакой выгоды, и это просто деньги на ветер."

Как-будто бритва для женщин не тупится, и не надо насадки менять. - - Ответить

Обычная бритва все еще остается одним из самых популярных методов удаления волос для большинства женщин. И оно неудивительно, ведь это легко, быстро и доступно каждой. Пожалуй, единственная сложность всей процедуры — найти хороший станок. В конечном счете многие женщины останавливают свой выбор на одноразовых станках, так как они дешевле, а по остроте иной раз не уступают и более навороченным вариантам. Но правда в том, что от одноразовых станков нет никакой выгоды, и это просто деньги на ветер. Кроме того, те, что предназначены «специально для женщин» зачастую еще и стоят дороже. Если же хочется сделать выгодное вложение, то можно присмотреться к стальным станкам, в которых нужно менять лезвие.

Кондиционер для белья

Многие, вероятно, согласятся с тем, что если кондиционер смягчает ткань и придает ей приятный запах, то это хорошее средство. Но это только на первый взгляд. На деле регулярное использование кондиционера приносит больше вреда, чем пользы. Основной из них — создание на ткани пленки, которая со временем становится толще и мешает качественно удалять новые загрязнения. Кроме того, ткань в этой пленке хуже поглощает влагу, становится менее «дышащей». Особенно негативно это может сказаться на постельном белье или детской одежде.

Женский гель для бритья

Женский гель для бритья — это еще одна вещь, которая стоит дороже исключительно из-за пометки «для женщин». На деле же по своим свойствам он не сильно отличается от мужских гелей и пен. Самое существенное из отличий, пожалуй, — это запах. Если для вас это важно, то можно заменить гель для бритья на любое другое средство, обеспечивающее скольжение. Например, кондиционер для волос, детское масло, гель из алоэ или даже простое мыло.

Лак для ногтей

Бегемотик 1 минута назад Зато при его снятии не надо пилить ничего. И ноготь от этого тоньше не станет. - - Ответить

Сегодня рынок услуг по уходу за ногтями велик как никогда. А найти хорошего мастера можно буквально в пару кликов. Однако несмотря на это, многие женщины все еще продолжают использовать для ногтей обычный лак. Несмотря на то, что такой маникюр можно быстро сделать в домашних условиях, он обладает существенным недостатком — недолговечностью. Даже самые качественные лаки могут начать откалываться уже к концу дня, придавая рукам неопрятный вид. Чего нельзя сказать о гель-лаке, который сам по себе устойчив к механическим повреждениям, так еще и крепко держится на ногтях несколько недель.

Льняной костюм

ELESIK 21 минута назад Главный недостаток льна - он безбожно мнётся ! Фсё - - Ответить

Трудно представить более удачную ткань на лето, чем лен. Она легкая и дышащая. Однако это не повод прямо сейчас бежать за новым костюмом. Дело в том, что у льна все же есть недостатки. Главный из которых — недолговечность. Эта ткань довольно быстро изнашивается, особенно в местах повышенного трения — на локтях и коленях. Кроме того, лен легко испачкать и трудно отстирать. Не стоит забывать и о том, что гладить льняные вещи абсолютно бессмысленно. Ну и конечно, если вы не живете на жарком побережье, то большую часть года одежда из льна будет просто висеть в шкафу.

Плампер для губ

В последнее время пламперы для губ стали довольно популярными. Ведь это простой, быстрый и недорогой способ увеличить губы без инъекционных вмешательств. Однако все не так радужно. Врачи не рекомендуют злоупотреблять такими блесками, потому что это может привести к образованию раздражения, сухости и глубоких трещин на коже губ и вокруг нее. Если же вы все-таки используете подобные средства, важно выяснить, какое действующее вещество вызывает отек. Это может быть кайенский перец, ментол или даже пчелиный яд. Все эти ингредиенты могут вызвать у организма непредсказуемую реакцию. Поэтому лучше заранее убедиться, что у вас нет на них аллергии.

Салфетки для снятия макияжа

Салфетки для снятия макияжа — это удобное решение в условиях, когда у вас нет другой возможности очистить лицо. Однако в повседневной жизни это не лучшее решение. Первая проблема — они создают ложное чувство безопасности. Кажется, что они смывают всю грязь. Но на деле они, скорее, размазывают ее, а не удаляют. Вторая проблема вытекает из предыдущей. Из-за постоянного использования салфеток без последующего дополнительного очищения кожа может стать сухой и раздраженной. Могут появиться воспаления, трещины и микротравмы. Избежать этого поможет двухэтапное очищение — сначала гидрофильным маслом, а потом пенкой или гелем для умывания.

Крем для кожи вокруг глаз

Многим знакома проблема отеков и темных кругов под глазами. В надежде избавиться от этого, многие женщины используют специальный крем для век. Однако часто эта игра не стоит свеч. Дело в том, что многие кремы для кожи вокруг глаз — это обычные увлажняющие кремы, но в маленьком тюбике и по завышенной цене. Они часто имеют совершенно идентичный состав. Кроме того, они не всегда способны решить именно ту проблему для которой их приобретают. А что-то они не способны решить в принципе. Поэтому необязательно тратиться на отдельное средство. Можно обойтись и кремом из своего обычного ухода.

Средства от целлюлита

Сначала модная индустрия убедила женщин в том, что так называемая «апельсиновая корка» на бедрах — это плохо. А потом стала предлагать миллион средств для решения этой проблемы — различные скрабы, щетки и обертывания. Но эксперты говорят, что все это бесполезно. Дело в том, что целлюлит образуется глубоко под кожей. А различные средства мы наносим на кожу. Ни одно из них не способно проникнуть настолько глубоко и решить проблему нежелательных жировых отложений.

Масло для кончиков волос

Чадо Брюн 21 час назад Тушь для ресниц тоже не делает свои ресницы гуще и толще, помада не делает сами губы ярче и т. д. Т. е. как и любая косметика масло оказывает временный «косметический» эффект. Почему глупо им пользоваться, если волосы выглядят лучше? - - Ответить

Масло для волос способно увлажнить волосы, придать им блеск и даже защитить от солнца. Однако не стоит рассчитывать, что оно каким-то волшебным образом поможет склеить секущиеся кончики. Масло для волос может сделать это на день. Но после первого мытья волосы приобретут прежний вид. Даже если вы будете использовать его ежедневно на уже посеченных волосах — они такими и останутся, сколько ни старайся.

Кислотный пилинг

Отшелушивающий пилинг — это классный и быстрый способ привести кожу на лице в порядок. Однако в летние месяцы стоит обращаться с ними очень аккуратно. Потому что одна ошибка — и есть все шансы испортить себе лицо. Дело в том, что кислоты повышают чувствительность кожи к солнцу. И в разгар лета это может быть небезопасно. Особенно, если вы не любите или забываете пользоваться средствами с SPF. Без них риск испортить себе лицо возрастает. Впрочем, даже если вы не фанат подобных процедур, использовать SPF на постоянной основе — это очень умно. В долгосрочной перспективе вы скажете себе за это только «спасибо».