15+ человек, для которых жизнь с соседями порой сродни приключению

Народное творчество
6 часов назад

Каждому из нас хочется жить в тишине и гармонии, наслаждаясь уютом своего дома. Но реальность часто преподносит сюрпризы: то сосед с утра до вечера долбит стену перфоратором, то бабушка ругается из-за интернета, то какой-нибудь соседский мальчуган без спроса заходит в квартиру. Некоторым везет жить в относительном покое, но есть и те, кому действительно не позавидуешь.

  • Соседи никогда со мной не здоровались. Лицо кирпичом — и идут дальше. Собираемся как-то с дочкой на улицу, ей тогда года 3 было. Навстречу соседка, все, как всегда: мы здороваемся, она молча проходит. И тут моя мелкая вдруг выдает на весь подъезд: «Вообще-то, не здороваться — это плохо». С тех пор соседка всегда первой и громко здоровалась. © Betti6292 / Pikabu
  • Купили набор мебели, выгрузили у подъезда. Вижу, дедок в лифт тянет наше зеркало. Увидел меня, засуетился, на кнопку судорожно жмет. Я кричу, что зеркало мое, а он заявляет, что его, а я старших не уважаю. Тут подошел мой муж, и оказалось, что это он нам просто хотел помочь погрузить в лифт! © Алла Августинович
  • Заселилась в общежитие. Мы с соседкой сразу купили старый холодильник и поставили в своей комнате. Просыпаюсь утром, а у холодильника сидят другие три соседки и обсуждают, что взять на завтрак. Я испугалась и как заору. А мне в ответ: «Зачем так орать? Просто у девочек еда закончилась. © 11ore11 / Pikabu
  • Готовлю завтрак. Звонок в дверь. Открываю, а там соседка сверху с выпученными глазами: «Вы меня заливаете!» Я на секунду зависла и говорю: «Вы точно ко мне шли? Вы же сверху живете. Как я могу вас залить?» А она уже на повышенных тонах: «Не отнекивайся! Ведь у меня лужа на полу, с твоей стороны. Если бы сверху заливали, то лужа на потолке была бы. Я стояла и молча смотрела на нее, пытаясь вообще понять, как ей в голову такие умозаключения пришли. Запустила ее к себе, показала, что все сухо. А к себе она меня не пустила, чтобы проверить.
  • На этаж заехали новые соседи. Как-то открыла дверь соседке, ее ребенок лет 8 моментально проскочил внутрь моей квартиры. Соседка объяснила, что ему нужно в туалет, а муж с ключами внизу, ребенок не смог терпеть. В этот момент в ванной был мой муж, ребенок безуспешно дергал ручку, пока я не попросила уйти, объяснив, что занято. «Мать года» со всей серьезностью попросила освободить ванную «по-соседски». Я окончательно растерялась, но муж рявкнул, и они ушли. Теперь не здороваются. © Подслушано / Ideer
  • Мои соседи сверху иногда мычат друг на друга. Очень громко. Я жил в деревне, знаю о чем говорю — звучат точно как коровы. Мы без понятия, зачем они это делают. Никто нам не верит, пока не придет и не услышит своими ушами. Ну, а мы теперь тоже мычим им, если они слишком уж шумят, и обычно на какое-то время шум прекращается. © manofruber / Reddit
  • По соседству есть семья, с виду обычные люди. Видела, что в квартире живет мужчина, детей четверо и две женщины. Даже как-то значения не придавала — мало ли, няня, может. А тут муж с соседом договорился, что тот заберет у нас с балкона старый аккумулятор. Прошло время, никто не забрал, решила напомнить. Выловила одну женщину, объяснила ситуацию. Она мне: «Хорошо, скажу мужу». Опять неделя прошла, и ничего. А тут в лифте вторую увидела, сказала про аккумулятор, а она говорит: «Хорошо, скажу мужу». Выяснила потом, что это многоженец у нас живет по соседству. У него две жены, всех все устраивает. Я ошеломлена, конечно, ну да это их дело. © Подслушано / Ideer
  • Сосед два месяца делал ремонт в квартире. Начинал долбить перфоратором в семь утра каждый день (неважно, выходной или нет). Но мы с мужем люди понимающие, потерпели. И вот настал наш черед делать ремонт. Муж начал работать перфоратором в 12 часов дня в среду, так этот одаренный пришел через полчаса со словами: «У меня от вас уже голова раскалывается, прекращайте». Ну нормальный, нет? © Подслушано / Ideer
  • Купил квартиру. Не было проблем, пока не построили детскую площадку: по вечерам всякие малолетки начали собираться. Предложил жильцам установить видеонаблюдение, даже смету на скорую руку накидал, только 99% проголосовали отрицательно. Ну нет так нет, купил камеры, повесил на своем балконе. На днях во дворе снесли зеркало одному чуваку, и угадайте, к кому он пришел за записью? «Привет, — говорит, — нужны записи инцидента такой-то даты». Я ему: «Не вопрос, 10 тысяч». Он сразу: «Да ты офигел, сейчас в полицию сообщу». Звонил мне потом участковый по поводу записей, но я сказал, что камеры муляж, записей нет. На этом разговор закончился. А от домоуправа потом узнал, что сосед теперь ищет способы, чтобы эти камеры я убрал. © Sladkoejkaa / Pikabu
  • Соседка зашла к нам на задний двор — решила, что мы, студенты, уехали домой на лето и дом пустой. Но я все еще жил в доме и как раз сидел у окна, когда она зашла. Ну ладно, думаю, зашла и зашла — кота, может, ищет. Ну и вернулся к своим делам. А потом смотрю — она все еще там, в моем саду. И в руках у нее все, что в этом саду росло. Она, блин, стащила мой сад! Я так обалдел, что слова вымолвить не мог, не то что остановить ее. © VandWW / Reddit
  • А у нас соседка выкопала яму в нашем дворе. Ей, видите ли, нужна была земля. Самое смешное — у нее ровно такой же участок земли, как у нас. © Unknown author / Reddit
  • В начале лета на соседней даче появились новые хозяева. Бывшая владелица — бабулька неплохая, но уж очень хитрая. Новые соседи — приятные люди, наши одногодки, ни разу не дачники, но энтузиазма хоть отбавляй: заросшую бурьяном и порослью целину за пару месяцев привели в приятный глазу вид. В выходные сидим с соседом, точим копченую рыбу, и вдруг звонок на телефон. Смотрю — бывшая соседка. Руки в рыбе, включаю громкую связь. После стандартных вступительных фраз бабушка задает вопрос: «Скажи-ка, а новые соседи замки поменяли?». Я ей, мол, откуда ж мне знать-то? А она: «Да у меня там уже боярышник и калина созрели, хотела собрать, а то приеду, а у них все заперто!». © alenden / Pikabu
  • Переехали в новый дом, познакомились с соседями. Вроде нормальные муж с женой, стали общаться. Но уже скоро стало тяжко. Им надо все. Вот все: насос для машины, закаточный ключ для банок, соль, луковица, мясорубка, миксер, кухонный комбайн, дрель, болгарка, бензопила, шуруповерт, постирать что-нибудь в нашей стиральной машинке, а то свою жалко. Пару раз выручили их, потом стали отказывать. Говорим, мол, покупайте свое, а они в недоумении: «Зачем покупать мясорубку, если она есть у тебя? Она и нужна-то пару раз в месяц». А мне, блин, она сколько раз в месяц нужна? Но я же купила! В общем, оборвали все контакты. Прямо интересно, как они жили до нас. © SOLOnaBARABANE / Pikabu
  • Я играю на барабанах уже 40 лет — ясное дело, что всю жизнь соседи жалуются из-за шума. Но один особенно отличился. Как-то была у нас репетиционная точка в подвале, и вот мужик, живущий там по соседству, постоянно вызывал на нас полицию. Ну а они просто приходили и говорили, что соседи жаловались — ведь мы не нарушали никаких законов, так как играли не настолько громко. Я пытался договориться с соседом, но он просто сыпал угрозами. А вот сын соседа, к слову, всегда с интересом смотрел, как я кручу в руках барабанные палочки. И вот однажды играем мы с группой концерт, и вижу — в толпе стоит мой сосед с семьей. И после каждой нашей песни его семья нам аплодирует. Он уже был в ярости, но самое классное случилось после выступления. Я подошел к его сыну, давай рассказывать, как круто играть на барабанах, и подарил ему палочки, которыми играл на концерте. И знаете, после этого сосед перестал вызывать полицию и вообще исчез с горизонта. Судьба дала мне возможность ткнуть соседа носом в то, что мою группу интересно слушать. © Greg Ramsey / Quora
  • В чате нашего дома абсолютно нормально видеть сообщения типа: «Ребенка только уложила, не шумите, пожалуйста, часок», «Пришел с ночи, часиков до 12 покемарю хотя бы, ок?». Есть даже: «Пошли в детский сад, в семь утра будем орать, но недолго, извините». И все спокойно откладывают перфоратор и прощают детские визги ранним утром.
    Недавно въехал новенький, парень лет 30, с восторгом рассказывал, как предыдущий хозяин расхваливал соседей, вступил в чат. Тем же днем начал сверлить. На мое: «В четыре веду занятие по видеосвязи, надо два часа без шума» долго писал, что время разрешенное и право имеет. В семь утра ходил ругаться с родителями детсадовца — ведь у него отпуск, он хочет спать. М-да, парниша, насладиться добрым соседством у тебя тут не получится... © Подслушано / Ideer
  • Встретил пожилую соседку у подъезда, просит посмотреть, что у нее с компьютером — не может ничего включить в интернете. Захожу и вижу иконку отсутствия сигнала. Сигнала моего Wi-Fi. Вспоминаю: лет 8 назад она не могла связаться с сыном и попросила помочь, а у нее интернета нет. Ну я установил ей скайп, подключился через свой роутер, и... правильно, забыл отключить. Сказал ей о том, что она все эти годы пользовалась моим интернетом. Соседка: «А что мне теперь делать?». Ну, говорю, подключите себе интернет. А она мне: «Сделай как было, у тебя же интернет есть, тебе что, жалко?». Естественно, я ей отказал, и даже «спасибо» за 8 лет пользования не услышал. Естественно, она со мной теперь не здоровается. © AntSilveR / Pikabu

Совсем неважно, живем мы в многоквартирном доме или же в большом частном особняке, соседи всегда будут рядом. К сожалению, не со всеми получается уживаться. Но бывают исключения.

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