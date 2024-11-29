15+ человек, для которых жизнь с соседями порой сродни приключению

Каждому из нас хочется жить в тишине и гармонии, наслаждаясь уютом своего дома. Но реальность часто преподносит сюрпризы: то сосед с утра до вечера долбит стену перфоратором, то бабушка ругается из-за интернета, то какой-нибудь соседский мальчуган без спроса заходит в квартиру. Некоторым везет жить в относительном покое, но есть и те, кому действительно не позавидуешь.