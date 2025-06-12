13 курьезных историй о том, что в магазинах может произойти все что угодно

Я хожу часто в один и тот же магазин. Как-то раз купила 5 блинчиков с творогом. Дома собралась пить чай, подогрела 2 блинчика и намазала вареньем. А они оказались с мясом. И все были с мясом. В магазине вернули деньги за все пять и ещё извинились. Вот это я понимаю хороший магазин, заботятся о своей репутации.