13 курьезных историй о том, что в магазинах может произойти все что угодно
Казалось бы, что необычного может произойти в магазине, куда мы регулярно ходим? Но герои нашей статьи умудрились принести оттуда не только покупки, но и различные истории. Кто-то устраивал другим посетителям целые спектакли, другие же превращали неловкие ситуации в анекдот. Да и продавцам тоже есть что рассказать о своих прекрасных клиентах.
- Пошли с приятелем в магазин. Подходит он и спрашивает: «А у вас есть хехе?» Продавщица: «Что? Говорите громко! Я вас не понимаю!» Приятель грустно смотрит на меня, и, пока я, идиотски улыбаясь, поясняю, соседний кассир, синий от смеха, выдает: «Им реле надо!» Просветлевшая продавщица выкладывает на прилавок какие-то штуки и мило спрашивает у приятеля: «А вы какие буквы не выговариваете?» Приятель, надувшись от гордости: «Хе и хе!» © Yulia Nasibyan
- Я сталкивалась с такими уникумами. Одна женщина хотела вернуть чернику, потому что она странная на вкус. Ну, так и должно быть — ведь это виноград сорта «Конкорд»! Другая захотела вернуть мороженое, потому что оно слишком замороженное. И еще одна клиентка хотела вернуть куриный пирог. На мой вопрос, мол, что-то не так, она ответила: «Нет, я просто хотела вегетарианский куриный пирог.» Мне казалось, эти два варианта являются взаимоисключающими. © Ecd******_Gy*** / Reddit
- Как-то на рынке я покупал плавки, так продавщица, отсчитывая сдачу, спросила как бы между прочим: «В гости собираетесь, да?» © Nord West
- Мужичок серьезным голосом просит:
— Дайте мне пантэнэ!
— Что?
— Пантэнэ!
— Нет такого у нас!
— Как это нет? Вон же пантэнэ стоит!
И показывает на шампунь «Pantene». © Yelena Do Vale
- Когда я работал кассиром, мы обычно спрашивали у клиента номер телефона в конце транзакции, чтобы сохранить чек под этим номером, если ему понадобится сделать возврат.
И вот я обслуживал пожилую женщину на кассе и спросил ее номер в конце. А она, облокотившись о стойку, посмотрела мне в глаза и спросила:
— Зачем? Ты собираешься пригласить меня на свидание?
— Извините, это на случай возврата.
— О, ну в таком случае все в порядке. © Cj_91a / Reddit
- Хочу купить сыр Дор Блю. Спрашиваю у продавщицы: «Сыр свежий?» Она поднимает на меня глаза и заговорщицки так: «Вы знаете, мне кажется, он давно испортился». © Оксана Панфилова
- У нас в 90% магазинов на сдачу дают спички, конфеты, жвачки, влажные салфетки. Нужны они вам или нет — никого не волнует. На просьбу дать деньги вам просто ответят, что, мол, мелочи нет. Однажды одна женщина, стоящая впереди меня на кассе, вместо монеток дала салфетки. Кассир ее спрашивает:
— Что это?
— Это то, что вы мне вчера на сдачу дали!
— Мы это не принимаем, нужны деньги.
— Ну так и мне нужны были деньги, но вы мне дали салфетки. Будьте любезны, примите их так же, как выдали мне вчера.
Дошло до разбирательства, вызвали менеджера — салфетки приняли и извинились! © Ксения Кандаурова
- Однажды я обслуживал пожилого мужчину. Когда он уходил, я пожелал ему хорошего дня, а он ответил: «Да я и так в порядке». Я был немного сбит с толку, поэтому сказал: «Извините?» А он достал свое удостоверение личности, чтобы показать мне, что его фамилия — Впорядке (в переводе с английского Fine — прим. ADME). И ушел с улыбкой. Я уверен, что он ушел, думая, что это шутка века. © PositiveButCrying / Reddit
- Я покупала ребенку лошадку-палку. Кассир спрашивает:
— Вам пакет дать? Или, может, обмотать ее чем-то?
— Да нет, спасибо. Я прям так поскачу.
— Ну, тогда чек не забудьте, а то вдруг ГАИ остановит. © Екатерина Долгова
- В аптеке. Прошу дать мне таблетки. Дама за прилавком берет один блок и выдавливает две таблетки на мисочку для денег. Называет сумму за две таблетки. Я удивленно спрашиваю:
— А можно целую коробочку?
— Зачем так много? Вам две помогут.
Не дожидаясь ответа, она сложила две таблетки в пакетик и с торжествующим видом бросила пакетик снова в миску для денег. Надо было видеть ее раздражение, когда я повторила спокойно: «Мне нужна эта коробочка». И ткнула пальцем в витрину. Продавщица, не мигая, достала с витрины пустую коробочку из-под этих таблеток и бросила на прилавок со словами: «Дарю». © Светлана Гзер
Дальновидная тётка. Не важно кто с чем приходил, главное, что потом все вернуться за антипаразитарными
- Зашла в зоомагазин. На кассе работала моя знакомая. Магазинчик маленький. О том, что мы дружим с детства, никто из персонала не знал. И вот я ставлю большой пакет с кормом ей на ленту и молча на нее смотрю. Конец дня. Она уставшая. Дальше диалог:
— Девушка, что вы этот огромный пакет мне под нос кидаете?
— Я не кидаю, а ставлю.
— Вот такие, как вы, целыми днями ходят и кидают пакеты.
— Да что вы себе позволяете, хамка какая!
— Сама вы хамка! Небось, еще и карты нет — наличными будете расплачиваться?
— Не ваше дело! Как хочу — так и расплачиваюсь.
В общем, диалог с пререканиями длился минуты три. И весь этот спектакль был сыгран совершенно с серьезными лицами. Какие глаза были у сотрудников! Все столпились у кассы, наблюдая это. В итоге, чтобы снять напряжение у персонала, я с улыбкой говорю:
— Что, Танюш, устала?
— Да, Ксюш, не представляешь как! Спасибо, хоть тебе выговорилась. Напряжение сняла. © Оксана Райкова
- Покупала я как-то в магазине перед Новым годом для школьников мягких игрушечных поросят — штук двадцать. Разложила этих всех поросят — вся лента занята. Самой смешно. Ну, как всегда, что-то пошло не так: поросят пробили в общий чек вместе с другими покупками. Пришлось отменять заказ. Сзади начали возмущаться «нормальные» покупатели с пельмешками и майонезом, мысленно уже встречающие Новый год. Вдруг слышу за спиной бас моего спасителя: «Да подождите вы со своими пельменями! Не видите — девушка со свиньями разобраться не может!» © Margo Kogut
- Пару недель назад у меня случилась самая молниеносная в моей жизни покупка бюстгальтера. Продавец, очень милая молодая женщина, выдает: «Покажите!» Я молча поднимаю блузку. И тут она поворачивается к помощнице и показывает рукой на витрину: «Вон тот сними». Сел идеально. Боясь поверить в свое счастье, я примерила еще парочку, но купила все же тот — первый. Спасибо вам, чудесная женщина! И почему я раньше в ваш магазинчик не заглянула? Ведь каждая такая покупка превращалась в настоящий квест — с кучей потраченных нервов (моих и продавца) и порой не совсем удачными приобретениями. © Рассказ от души (МСВ) / Dzen
А вот еще подборка историй о том, что покупателям и продавцам иногда не так просто друг друга понять.
Комментарии
Вот так почитаешь околодзеновские истории и порадуешься за то, что вокруг нормальные магазины.
Никто не выдавливает грязными пальцами таблетки, никто не просит показать лифчик, никто не дает сдачу салфетками 😸
Правда, однажды фармацевт пытался мне продать одну капсулу вместо 20 (была ошибка в рецепте), но он ее ножницами и в перчатках вырезал из блистера)
Я хожу часто в один и тот же магазин. Как-то раз купила 5 блинчиков с творогом. Дома собралась пить чай, подогрела 2 блинчика и намазала вареньем. А они оказались с мясом. И все были с мясом. В магазине вернули деньги за все пять и ещё извинились. Вот это я понимаю хороший магазин, заботятся о своей репутации.
Про лифчики - прям серпом... Боль и страдание. И куча времени, чтобы найти свое...