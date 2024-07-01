19 продавцов, на которых смотришь и думаешь: "Обойдусь без покупок"

Работать с людьми — дело непростое, поэтому не удивительно, что у продавцов и кассиров то нервы сдают, то ехидные замечания невпопад проскальзывают. Повелители кассовых аппаратов нередко жалуются на то, что покупатели иногда хамят или чудят. Но иногда и сами продавцы творят такое, что ни в какие ворота не лезет.