19 продавцов, на которых смотришь и думаешь: "Обойдусь без покупок"
Истории
6 часов назад
Работать с людьми — дело непростое, поэтому не удивительно, что у продавцов и кассиров то нервы сдают, то ехидные замечания невпопад проскальзывают. Повелители кассовых аппаратов нередко жалуются на то, что покупатели иногда хамят или чудят. Но иногда и сами продавцы творят такое, что ни в какие ворота не лезет.
- После тяжелого дня на работе зашла в магазин, накупила 2 больших пакета еды, а с меня взяли в 10 раз меньше нужной суммы. Я чек глянула и пошла к кассиру, но она меня сразу перебила и такая: «Чего вам надо? У нас тут очередь вообще-то!» Я несколько раз пыталась объяснить ситуацию, но меня послали. Ну я тогда взяла и с чистой совестью ушла домой есть свои вкусняшки. © DaLi1206 / Pikabu
- Приехала в отпуск в провинциальный городок, решила прошвырнуться по рынку. Ну и понравилось мне платье, а продавщица и говорит: «Девушка, оно о-о-очень дорогое — 5 тысяч стоит!» Если бы она просто цену озвучила, я бы сделала ей кассу, а так поступила умнее: сокрушенно покачала головой, согласилась, что дорого, а потом просто купила такое же платье на рынке в столице, где эта дама и закупается, но уже за 1,5 тысячи. © Lenok05 / Pikabu
- Иду с детьми в магазин мимо рынка, решила уточнить, почем рыба. Пробежалась у прилавка, цену не нашла, спросила. И продавщица мне в ответ: «Девушка, вы все равно брать-то не будете!» Ну ладно, я отправила детей за угол, вернулась и на весь рынок громко так объяснила этой продавщице, что не ее дело думать, возьму я или нет — ее задача цену назвать. До сих пор пригорает. © KisenGal2007 / Pikabu
- Давно было. Пообедал я в пельменной. Подхожу к кассе, чтоб оплатить. За кассой типичная кассирша, мощная такая и вся в золоте. Даю 3 рубля. Она сует мне сдачу как с 10. Робко говорю ей, что она ошиблась. Тут кассирша как заорет: «Да я никогда не ошибаюсь! Иди отсюда!» Я ушел. Прошло более 40 лет, а я до сих пор помню эту злобную женщину. © DizzyAndre / Pikabu
А зачем дама отправила детей за угол, если потом объяснялась с продавщицей так, чтобы слышал весь рынок???
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- Ищу холодильник на местной интернет-барахолке. Продают «Норд». Спрашиваю, какая модель. Ответ: «Норд». Я еще дважды пыталась узнать, ответ был прежним. © Vi NM / ADME
- Я столкнулся с королевой всех стереотипов — продавщицей в супермаркете, которая с пеной у рта кричала мне, какое, мол, я имею право первым здороваться с ней, ведь: «Мы же с вами незнакомы. Зачем вы навязываете мне свое общество! Вы что, со всеми здороваетесь?!» К такому я был явно не готов. © Подслушано / Ideer
- Недавно в магазине, специализирующемся на джинсах, была поймана консультантом на входе в примерочную. Под предлогом помощи он отобрал у меня джинсы с моим размером со словами «вам малы будут», принес 3 пары на 2 (!) размера больше и слинял. Я не поленилась, вышла из примерочной в этом чуде, придерживая, чтобы не сползло, затребовала этого умника к себе, чтобы он прокомментировал свои советы.
Меня выбесило именно то, что человек — полный ноль в своей работе и при этом тратит мое время на примерку абсолютно неподходящих мне вещей. Так еще и напакостил и сбежал! © Lily was here / ADME
- Мама выиграла в лотерею сумму, равную примерно $ 5 000. Но потом порвала и выбросила билет в урну. А все потому, что продавец билетов сказала ей, что выигрышным считается только та комбинация, в которой все клетки с суммой находятся на одном поле в один ряд. Это оказалось неправдой. Теперь у мамы истерика, и она пачками скупает билеты в надежде на повторную удачу. А я надеюсь, что продавец билетов дала такой совет действительно по незнанию и без злого умысла. Печаль. © Подслушано / Ideer
- О, как раз думала про даму, у которой я картины на стену покупала. Сначала договорились на вечер, типа после работы. Я приехала вовремя, на другой конец города, город не большой, но все же. Стою у двери как неприкаянная. Пишет мне через 15 минут: «Ой, вы уже на месте? Извините, мне на работе пришлось задержаться». Ну, хорошо. Фиг с ними, с этими картинками, но нет. Она настаивает дальше: «Приезжайте в следующий раз, я вам их в почтовый отсек для газет положу, вы их сможете забрать, когда хотите». Мне эти картинки уже не в радость, но если начала дело, надо доводить до конца. В назначенный день пишет: «Ой, сегодня обещали дождь, давайте в другой раз». Я такая: «Давайте вообще никогда». В третий раз она все-таки выложила эти картинки и я их забрала. Но честное слово, легче новые выписать. © Jul / ADME
- Помню, на рынке покупала овощи, искала острый перец. Далее разговор с продавщицей:
— Сколько стоит перец?
— 60.
— Дайте мне один
— Возьмите 2 за 150
— В смысле за 150?
— Ну, я же вам скидку делаю за два
— Вы уверены? Один стоит 60, а два со скидкой 150?
В общем, взяла два, а на остальную сумму она мне зелени дала. © SNatka / ADME
- Ходили как-то с мамой по рынку, искали всякое-разное типа красивых платьев на вечер. Увидели нечто интересное. Примеряю понравившееся платье. А продавщица ка-а-ак брякнет (обращаясь к моей маме): «Она у вас полненькая, ей больше черное пойдет». А выглядела я нормально: не худосочная модель, но и не XXL. Меня эта ее фраза привела в ярость. Надо ли упоминать, что никаких платьев тогда мы так и не купили? © Вишневый Пуэр / ADME
- Я однажды зашла в маленький недорогой магазин одежды где-то около 19:00. На двери время работы магазина до 20:00. Я не спеша рассматривала товар. Были и другие посетители. Две сотрудницы в это время раздраженно и не очень тихо переговаривались друг с другом о том, что магазин работает до 19:00 и надо поменять вывеску. Я тут же завершила просмотр товаров и ушла. В чем у них проблема? Поменяйте вывеску и укажите, что работаете до 19:00. А раз по какой-то причине не можете это сделать, не раздражайте себя и покупателей и не обвиняйте их. © Alexandra Severin / ADME
- Мы много покупаем по объявлениям, включая технику и всегда везло. А тут увидел муж в продаже кофемашину DeLonghi, очень дешево. Хозяин сказал, что купил квартиру в новостройке и кофеварку ему подарил застройщик, а он, мол, вообще ей не пользуется и пьет только кофе из турки. Ну ок, приехали, забрали, подробно проверять на месте не стали, лампочки вроде горели. Привезли домой. Включили, лампочка горит, но, видимо, нагревательный элемент сломан. Короче, кофеварка нерабочая. Муж отвез ее обратно, забрал деньги, все ок. Но! Чувак не стал снимать объявление! То есть он уже с год продает сломанную кофемашину, не указывая, что она сломана? На что он рассчитывает? Что найдется дурачок, который постесняется вернуть сломанную вещь и не заберет деньги? Судя по тому, что деньги он отдал молча и без споров, он прекрасно знал, что она не работает. В общем, для меня это загадка. © Изяслав в ярости / ADME
- У меня 41-й размер обуви. При этом я девушка не очень высокого роста и обычного телосложения. Ненавижу ходить в обувные магазины, потому что каждый продавец в ответ на «принесите вот такое 41-го размера» начинает говорить: «Не может быть. Вы, наверное, ошиблись, померьте 39». Это каждый раз с тех пор, как нога полностью выросла. Ни разу не обошлось без этого спектакля, ни разу! © Подслушано / Ideer
- Была в магазине, выбирала зонт, несколько из них понравились, но решила посмотреть еще. Тут из зала подошла ко мне девушка-продавец, долго копалась прямо между моих рук, мешая мне смотреть зонты. В итоге она взяла понравившиеся мне зонты и унесла на кассу. Я подумала сначала, какая невоспитанность, потом решила, что она компенсирует свое невежливое вмешательство и относит мои зонты для оплаты. Подошла к кассе и тут мне говорят: «А ей они понравились и она (продавец) забрала их себе». © Подслушано / Ideer
- Получилось так, что купила бракованные весы. Когда я пришла в магазин с целью возврата денег, продавец-консультант упирался до последнего. Самый выдающийся его аргумент в пользу того, что с весами все в порядке, звучал так: «Девушка, когда вы на весы встаете, то набираете слишком много воздуха, поэтому вес и скачет каждую минуту». © Подслушано / Ideer
Можно было позвать администратора, сказать продавец забрала мой выбранный товар, я хочу их приобрести.. Потом бы ещё звездюль огреб это продавец
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- На местной интернет-барахолке нашла объявление, вроде бы все указано: костюм женский, размер 52, цвет зеленый. Объявление очень подробное, еще и как носили и как стирать указано. Ладно, едем примерять, в дальний район, где автобус раз в полчаса. Приехала, смотрю, а на бирке костюма указан 48 размер. И мне говорят: «Хм, а мама сказала, что 52» (девушка по просьбе мамы написала объявление). И добавляет: «Вы померьте, костюм налезет-налезет». По итогу полтора часа по жаре +38... А вы говорите, почему столько тупых вопросов задают клиенты... © МарияМирабела / ADME
- Перед посещением родителей зашли с женой тортик взять в местный магазин. Выбрали, продавщице показали, она берет лопатку, залезает в холодильник и... шмяк! Опрокидывает его на другие торты, причем верхней красивой частью вниз. Ну, думаем, будем брать другой, что уж тут. Ан нет! Она, как ни в чем не бывало, лопаткой соскребла этот торт, накрыла крышечкой и гордо объявила цену. А потом еще долго возмущалась, почему мы отказываемся, нормальный же торт, подумаешь, уронила. © torvald91 / Pikabu
- Знакомый рассказывал, как они машину с рук покупали по объявлению: пишут, машина не новая, но в сильно хорошем состоянии, сел и поехал, гаражное хранение. Приехал смотреть: машина стоит посреди двора, птичками обкаканная, багажник на проволочку закручен. Мужик развернулся уходить, а продавец еще была сильно возмущена, чем это ему машина не понравилась? © ELESIK / ADME
Комментарии
Уведомления
Один раз мама с тетушкой были в моё отсутствие в моей квартире. Я не помню, то они ли слесарей встречали, то ли кота кормили. Пишут мне потом: "А, у тебя весы неправильно показывают."
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