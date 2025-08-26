16 татуировок, которые кажутся неприметными, пока не услышишь историю, связанную с ними

Думать, что татуировка — это просто картинка, очень опрометчиво. Иногда за ней скрывается трогательная история, уловка или шутка, которую поймет не каждый. Мы нашли 16 человек, чьи тату заставляют сначала присмотреться повнимательнее, чтобы разобраться в чем их смысл.

«Я могу раздраконить этим тату любого незнакомца на целую минуту. Все из-за ее перевода, он такой: „Я не знаю, я не говорю по-китайски“»

У меня уже кучу раз повторялся этот разговор, но я его обожаю:

— У тебя татуировка, и ты даже не знаешь, что она означает?!"

— Ну что вы, это было бы глупо.

Далее следует смех и вопрос: «И что же там тогда написано?»

А я отвечаю: «Я не знаю, я не говорю по-китайски».

«Я сделал себе, пожалуй, самую полезную татуировку. Набил рисунок в виде списка дел, с ней я не буду выглядеть чудаком, когда захочу какое-то свое дело на руке записать»

«Ну теперь точно братаны! Давно мечтал о такой тату, но трусил. Думал, что это ужасно больно будет, к счастью, ошибался»

«Всю свою жизнь родители проработали в авиационной отрасли и просто случайно решили сделать свои первые татуировки в эти выходные. Им 79 и 82 года, кстати»

«Мое первое тату в честь вредителя, из-за которого я каждый год меняю обшивку дома. Надеюсь его умилостивить, набив его на своем теле»

«Мы с мужем вместе с 14 лет, сейчас нам за 30. Даже не знаю, это смотрится мило или нелепо?»

«Наш первенец, который уже учится в колледже, только что прислал мне фото своей первой тату. Вытатуировал наши с женой записки, чтобы наша любовь всегда была с ним»

«В честь своего похудения решила набить себе разноцветные веснушки и звезды»

© BipolarWithBaby / Reddit Дранкель и Жранкель только что девчульки, это только вблизи смотрится почти забавно. на пару шагов дальше - и это превращается в жуть страшные прыщи. я одну такую в раздевалке увидела, подумала капец воспаления на плечах у девушки. а это звездочки и сердечки! короче - мрак! - - Ответить

«Тату в честь папы, который познакомил меня с этими героями книги. Он читал мне перед сном, и я иногда перечитываю ее, когда мне хочется успокоиться»

«Моя сама быстрая татуировка. В мае у нас с женой родился первый сын, и эта коронованная груша сделана в честь него»

«15 лет я думала над татуировкой, и вот, наконец, муж подарил ее мне. В ней все — и моя любовь к чтению, и дорогие мне люди»

«„Семья — это не то, с кем ты делишь ДНК, а то, с кем ты делишь свое сердце“. Набил это тату в честь усыновления»

«Мои ученики выдумали свой язык, и вот татуировка с моим именем на нем»

«Я сделала эту татуировку лет 7 назад, мастер сделал, но получилось ужасно. Я ее ненавидела и уже хотела ее убирать»

«Но однажды внучка заметила, что на моей руке луна и кот, а это 2 вещи, которые она обожает и каждый раз теперь ее разглядывает. Она заставила меня по-новому взглянуть на рисунок на моей руке. Теперь я ее, пожалуй, оставлю, не буду перекрывать».

«Каждый вечер мы читали сыну книгу „Знаешь, как я тебя люблю?“ и было решено, что ее герои будут моей идеальной первой тату»

«Это будет прекрасным напоминанием во времена, когда дети вырастут и мы уже не сможем так же обнимать их и читать им сказки»