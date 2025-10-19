Может, глазок замаскирован под черный выключaтель)
15 деталей в известных фильмах, которые пропустили 99 % зрителей. И мы в том числе
Когда смотришь фильм впервые, то бываешь буквально охвачен сюжетом и не обращаешь внимания ни на что. А вот если это любимый и давно известный киношедевр, то приходит время замечать детали. Мы внимательно пересмотрели знаменитые кинокартины нашего детства и обнаружили ряд нестыковок. Смотрите сами.
Москва слезам не верит
- Во второй части фильма мы видим, как Катерина делает покупки в магазине. В ее продуктовой корзине довольно много стеклянных банок. В следующей сцене она идет домой, и продуктов у нее в руках уже не так много, как в корзине. Однако после того как Гоша помог ей их донести, состав продуктов в авоське меняется.
- В первом кадре, где появляется Катерина, указано, что действие фильма происходит в 1958 году. Но вот нестыковка — песня, звучащая на фоне, Jamaica, стала популярной лишь в 1960-х годах.
- Во время утренних сборов мы видим, как Александра слушает музыку в наушниках. Но если присмотреться, провод не подключен к аппарату, так как разъем у этой модели находится спереди.
Кавказская пленница
- Помните, как дядя наблюдал за Ниной через глазок в стене? В следующей сцене, когда мы видим эту комнату изнутри, стена абсолютно ровная.
- А когда Нина сбежала, в лесу был медвежонок. Так вот, судя по ошейнику, медвежонок был не очень-то и диким.
Бриллиантовая рука
- Обратите внимание: Геннадий передает мороженое в рожке, а буквально через пару дублей мы видим, что дети едят его из специальных вазочек.
Меня в детстве смущала эта деталь. И я для себя придумала, что официанты принесли креманки и дети выложили мороженое в них.
Служебный роман
- Когда Верочка рассказывает Людмиле Прокофьевне о новых модных тенденциях, в кабинете можно заметить ее красный маникюр. А вот после того как они перешли из кабинета в зал, ногти Верочки окрасились в нюдовые оттенки.
Любовь и голуби
- Заметьте: Василий с Раисой Захаровной в спортзале, и на нем синий галстук. Но проходит несколько сцен, и она предлагает купить ему этот же галстук на рынке.
Джентльмены удачи
- Нарисованные татуировки Доцента живут своей жизнью на протяжении всего фильма, а в сцене, где герои делают зарядку на улице, часть из них вовсе исчезает. Кстати, можно предположить, что это не случайный киноляп, а режиссерская задумка, показывающая, что главный герой — не настоящий Доцент, а директор детсада, который самостоятельно и не очень умело рисовал себе татуировки.
Ирония судьбы, или С легким паром!
- В этом фильме есть даже орфографическая ошибка. В начальных титрах можно увидеть опечатку: в слове «исключительно» пропущена буква «л».
- А вот во второй части фильма есть интересная история с фотографией Ипполита. Женя Лукашин выкидывает снимок в окно. Но когда Надя поднимает его на улице, в руках у нее снимок не жениха, а актера Басилашвили, который, кстати, изначально и должен был исполнить эту роль.
Карнавальная ночь
- В эпизоде, где Людмила Гурченко исполняет знаменитую песню «Пять минут», обратите внимание на музыкантов, стоящих у цифры «9». То там находятся двое скрипачей, то через пару секунд мы видим двоих трубачей.
Девчата
- Помните, как Тося Кислицына знакомится со своими соседками? Она тогда ела огро-о-омный бутерброд с вареньем. А вот после того, как она укусила его лишь один раз, в руках у героини осталась только половина батона.
Операция Ы и другие приключения Шурика
- Одним легким движением камеры левая рука Труса превращается в правую.
12 стульев
- Сначала мы видим, как отец Федор стоит возле кровати тещи Воробьянинова. Внимание на подушки: через секунду они находятся уже в другом положении.
Как бы ни старались режиссеры, киноляпы неизбежны. С другой стороны, они будто бы делают кино чуть ближе к жизни. А теперь очередь за вами: какие ошибки в фильмах заметили вы? Делитесь в комментариях!
