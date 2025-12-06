Мы взглянули на 19 звезд, которые стареют естественно, и просто ахнули: как же им идет возраст!
Говорят, что время не щадит никого. Но герои нашей подборки нашли способ с ним подружиться. Они превратили свои годы в главное украшение и наглядно показали: харизма, талант и блеск в глазах не зависят от цифры в паспорте. Мы собрали актеров и актрис, которые несут свой возраст с таким достоинством, что им хочется аплодировать.
Алиса Фрейндлих
Марина Неёлова
Людмила Хитяева
Игорь Скляр
Сергей Шакуров
Станислав Любшин
Александр Михайлов
Наталья Бондарчук
Галина Стаханова
Ольга Спиркина
Марина Яковлева
Елена Метелкина
Матлюба Алимова
Ирина Муравьева
Светлана Немоляева
Евгения Симонова
Наталья Андрейченко
Ольга Остроумова
Остроумова красиво постарела. У нее есть чувство меры. Никогда не было и нет яркой косметики, не экспериментировала с цветом волос и прической. Жизнь, не отягощенная излишествами, скандалами, прожитая с достоинством , - "нарисовала" такое хорошее лицо.
Наталья Селезнева
