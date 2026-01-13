Мы представили 19 культовых нарядов из старых фильмов на подиуме. И это просто улет

Дизайнеры частенько ищут вдохновение в старых фильмах. Кто бы мог подумать, что светло-коричневое платье Нади из «Иронии судьбы» или дерзкий наряд Зины из «Ивана Васильевича» — это готовые подиумные луки? Мы решили похулиганить и представили, как культовые образы из кинолент прошлого века смотрелись бы на современной Неделе моды. Думается, они разнесли бы модный подиум в щепки!