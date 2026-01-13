Мы представили 19 культовых нарядов из старых фильмов на подиуме. И это просто улет
Интересное
2 часа назад
Дизайнеры частенько ищут вдохновение в старых фильмах. Кто бы мог подумать, что светло-коричневое платье Нади из «Иронии судьбы» или дерзкий наряд Зины из «Ивана Васильевича» — это готовые подиумные луки? Мы решили похулиганить и представили, как культовые образы из кинолент прошлого века смотрелись бы на современной Неделе моды. Думается, они разнесли бы модный подиум в щепки!
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
1. Марфуша, «Морозко»
2. Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
3. Ульяна, «Иван Васильевич меняет профессию»
4. Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
5. Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»
6. Остап Бендер, «12 стульев»
7. Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»
8. Верочка, «Служебный роман»
9. Нина Соломатина, «Карнавал»
10. Людмила Свиридова, «Москва слезам не верит»
11. Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»
12. Сима-Гулливер, «Интердевочка»
13. Людмила Свиридова, «Москва слезам не верит»
14. Федул (Федулов), «Афоня»
15. Наташа и Зоя, «Три плюс два»
16. Гуттиэре, «Человек-амфибия»
17. Надя Кузякина, «Любовь и голуби»
18. Дядя Митя, «Любовь и голуби»
19. Джером Клапка Джером, сэр Уильям Самуэль Харрис и Джордж, «Трое в лодке, не считая собаки»
И вот еще несколько статей про наряды из фильмов:
А какой из образов вы бы прямо сейчас добавили в свою коллекцию? Делитесь в комментариях!
Фото на превью Морозко / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image, Любовь и голуби / Мосфильм, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 случаев, когда обычный день обернулся чуть ли не сценой из фильма
14 человек, которым жизнь улыбнулась, когда они ждали этого меньше всего
18 телефонных курьезов, которые нарочно не придумаешь
15+ семей, у которых каждый день — как новая серия сериала
Истории
2 месяца назад
Вот как изменилась моя жизнь после того, как я не пустила родителей пожить у себя
Авторские колонки
6 дней назад
18 человек, которые усомнились в том, что счастье не в деньгах
15+ человек вспомнили, на какие поступки их когда-то толкала любовь
22 человека, которые ничего особо не ожидали, а жизнь такая: «Сюрприз!»
12 ярких комиксов, которые наглядно покажут разницу между большим городом и провинцией
Интересное
1 месяц назад
15 мужских поступков, от которых женщины теряются в догадках: «Что это вообще было?»
Народное творчество
2 месяца назад
16 работников общепита, которым за их терпение полагаются не только чаевые, но и медаль
15 человек, которые наткнулись на кое-что необычное, не выходя из дома
Народное творчество
1 месяц назад