2 часа назад
Мы представили 19 культовых нарядов из старых фильмов на подиуме. И это просто улет

Дизайнеры частенько ищут вдохновение в старых фильмах. Кто бы мог подумать, что светло-коричневое платье Нади из «Иронии судьбы» или дерзкий наряд Зины из «Ивана Васильевича» — это готовые подиумные луки? Мы решили похулиганить и представили, как культовые образы из кинолент прошлого века смотрелись бы на современной Неделе моды. Думается, они разнесли бы модный подиум в щепки!

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

1. Марфуша, «Морозко»

Enn Meow
1 час назад

Вау! На модели это выглядит потрясно, теперь хочу такой же сарафан!

2. Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»

3. Ульяна, «Иван Васильевич меняет профессию»

4. Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

5. Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»

6. Остап Бендер, «12 стульев»

7. Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»

8. Верочка, «Служебный роман»

9. Нина Соломатина, «Карнавал»

10. Людмила Свиридова, «Москва слезам не верит»

11. Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»

12. Сима-Гулливер, «Интердевочка»

13. Людмила Свиридова, «Москва слезам не верит»

14. Федул (Федулов), «Афоня»

15. Наташа и Зоя, «Три плюс два»

16. Гуттиэре, «Человек-амфибия»

17. Надя Кузякина, «Любовь и голуби»

18. Дядя Митя, «Любовь и голуби»

19. Джером Клапка Джером, сэр Уильям Самуэль Харрис и Джордж, «Трое в лодке, не считая собаки»

А какой из образов вы бы прямо сейчас добавили в свою коллекцию? Делитесь в комментариях!

