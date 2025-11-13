15+ кадров из старых фильмов, где каждый найдет кусочек своей молодости
Порой пересматриваешь старые фильмы и натыкаешься на небольшие детали, которые мгновенно переносят нас в прошлое. Это касается не только интерьеров, но и одежды, и вещей. Вот несколько запоминающихся кадров, от которых так и веет ностальгией.
Не у всех, но довольно часто в квартирах можно было встретить раздаточные окошки. Кажется, без него квартира Раисы Захаровны потеряла бы часть своего очарования
Носки с туфельками или босоножками — абсолютная норма! Светлые носочки, аккуратные босоножки — обязательный атрибут линеек, свиданий, праздников
мама рассказывала особенные модницы в 70-х прям шерстяные носки в босоножки одевали, но она сама не решалась на такой писк, это в провинции, на районе все было.
Тюк из простыни, в котором можно переносить все на свете. Забыли про такой? Самый надежный способ перенести все — от вещей на дачу до смены белья в общежитии
Про кроличьи шапки, которые носил каждый второй, не забыли? Зима без такой шапки? Немыслимо!
Носили, но в основном дети, тк репка растет быстро, также как и быстро облезает кролик. Нам бабушкина подруга шила из своих кролей, а мясо в виде тушёнки присылала, добрая женщина.
Ох уж это тяжелое ватное одеяло, которое нужно полчаса засовывать в пододеяльник с дыркой посередине
Хлеб, масло и варенье. Кажется, лучший десерт детства
Ещё не забыли, как звонили по телефону-автомату? А как же культовое: «Галочка, ты сейчас...»
А у нас возле школы такой автомат был как-то хитро взломан, и звонить по нему можно было бесплатно. Потому постоянно был оккупирован школьниками :)
Купальная шапочка у Раисы Захаровны — просто загляденье! В жизни такие встречались нечасто: в основном плавали в однотипных резиновых
Слуховое окно между туалетом и кухней. Помните, как закладывали его, когда делали ремонт?
Не слуховое, а чтобы в ванную проникал дневной свет. Это и с плесенью бороться помогало.
Вашему вниманию: не очень удобное, но памятное сиденье для унитаза
Ммм, не помню чтоб неудобно было.... Но это моя личная память. И возможно они разные по удобности были?
Зато я помню клёвый бачок под потолком! "Дёрни за верёвочку, дитя моё....")))
Чтобы пройти из комнаты в комнату, нужно было преодолеть заслон из сотен бусин. Для многих это — символ 70–80-х
У нас в садике такую занавеску воспитатели сделали из скрепок и фантиков от конфет. Как я восхищалась этой красотой! 😂
Часы «Слава» засветились в кино, и не раз. Это были массовые и престижные часы: выпускались миллионами экземпляров, экспортировались в Европу и на Ближний Восток
Забыть авоську — сложно. Легкая, прочная, помещала все — от картошки до бутылок кефира. А сегодня авоська снова в моде
У меня еще две болтаются в доме. Хороши они были только для похода за овощами, арбузы тягать и кваса пару банок принести - вес выдерживают огромный. А для обычного похода в магаз, все шили, теперь гордо именуемые 'шоперы'. Потому что, неудобно было поставить в авоську бутылку молока, которая перевернулась бы на раз, банку со сметаной, которая могла и потечь из под капроновой крышки, совершив кульбит, вслед за бутылкой молока, да и хлеб с батоном, несмотря на легкий внс, и даже маоенькую сетку, оттянули бы ее внс до земли и собирали бы всю уличную пыль/снег/грязь под ногами. Да и остальные продукты, которые фасовали в бумажные кульки или фабричные бумажные пачки, особо в сетке не потягаешь.
Глянцевая стенка — признак достатка и мечта тысяч семей. В ней хранились хрусталь, книги, фарфоровые статуэтки...
У нас был гарнитур,, Гонка,, лак. Сразу всю квартиру обставили. 1974.
Кажется, такой пирог умела печь каждая хозяйка
Раньше о шарлотке и не слышали. Пирог с вареньем или мясом из обычного дрожжевого теста
