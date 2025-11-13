15+ кадров из старых фильмов, где каждый найдет кусочек своей молодости

У меня еще две болтаются в доме. Хороши они были только для похода за овощами, арбузы тягать и кваса пару банок принести - вес выдерживают огромный. А для обычного похода в магаз, все шили, теперь гордо именуемые 'шоперы'. Потому что, неудобно было поставить в авоську бутылку молока, которая перевернулась бы на раз, банку со сметаной, которая могла и потечь из под капроновой крышки, совершив кульбит, вслед за бутылкой молока, да и хлеб с батоном, несмотря на легкий внс, и даже маоенькую сетку, оттянули бы ее внс до земли и собирали бы всю уличную пыль/снег/грязь под ногами. Да и остальные продукты, которые фасовали в бумажные кульки или фабричные бумажные пачки, особо в сетке не потягаешь.