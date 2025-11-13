15+ кадров из старых фильмов, где каждый найдет кусочек своей молодости

Кино
17 часов назад
15+ кадров из старых фильмов, где каждый найдет кусочек своей молодости

Порой пересматриваешь старые фильмы и натыкаешься на небольшие детали, которые мгновенно переносят нас в прошлое. Это касается не только интерьеров, но и одежды, и вещей. Вот несколько запоминающихся кадров, от которых так и веет ностальгией.

Не у всех, но довольно часто в квартирах можно было встретить раздаточные окошки. Кажется, без него квартира Раисы Захаровны потеряла бы часть своего очарования

Носки с туфельками или босоножками — абсолютная норма! Светлые носочки, аккуратные босоножки — обязательный атрибут линеек, свиданий, праздников

Выборгский крендель
9 часов назад

мама рассказывала особенные модницы в 70-х прям шерстяные носки в босоножки одевали, но она сама не решалась на такой писк, это в провинции, на районе все было.

-
-
Ответить

Тюк из простыни, в котором можно переносить все на свете. Забыли про такой? Самый надежный способ перенести все — от вещей на дачу до смены белья в общежитии

Про кроличьи шапки, которые носил каждый второй, не забыли? Зима без такой шапки? Немыслимо!

Ататалья
21 минута назад

Носили, но в основном дети, тк репка растет быстро, также как и быстро облезает кролик. Нам бабушкина подруга шила из своих кролей, а мясо в виде тушёнки присылала, добрая женщина.

-
-
Ответить

Ох уж это тяжелое ватное одеяло, которое нужно полчаса засовывать в пододеяльник с дыркой посередине

Хлеб, масло и варенье. Кажется, лучший десерт детства

Ещё не забыли, как звонили по телефону-автомату? А как же культовое: «Галочка, ты сейчас...»

Екатерина
3 часа назад

А у нас возле школы такой автомат был как-то хитро взломан, и звонить по нему можно было бесплатно. Потому постоянно был оккупирован школьниками :)

-
-
Ответить

Купальная шапочка у Раисы Захаровны — просто загляденье! В жизни такие встречались нечасто: в основном плавали в однотипных резиновых

Слуховое окно между туалетом и кухней. Помните, как закладывали его, когда делали ремонт?

Вашему вниманию: не очень удобное, но памятное сиденье для унитаза

Евга
15 часов назад

Ммм, не помню чтоб неудобно было.... Но это моя личная память. И возможно они разные по удобности были?
Зато я помню клёвый бачок под потолком! "Дёрни за верёвочку, дитя моё....")))

-
-
Ответить

Чтобы пройти из комнаты в комнату, нужно было преодолеть заслон из сотен бусин. Для многих это — символ 70–80-х

Поническая ататака
7 часов назад

У нас в садике такую занавеску воспитатели сделали из скрепок и фантиков от конфет. Как я восхищалась этой красотой! 😂

-
-
Ответить

Часы «Слава» засветились в кино, и не раз. Это были массовые и престижные часы: выпускались миллионами экземпляров, экспортировались в Европу и на Ближний Восток

Забыть авоську — сложно. Легкая, прочная, помещала все — от картошки до бутылок кефира. А сегодня авоська снова в моде

Diana Sas
11 часов назад

У меня еще две болтаются в доме. Хороши они были только для похода за овощами, арбузы тягать и кваса пару банок принести - вес выдерживают огромный. А для обычного похода в магаз, все шили, теперь гордо именуемые 'шоперы'. Потому что, неудобно было поставить в авоську бутылку молока, которая перевернулась бы на раз, банку со сметаной, которая могла и потечь из под капроновой крышки, совершив кульбит, вслед за бутылкой молока, да и хлеб с батоном, несмотря на легкий внс, и даже маоенькую сетку, оттянули бы ее внс до земли и собирали бы всю уличную пыль/снег/грязь под ногами. Да и остальные продукты, которые фасовали в бумажные кульки или фабричные бумажные пачки, особо в сетке не потягаешь.

-
-
Ответить

Глянцевая стенка — признак достатка и мечта тысяч семей. В ней хранились хрусталь, книги, фарфоровые статуэтки...

Кажется, такой пирог умела печь каждая хозяйка

А еще мы представили, как выглядели бы 16 красавиц прошлого в эпоху TikTok.

Комментарии

Уведомления

Похожее