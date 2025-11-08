Мы представили, как выглядели бы 16 красавиц прошлого в эпоху TikTok

Сегодня красивой девушке, чтобы прославиться, нужно уметь удивлять. TikTok давно превратился в витрину индивидуальности — здесь правит креатив, дерзость и желание стать заметным. И звезды соцсетей умеют выделяться: яркий макияж, необычные образы и тонны харизмы. Мы решили пофантазировать, как выглядели бы легендарные актрисы прошлого, если бы жили в наше время и отжигали, снимая ролики и задавая тренды.