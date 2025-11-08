Мы представили, как выглядели бы 16 красавиц прошлого в эпоху TikTok

Сегодня красивой девушке, чтобы прославиться, нужно уметь удивлять. TikTok давно превратился в витрину индивидуальности — здесь правит креатив, дерзость и желание стать заметным. И звезды соцсетей умеют выделяться: яркий макияж, необычные образы и тонны харизмы. Мы решили пофантазировать, как выглядели бы легендарные актрисы прошлого, если бы жили в наше время и отжигали, снимая ролики и задавая тренды.

Мэрилин Монро

Toxic waste
3 минуты назад

Мэрилин, даже будучи гламурной, оставалась уникальной. А тут бац - и очередное однотипное безликое нечто

-
-
Ответить

Наталья Варлей

Toxic waste
1 минута назад

Ах, вот что нужно было сделать, чтобы товарищ Саахов жениться передумал!

-
-
Ответить

Одри Хепберн

Наталья Вавилова

Софи Лорен

Наталья Кустинская

Ирина Алферова

Елена Проклова

Вивьен Ли

Татьяна Веденеева

Катрин Денев

Светлана Светличная

Элизабет Тейлор

Татьяна Друбич

Грейс Келли

Нонна Тереньтева

Каждая идея начинается с «а что, если бы...» — и теперь искусственный интеллект помогает нам почти сразу воплотить ответы на многие такие вопросы. Вот несколько тому примеров:

