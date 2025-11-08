Мэрилин, даже будучи гламурной, оставалась уникальной. А тут бац - и очередное однотипное безликое нечто
Мы представили, как выглядели бы 16 красавиц прошлого в эпоху TikTok
Кино
37 минут назад
Сегодня красивой девушке, чтобы прославиться, нужно уметь удивлять. TikTok давно превратился в витрину индивидуальности — здесь правит креатив, дерзость и желание стать заметным. И звезды соцсетей умеют выделяться: яркий макияж, необычные образы и тонны харизмы. Мы решили пофантазировать, как выглядели бы легендарные актрисы прошлого, если бы жили в наше время и отжигали, снимая ролики и задавая тренды.
Мэрилин Монро
Наталья Варлей
Ах, вот что нужно было сделать, чтобы товарищ Саахов жениться передумал!
-
-
Ответить
Одри Хепберн
Наталья Вавилова
Софи Лорен
Наталья Кустинская
Ирина Алферова
Елена Проклова
Вивьен Ли
Татьяна Веденеева
Катрин Денев
Светлана Светличная
Элизабет Тейлор
Татьяна Друбич
Грейс Келли
Нонна Тереньтева
Каждая идея начинается с «а что, если бы...» — и теперь искусственный интеллект помогает нам почти сразу воплотить ответы на многие такие вопросы. Вот несколько тому примеров:
Фото на превью Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм, AI-generated image, Москва слезам не верит / Мосфильм, AI-generated image
