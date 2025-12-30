Джонни Депп снимает «Мастера и Маргариту». Мы пофантазировали, кто бы мог там сыграть

На роль Азазелло нужен актер, один только вид которого заставляет втянуть голову в плечи. Том Харди как никто умеет играть таких пугающих немногословных персонажей, в чьем молчании чувствуется первобытная сила и скрытая угроза.

Мы привыкли видеть Харди в ролях брутальных одиночек, и его Азазелло будет именно таким: коренастым, широкоплечим, с тяжелым взглядом. Он не тратит слов попусту, он просто выполняет приказы. Представьте его в сцене в Александровском саду, когда он передает Маргарите крем: в этом жесте будет сочетаться ледяная галантность демона и готовность в любой момент дать отпор всякому, кто встанет на его пути.