Джонни Депп снимает «Мастера и Маргариту». Мы пофантазировали, кто бы мог там сыграть
Уже который день ходят новости о том, что к выходу на экраны готовится англоязычная версия любимого многими поколениями сатирического романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Продюсером фильма выступит Джонни Депп, но это еще не все — он сыграет в нем одну из главных ролей. Кого именно, еще не известно. Нам показалось, что пока картина не вышла и никакой ясности с кастингом нет, будет здорово помечтать и представить, кто из западных звезд отлично бы представил культовых персонажей романа.
Воланд — Мадс Миккельсен
Взгляд, от которого замерзает кровь, и безупречная нордическая выправка: Мадс Миккельсен — идеальный кандидат на роль Князя Тьмы. Его Воланд будет холодным, невероятно элегантным и опасным существом, которое знает о людях все. Мадс мастерски владеет искусством микромимики: одно движение брови — и вы понимаете, что перед вами не иностранец в сером костюме, а сущность, видевшая закат империй. Миккельсен играл Ганнибала Лектера и приучил зрителя к тому, что зло может быть эстетичным, высокоинтеллектуальным и обладать безупречным вкусом. Для Воланда это критически важно.
Азазелло — Том Харди
На роль Азазелло нужен актер, один только вид которого заставляет втянуть голову в плечи. Том Харди как никто умеет играть таких пугающих немногословных персонажей, в чьем молчании чувствуется первобытная сила и скрытая угроза.
Мы привыкли видеть Харди в ролях брутальных одиночек, и его Азазелло будет именно таким: коренастым, широкоплечим, с тяжелым взглядом. Он не тратит слов попусту, он просто выполняет приказы. Представьте его в сцене в Александровском саду, когда он передает Маргарите крем: в этом жесте будет сочетаться ледяная галантность демона и готовность в любой момент дать отпор всякому, кто встанет на его пути.
Коровьев — Джонни Депп
Мы долго гадали, какую роль выберет для себя сам продюсер проекта. И хотя многие прочат Деппу роль Воланда, нам кажется, что его истинная стихия — это Коровьев. Джонни — признанный мастер гротеска и персонажей с двойным дном. Его амплуа «странного парня», за чьим кажущимся безумием скрывается бездна смыслов, идеально ложится на образ Фагота.
Коровьев — персонаж сложный: это и нелепый гаер в клетчатом пиджаке, и мрачный рыцарь, который когда-то неудачно пошутил. Самые сильные роли Деппа — те, где за клоунадой чувствуется вековая усталость и грусть. Вспомните капитана Джека Воробья или Безумного Шляпника: именно этот баланс между комичным абсурдом и демонической серьезностью нужен, чтобы оживить первого помощника Воланда на экране.
Кот Бегемот — Джек Блэк (озвучка и мимика)
Кто еще сможет так виртуозно сочетать наглость, чревоугодие и внезапные порывы пофилософствовать? Кот Бегемот — это трикстер в шкуре огромного черного кота, и Джек Блэк с его взрывной харизмой — идеальный кандидат на эту роль.
Представьте этого персонажа: пухлый, харизматичный, с манерами капризного дворянина и повадками портового хулигана. Джек Блэк подарил бы Бегемоту не только свой неповторимый голос, но и ту сумасшедшую мимику, которая сделала бы сцену в Торгсине легендарной. Его фраза «Кот — древнее и неприкосновенное животное» в озвучке Блэка могла бы стать бы главным мемом мирового проката.
Гелла — Аня Тейлор-Джой
Рыжеволосая ведьма-вампир, чья красота так же безупречна, как и опасна. Аня Тейлор-Джой с ее инопланетной внешностью и огромными глазами отлично бы подошла на роль Геллы. В ней есть нужная пропорция хрупкости и потусторонней опасности. И Аня точно умеет играть персонажей не от мира сего.
Понтий Пилат — Гэри Олдман
Олдман — величайший мастер перевоплощений. Он, как никто, способен передать всю драму пятого прокуратора Иудеи. Олдман умеет играть людей, которые облечены огромной властью, но при этом глубоко несчастны и скованны обстоятельствами. Его Пилат — это не карикатурный тиран, а усталый чиновник, который чувствует, что совершает величайшую ошибку в своей жизни, но не может ничего с этим сделать. Сцена допроса Иешуа в исполнении Олдмана стала бы психологическим поединком.
Иван Бездомный — Барри Кеоган
Пролетарский поэт, чей мир рушится в одночасье. Барри Кеоган — мастер ролей «неудобных», колючих и бесконечно искренних людей. Его Иван будет парнем с окраины, обладающим бешеной энергией и первобытным чутьем на правду. Кеоган гениально передаст тот самый момент перехода от яростной погони за Воландом в одних кальсонах до тихой, смиренной мудрости в клинике Стравинского, где он становится учеником Мастера. В его лице есть нужная доля простоты и скрытой глубины, которая необходима для финала этой истории.
Берлиоз — Джаред Харрис
Как мы знаем, Харрис отлично умеет играть героев, которые до последнего верят в логику и инструкции, пока не сталкивается с чем-то запредельным. Харрис идеально передаст ту самую снисходительную уверенность, с которой Михаил Александрович поучает молодого поэта на Патриарших. Тем эффектнее будет финал, когда рациональный мир этого человека разрушится в одно мгновение под звон трамвая.
Маргарита — Ева Грин
Ева Грин обладает той самой чертовщинкой и славится своими ролями роковых и сильных женщин с паранормальными способностями. Вспомните только ее в таких фильмах, как «Дом странных детей мисс Перегрин» и «Мрачные тени». Зритель уже подсознательно ассоциирует ее с ведьмой.
Маргарита — персонаж трагический. Ева умеет играть надрыв, граничащий с безумием, что важно, например, для сцены погрома квартиры критика Латунского. Ева Грин — идеальный кандидат для роли Маргариты Николаевны.
Мастер — Киллиан Мерфи
Мастер у Булгакова — это не просто страдающий поэт, это интеллектуал, историк, который совершил внутреннее открытие такого масштаба, что оно буквально испепелило его изнутри. Киллиан Мерфи отлично умеет играть невысказанную боль. Его фирменный взгляд — пронзительный, прозрачный и будто смотрящий сквозь собеседника — идеально передает состояние человека, который уже не принадлежит этому миру. Актер обладает редким даром играть крайнюю степень истощения, не теряя при этом внутреннего достоинства, так что, думается, с ролью Мастера он справился бы на ура.
