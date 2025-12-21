Мы представили, кто из современных звезд сыграл бы в «Служебном романе» и готовы к спорам
«Служебный роман» — это фильм, в котором невозможно представить других актеров, ни на главных, ни на второстепенных ролях. Разве возможно кем-то заменить Алису Фрейндлих или Андрея Мягкова? Но мы решили попробовать. Предупреждаем сразу: некоторые кандидатуры вызовут у вас желание поспорить, а другие — идеально впишутся в образы.
Бубликов, начальник отдела общественного питания — Сергей Бурунов
Калугина Людмила Прокофьевна — Юлия Меньшова
Рыжова Ольга Петровна — Ольга Бузова
Новосельцев Анатолий Ефремович — Александр Петров
Трудно представить физию гаже Новосельцева в образе офисного идиотика, но им, кажется, удалось)
Жена Самохвалова — Юлия Пересильд
Когда увижу Пересильд, больше не хочу смотреть. Даже не могу понять, она мне не нравится или надоела.
Алена, приятельница Верочки — Екатерина Гусева
Жора, завхоз — Андрей Мерзликин
Вместо Буркова никто не подойдёт, великолепного актера не заменят неплохие.
Секретарша Верочка — Елена Яковлева
Хоть бы молодую фотографию взяли, Яковлевой лет шестьдесят уже, какая она молодая модница-секретарша?
Самохвалов Юрий Григорьевич — Дмитрий Харатьян
Шура, профсоюзная активистка — Любовь Толкалина
Сотрудник статистического учреждения — Никита
Ефремов
Комментарии
К спорам вы может и готовы (сомневаюсь). А к тому, что читателей местами и тошнить может, вы готовы?