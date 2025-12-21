Мы представили, кто из современных звезд сыграл бы в «Служебном романе» и готовы к спорам

Кино
3 часа назад
Мы представили, кто из современных звезд сыграл бы в «Служебном романе» и готовы к спорам

«Служебный роман» — это фильм, в котором невозможно представить других актеров, ни на главных, ни на второстепенных ролях. Разве возможно кем-то заменить Алису Фрейндлих или Андрея Мягкова? Но мы решили попробовать. Предупреждаем сразу: некоторые кандидатуры вызовут у вас желание поспорить, а другие — идеально впишутся в образы.

Бубликов, начальник отдела общественного питания — Сергей Бурунов

Калугина Людмила Прокофьевна — Юлия Меньшова

Рыжова Ольга Петровна — Ольга Бузова

Новосельцев Анатолий Ефремович — Александр Петров

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Трудно представить физию гаже Новосельцева в образе офисного идиотика, но им, кажется, удалось)

-
-
Ответить

Жена Самохвалова — Юлия Пересильд

Светлана Юричко
21 час назад

Когда увижу Пересильд, больше не хочу смотреть. Даже не могу понять, она мне не нравится или надоела.

-
-
Ответить

Алена, приятельница Верочки — Екатерина Гусева

Жора, завхоз — Андрей Мерзликин

Секретарша Верочка — Елена Яковлева

Богиня ВДНХ
14 минут назад

Хоть бы молодую фотографию взяли, Яковлевой лет шестьдесят уже, какая она молодая модница-секретарша?

-
-
Ответить

Самохвалов Юрий Григорьевич — Дмитрий Харатьян

Шура, профсоюзная активистка — Любовь Толкалина

Сотрудник статистического учреждения — Никита
Ефремов

Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image, Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image

Комментарии

Уведомления

Похожее