Мы представили, кто из современных звезд сыграл бы в «Служебном романе» и готовы к спорам

«Служебный роман» — это фильм, в котором невозможно представить других актеров, ни на главных, ни на второстепенных ролях. Разве возможно кем-то заменить Алису Фрейндлих или Андрея Мягкова? Но мы решили попробовать. Предупреждаем сразу: некоторые кандидатуры вызовут у вас желание поспорить, а другие — идеально впишутся в образы.