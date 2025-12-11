Как выглядят актеры сериалов, которые мы всей семье пропустить боялись
В детстве многие из нас заботливо обводили кружочком название телесериала в программке, а пропустить очередную серию было просто невозможно. Некоторые шедевры, вроде «Граница. Таежный роман», собирали у экранов всю семью. Мы решили тряхнуть стариной и узнать, как изменились актеры, игравшие любимых героев.
Андрей Носков — Никита, «Кто в доме хозяин?»
Анна Невская — Дарья, «Кто в доме хозяин?»
Яна Крайнова — Александа Зайцева, «Дневник доктора Зайцевой»
Ирина Апексимова — Амина «День рождения Буржуя»
Дарья Повереннова — Вера, «День рождения Буржуя»
Анжелика Вольская — Лидия, «Две судьбы»
Екатерина Семенова — Вера, «Две судьбы»
Игорь Ботвин — Андрей, «Агентство НЛС»
Татьяна Колганова — Татьяна, «Черный ворон»
Ольга Будина — Марина, «Граница. Таёжный роман»
А почему слева не Ольга Будина, а Елена Панова ( которая тоже снималась в этом сериале)?
Ирина Рахманова — Виола, «Виола Тараканова»
Александр Лойе — Федечка, «Next»
Юлия Зимина — Кармелита, «Кармелита»
Наталья Швец — Ирина, «Каменская»
Янина Студилина — Полина, «Ранетки»
Марина Яковлева — Желтякова, «Участок»
Елена Ксенофонтова — Ирина, «Дочки-матери»
Алика Смехова — Соня, «Бальзаковский возраст»
Ольга Ломоносова — Кира, «Не родись красивой»
Нелли Уварова — Катя Пушкарева, «Не родись красивой»
Помню, когда шёл этот сериал, мама нас с сестрой звала: "Девчонки, идите "Страшную" смотреть!"
Татьяна Орлова — Тамара Львовна Кожемятько, «Папины дочки»
Вот здесь точно, практически без изменений.Как Фаина Раневская.
А какой сериал обожали вы и просмотрели весь от начала до конца? Делитесь в комментариях.
А если вам нравятся наши статьи про кино, вот еще несколько вариантов:
Комментарии
Огромное Вам ФИ. Два фото не соответствуют, не вводИте в заблуждение.
Всей семьей боялись пропустить эти сериалы? Мне кажется, скорее дело было наоборот: опасались, что включим телевизор, а там только они и есть.
Неинформативно. Хотелось бы фото не в ролях (с гримом и в образе), а реальные фото из жизни