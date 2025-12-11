Как выглядят актеры сериалов, которые мы всей семье пропустить боялись

2 часа назад
Как выглядят актеры сериалов, которые мы всей семье пропустить боялись

В детстве многие из нас заботливо обводили кружочком название телесериала в программке, а пропустить очередную серию было просто невозможно. Некоторые шедевры, вроде «Граница. Таежный роман», собирали у экранов всю семью. Мы решили тряхнуть стариной и узнать, как изменились актеры, игравшие любимых героев.

Андрей Носков — Никита, «Кто в доме хозяин?»

Анна Невская — Дарья, «Кто в доме хозяин?»

Яна Крайнова — Александа Зайцева, «Дневник доктора Зайцевой»

Ирина Апексимова — Амина «День рождения Буржуя»

Дарья Повереннова — Вера, «День рождения Буржуя»

Анжелика Вольская — Лидия, «Две судьбы»

Екатерина Семенова — Вера, «Две судьбы»

Игорь Ботвин — Андрей, «Агентство НЛС»

Татьяна Колганова — Татьяна, «Черный ворон»

Ольга Будина — Марина, «Граница. Таёжный роман»

Julia
31 минута назад

А почему слева не Ольга Будина, а Елена Панова ( которая тоже снималась в этом сериале)?

Ирина Рахманова — Виола, «Виола Тараканова»

Александр Лойе — Федечка, «Next»

Юлия Зимина — Кармелита, «Кармелита»

Наталья Швец — Ирина, «Каменская»

Янина Студилина — Полина, «Ранетки»

Марина Яковлева — Желтякова, «Участок»

Елена Ксенофонтова — Ирина, «Дочки-матери»

Алика Смехова — Соня, «Бальзаковский возраст»

Ольга Ломоносова — Кира, «Не родись красивой»

Нелли Уварова — Катя Пушкарева, «Не родись красивой»

O_о
14 часов назад

Помню, когда шёл этот сериал, мама нас с сестрой звала: "Девчонки, идите "Страшную" смотреть!"

Татьяна Орлова — Тамара Львовна Кожемятько, «Папины дочки»

Комментарии

Шуршилла
1 час назад

Всей семьей боялись пропустить эти сериалы? Мне кажется, скорее дело было наоборот: опасались, что включим телевизор, а там только они и есть.

