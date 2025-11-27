10+ фильмов и сериалов, которые добавят уюта в дни, когда светает поздно, а темнеет рано

Три аферистки в меру успешно выдают себя за медиумов, пока однажды не получают от настоящей ведуньи реальные способности. Непрошенные таланты превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги начинают искать того, на кого можно эти «дары» спихнуть. Но они не подозревают, что кто-то коварный уже имеет на них свои виды.

Сериал о магическом сестринстве в реалиях современного Подмосковья, который продвигали как ремейк «Зачарованных», и эта «магия кринжа», как ни странно, оказалась действенной.