Мы представили, как бы выглядели 16 фильмов, если бы главные герои и злодеи поменялись местами

Добро всегда побеждает зло — по крайней мере, так мы привыкли. Но что, если все поменять местами? Мы дали волю фантазии (и нейросетям) и представили самые невероятные киносценарии. Мы покажем, как бы выглядели самые известные фильмы, если бы главные герои и злодеи поменялись местами.

Гарри Поттер мог бы быть не просто Мальчиком, Который Выжил, а опаснейшим темным магом с самой сильной палочкой в мире

AI-generated image

У светлого Волан Де Морта и нос был бы, и, возможно, свой факультет в школе Хогвартс

AI-generated image Mary 19 часов назад Тогда уж могли бы и волосы ему дать, а то как Профессор Икс выглядит. - - Ответить

«Голодные игры» наоборот: Китнисс Эвердин — шоураннер с великолепными нарядами и жестоким сердцем

AI-generated image

А вот Сноу пытался бы выжить в испытании и прославить свой дистрикт

Сюжет драмы: маленький ксеноморф, который потерялся на чужом космическом корабле и теперь ищет маму.

А вот Эллен Рипли у нас не только космический разведчик, но, оказывается, еще и неплохой повар. Здесь космическое кулинарное шоу

В «Один дома» Марв и Гарри были бандитами, в нашей фантазии они — социальные работники, которым мама Кевина все-таки дозвонилась в Новый Год

AI-generated image

А злобный, хитроумный хулиган Кевин только и ждал этого момента и превратил весь дом в опасную ловушку

AI-generated image Mary 19 часов назад А кстати ведь в то время так же был популярен фильм Трудный ребёнок, где мальчик по сути делал всё то же самое, что и Кевин, только там он почему-то плохой персонаж, а ведь отличается только точка зрения. - - Ответить

Переворачиваем игру в «Темном рыцаре», и Джокер у нас — защитник жителей Готэма

AI-generated image

А вот Бэтмен кошмарил бы ночной город. Люди боялись бы выходить по ночам в страхе встретить эту огромную летучую мышь

AI-generated image

Пеннивайз навел ужасу на маленький американский городок. Но он ведь тоже чего-то боится! Пауков, например

AI-generated image

Или это могла быть история жизни простого клоуна, который изо всех сил пытался заработать

А что, если хозяева 101 далматинца на самом деле разводили собак на мех, а Круэлла изо всех сил пыталась их защитить? Это будет кино о защите прав животных

AI-generated image

Добрая и справедливая Красная Королева даже не подумала бы играть ежами в крокет. Она разводила бы их вместо корги

А злодейка Алиса, проникнув в волшебную Страну Чудес, навела бы немало шороху своими темными делишками в горжетке из белого кролика

AI-generated image

Медсестру Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки» мы назначаем врачом районной ветеринарки в добром семейном фильме

Представьте, что Беллатриса Лестрейндж выбрала светлую сторону и в свободное время преподает в Хогвартсе

А вот Гермиона из свиты Темного Лорда Поттера варила бы страшные зелья. Такое кино мы бы посмотрели!

Дебби Джелински из «Семейки Аддамс» у нас держит магазин кукол и обожает дарить радость, а ее история была бы историей успеха

AI-generated image

Мортиша пусть выводит розы нереальных сортов. Их аромат заставляет приходить к ней за цветами снова и снова.

Через Волшебный шкаф в Нарнию проникли не слишком добрые дети, и это плохо кончилось для волшебных существ. Триллер в стиле темного фэнтези

AI-generated image

А бедная Джадис — фея весны — на пару с Фавном пыталась бы спасти волшебную страну

Лилу Даллас в фильме про межпланетных шпионов-захватчиков в роли злодейки

А Зорг в последний момент все-таки смог сообразить, как работают камни элементов, и остановить злодейку Лилу

AI-generated image Melancholy 20 часов назад Камни сам чтоли выпилил из 70% хозяйственного мыла? - - Ответить

Гринч от Рождества никуда не денется, даже в самой смелой фантазии. Он продает крутые игрушки, которые ночами делает сам

AI-generated image

А вот маленькая Синди Лу Кто довела бы всех детишек в своем саду до слез, заявив, что Деда Мороза не существует. Семейная комедия о вредине, не иначе

AI-generated image Плодожорка 2 часа назад Узнала Дядю Витю, не веришь в Дед Мороза? А чего ручонки-то в коробочку впились? Отдай подарок, его тоже нет. - - Ответить

Романтический фильм о том, как Агент Смит работает в техподдержке сайта знакомств, стал бы любимым на День Святого Валентина

А вот Нео в фантастическом фильме ужасов поглотил Матрицу. Или она его. Злодей из него вышел бы восхитительный

AI-generated image

Мы привыкли, что в кино все четко: вот злодей, а вот герой. Но, как показывают наши эксперименты, грань между добром и злом иногда бывает невероятно тонкой, и все решает лишь одна деталь: точка зрения. А какой ваш любимый киносюжет можно было бы изменить до неузнаваемости, просто поменяв местами героя и злодея? Расскажите нам в комментариях, и, возможно, мы увидим это в следующей статье! Фантазии на тему кино мы любим и умеем их визуализировать: Каким бы было будущее 12 красивых кинопар, если бы их не разлучили сценаристы

Как бы выглядели фильмы про Гарри Поттера, если бы в них сыграли наши любимые актеры