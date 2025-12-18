18 честных комиксов, которые показывают всю пропасть между Новым годом в 5 лет и в 30+

Помните, как это было? Новый год начинался не 31 декабря, а в тот момент, когда папа приносил домой елку, а мама доставала коробку с игрушками. Сейчас все иначе: вместо утренников — дедлайны, а лучший подарок — это просто выспаться. Но в глубине души мы все те же дети, которые продолжают ждать чуда.

В детстве елка — это портал в сказку, и чем дольше она стоит, тем лучше. А во взрослой жизни — это ежедневный квест «Сними кота с верхушки, пока он не рухнул вместе с игрушками».

Плодожорка 2 часа назад Я вижу обратную тенденцию: ёлки стоят до победного, потому что раньше были живые, которые начинали сыпаться, а сейчас искусственной главное пылью не покрыться. Гирлянды вообще не снимают, ставляют как романтическое освещение. В городах тоже заранее украшать начинают, чуть ли не с начала декабря. - - Ответить

А вы тоже часами ждали Деда Мороза и отказывались идти спать? Теперь мы сами стали главными волшебниками, но наша целевая аудитория категорически отказывается сдавать пост у елки!

Раньше мы просили у Деда Мороза игрушки и обещали учиться на пятерки. Теперь же наши приоритеты заметно изменились.

Кошачья прислуга 20 часов назад По ходу большой начальник решил подшутить над коллективом и попросил написать "самое сокровенное желание", а наивный дядька надеетмя, что ему это желание исполнят за ударный многолетний труд в сей конторе...

А по факту будет "кто просил ЗП побольше - вот вам конфетка, кто просил здоровья - вот вам бутылка, а кто просил начальника нового хорошего - вот вам "по соглашению сторон". - - Ответить

Раньше крабовая палочка, украденная из пачки, казалась преступлением века. Сейчас мы сами покупаем икру и сами же съедаем ее до прихода гостей.

Ну признайтесь, слова «Зайка моя» вы помните лучше, чем имена всех любимых персонажей из мультфильмов! Оказывается, это не «скукотища», а золотая классика.

ФинтУшами 22 часа назад нет. к счастью, нет. я не знаю слов "Зайка моя", и домашние не знают - - Ответить

На Новый год все реже и реже делают застолье с кучей майонезных салатов и тяжелых блюд. Правило «готовим тазами, чтобы доедать неделю» сменяется легкими закусками из доставки.

Екатерина Александровна 1 час назад А почему холодец до утра не доживет? Что с ним? 🙀 - - Ответить

Раньше мы с радостью читали стихи, ожидая сладкую награду. Сейчас же нам просто хочется поесть в тишине, но тетя Люба уверена, что шоу должно продолжаться.

Елизавета Мочалкина 3 часа назад Такое впечатление, что на фото справа - утренний опохмел первого января. 😣 - - Ответить

В детстве мы радовались фейерверкам и мечтали сами их запустить. Сейчас же мы с удовольствием смотрим чужое шоу и планируем отпуск прямиком в теплые страны на две недели! Финансовая грамотность, что тут скажешь.

Кошачья прислуга 20 часов назад Хервам. С прошлого года в РБ запуск петард и фейерверков запрещен. - - Ответить

В детстве ночь тянулась бесконечно, и мы умоляли время ускориться, чтобы скорее наступило завтра. Сейчас время пролетает за поеданием салатов, и кажется, что чем вкуснее оливье, тем быстрее крутится Земля!

А вы помните это чувство? Нас упаковывали «в три слоя» ради похода на рынок. Сейчас мы делаем это добровольно. Потому что застуженный нерв пугает нас гораздо больше, чем «немодный» вид.

Кошачья прислуга 20 часов назад И это чел 30 лет? Старый дед, 70 лет в обед... - - Ответить

Раньше мы со всех ног бежали встречать гостей. А сейчас мы проявляем чудеса актерского мастерства и придумываем «внезапный отъезд на дачу», лишь бы остаться дома. Признавайтесь, какой у вас самый ходовой предлог?

Не Хочу Не Буду 21 час назад "Ой, надо же как мы угадали: как раз подъезжаем к вашей даче. Погуляем здесь , вас дожидаясь"😉😆 - - Ответить

Раньше наши мамы и бабушки могли провести целый день за плитой и вкладывали душу в каждый нарезанный кубик. Сейчас молодежь выбирает другой путь: вместо «вахты» у плиты — заказ суши или пиццы. Быстро, вкусно и никаких гор грязной посуды 1 января!

Конфуз 2 часа назад вот бы мне кто сделал холодец... - - Ответить

Раньше в роли Деда Мороза часто выступал сосед или папа, которого выдавали знакомые тапочки. Сегодня все иначе: профессиональные аниматоры, идеальные костюмы и работа строго по сценарию.

Кошачья прислуга 20 часов назад У папаши с правой картинки прям "щасце" на лице светится, когда расплачивается... - - Ответить

А как чудесно пахла елка! Этот запах хвои и талого снега моментально заполнял всю квартиру... А теперь у нас ненатуральная елка, но старые игрушки из детства мы до сих пор храним.

Амбидекстров Пипидастр 3 часа назад Это чёйта? До сих пор каждый год натуральную ёлку украшаем. - - Ответить

Раньше мамы творили настоящую магию, шили костюмы ночами из марли, ваты и собственных штор. Сейчас же можно купить какой угодно костюм в два клика.

Кошачья прислуга 20 часов назад Что там, что сям дети прям в бешеном восторге...

А я еще прочитала "будешь самой кривой снежинкой"... - - Ответить

Раньше хрусталь доставали раз в год, дышали через раз и передавали по наследству. Разбить такую посуду считалось трагедией вселенского масштаба! Сейчас все немного поменялось...

ФинтУшами 22 часа назад как мало впечатлений в жизни, если память хранит стоимость недорогих вещей - - Ответить

Для нас аромат мандаринов был таким же обязательным атрибутом Нового года, как и елка. Для наших детей мандарин — это просто «очередной фрукт» из супермаркета, который доступен 365 дней в году.

Помните, как мы в детстве стояли на табуретке и тряслись за мандаринку, забывая слова. Теперь дети ставят Деда Мороза в кадр, заставляют делать дэб и пилить контент для ТикТока.