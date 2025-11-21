14 легких комиксов о том, как поменялись праздничные традиции за последние 20 лет

Новый год, 8 Марта, день рождения — да мало ли у нас праздников! И с каждым из них у нас связаны определенные традиции. Но с течением времени большинство из них сильно изменилось. Вот мы и подумали, что будет здорово нарисовать об этом комиксы.

Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.

Раньше на свадьбу одевались кто во что горазд. Сейчас же у молодоженов все чаще появляется дресс-код, и они просят гостей прийти в наряде определенного цвета

Про выкуп невесты с конкурсами в подъезде уже мало кто вспоминает. Жених обычно просто приезжает забирать невесту из дома или гостиницы

Дождь Из Мужиков 44 минуты назад Наверное, раньше люди женились раньше и такая движуха воспринималась на ура. Сейчас же странно выкупать невесту, которая уже живёт с женихом. Взрослым невесте и жениху уже не по статусу по подъезду прыгать - - Ответить

А за букет невесты сражаются все меньше и меньше

А вот выпускные становятся все более и более масштабными и затейливыми

Тревожное Пирожное 7 минут назад При чем даже выпускные из 4 класса - - Ответить

Даже семейные застолья выглядят теперь совсем иначе

Раньше нужно было как следует подумать над тем, что же подарить на день рождения другу. А теперь именинники составляют списки того, что хотели бы получить. Очень удобно

Дранкель и Жранкель 16 минут назад сейчас многие просто дарят денежку, а именинник сам решает что покупать. - - Ответить

День города раньше мы ждали с нетерпением, ведь сколько же развлечений было в центре! А сейчас нам это все уже не так интересно

Кошачья прислуга 21 час назад Скажу вам по секрету - это не от того, что развлечения неинтересные, что мы их переросли, а от того, что мы взрослеем, и эти праздники становятся обыденными. Ну реально, что мы там не видели? Салют? Раз 10. Рыцарские бои? Раз 5. Всякие там солдатские каши, шашлыки и блины на масленицу? Хватило 3 раза в очередях постоять. А атмосфера... Ну не знаю, у меня с раннего детства иммунитет к этому народно-массовому воодушевлению. Сын в свои 17 тоже к таким вещам равнодушен. Дочка ещё может выбраться в центр на праздник, но думаю, лет через 5 тоже начнется "чего я там не видела"... - - Ответить

Помните елку в садике? Мамы шили детям незатейливые костюмчики из того, что было под рукой. Сейчас же можно купить какой угодно костюм в два клика

Нина С 2 минуты назад Зато костюмы были прикольные)сейчас оно красиво и удобно,на фоточках хорошо выглядит,но не то… - - Ответить

Главное развлечение раньше — искать спрятанный родителями новогодний подарок. А сейчас многие его или совсем не прячут, или приносят домой в последний момент

Конфуз 29 минут назад Зато как интересно было подарки искать! - - Ответить

Дедом Морозом раньше наряжался папа или кто-то из соседей или знакомых. А сейчас можно пригласить профессионала с целой программой

Nika88 1 час назад К нам в детстве приходил Дед Мороз из местного ДК, а Снегурочкой была мамина одноклассница (работала она там). Но мне это казалось абсолютно естественным: настоящий Дед Мороз ночью подарки под ёлку подкладывает, а на такие мероприятия (домой стишки послушать, на многочисленные "ёлки") ходят специально обученные люди))) - - Ответить

На Новый год все реже и реже делают застолье с кучей майонезных салатов и тяжелых блюд

Конфуз 28 минут назад Все эти придурки с едой... Приносите свое, если такие нежные. - - Ответить

Раньше на подготовку к новогоднему столу приходилось тратить весь день. Сейчас же многие с удовольствием пользуются доставками

Конфуз 26 минут назад Ещё в лохматые нулевые знакомый работал в большой сети гипермаркетов. И рассказывал, из чего все это делается в тех маркетах. Не уверена, что в поставках как-то сильно отличается. Хотя, вроде, сейчас всех придать хотят. Так что для здоровья здоровее свое таки делать. Не понимаю желания экономить на своем здоровье. - - Ответить

На День святого Валентина раньше готовилась целая программа, а подарки покупались заранее. Сейчас вокруг этого праздника уже нет такой шумихи

Конфуз 25 минут назад Всякие коммерческие праздники - так себе развлечение - - Ответить

Ожиданий от 8 Марта стало куда больше

Конфуз 25 минут назад Такой кислой роже ничего дарить не хочется. И да, а что ты подарила ему на 23 февраля? - - Ответить