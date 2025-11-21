14 легких комиксов о том, как поменялись праздничные традиции за последние 20 лет
Новый год, 8 Марта, день рождения — да мало ли у нас праздников! И с каждым из них у нас связаны определенные традиции. Но с течением времени большинство из них сильно изменилось. Вот мы и подумали, что будет здорово нарисовать об этом комиксы.
Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.
Раньше на свадьбу одевались кто во что горазд. Сейчас же у молодоженов все чаще появляется дресс-код, и они просят гостей прийти в наряде определенного цвета
Про выкуп невесты с конкурсами в подъезде уже мало кто вспоминает. Жених обычно просто приезжает забирать невесту из дома или гостиницы
Наверное, раньше люди женились раньше и такая движуха воспринималась на ура. Сейчас же странно выкупать невесту, которая уже живёт с женихом. Взрослым невесте и жениху уже не по статусу по подъезду прыгать
А за букет невесты сражаются все меньше и меньше
А вот выпускные становятся все более и более масштабными и затейливыми
Даже семейные застолья выглядят теперь совсем иначе
Раньше нужно было как следует подумать над тем, что же подарить на день рождения другу. А теперь именинники составляют списки того, что хотели бы получить. Очень удобно
сейчас многие просто дарят денежку, а именинник сам решает что покупать.
День города раньше мы ждали с нетерпением, ведь сколько же развлечений было в центре! А сейчас нам это все уже не так интересно
Скажу вам по секрету - это не от того, что развлечения неинтересные, что мы их переросли, а от того, что мы взрослеем, и эти праздники становятся обыденными. Ну реально, что мы там не видели? Салют? Раз 10. Рыцарские бои? Раз 5. Всякие там солдатские каши, шашлыки и блины на масленицу? Хватило 3 раза в очередях постоять. А атмосфера... Ну не знаю, у меня с раннего детства иммунитет к этому народно-массовому воодушевлению. Сын в свои 17 тоже к таким вещам равнодушен. Дочка ещё может выбраться в центр на праздник, но думаю, лет через 5 тоже начнется "чего я там не видела"...
Помните елку в садике? Мамы шили детям незатейливые костюмчики из того, что было под рукой. Сейчас же можно купить какой угодно костюм в два клика
Зато костюмы были прикольные)сейчас оно красиво и удобно,на фоточках хорошо выглядит,но не то…
Главное развлечение раньше — искать спрятанный родителями новогодний подарок. А сейчас многие его или совсем не прячут, или приносят домой в последний момент
Дедом Морозом раньше наряжался папа или кто-то из соседей или знакомых. А сейчас можно пригласить профессионала с целой программой
К нам в детстве приходил Дед Мороз из местного ДК, а Снегурочкой была мамина одноклассница (работала она там). Но мне это казалось абсолютно естественным: настоящий Дед Мороз ночью подарки под ёлку подкладывает, а на такие мероприятия (домой стишки послушать, на многочисленные "ёлки") ходят специально обученные люди)))
На Новый год все реже и реже делают застолье с кучей майонезных салатов и тяжелых блюд
Раньше на подготовку к новогоднему столу приходилось тратить весь день. Сейчас же многие с удовольствием пользуются доставками
Ещё в лохматые нулевые знакомый работал в большой сети гипермаркетов. И рассказывал, из чего все это делается в тех маркетах. Не уверена, что в поставках как-то сильно отличается. Хотя, вроде, сейчас всех придать хотят. Так что для здоровья здоровее свое таки делать. Не понимаю желания экономить на своем здоровье.
На День святого Валентина раньше готовилась целая программа, а подарки покупались заранее. Сейчас вокруг этого праздника уже нет такой шумихи
Ожиданий от 8 Марта стало куда больше
Такой кислой роже ничего дарить не хочется. И да, а что ты подарила ему на 23 февраля?
Какую традицию из прошлого вы хотели бы вернуть? А какое современное праздничное новшество вам совсем не нравится? Делитесь мнением в комментариях!
Комментарии
Норм, продолжайте в том же духе! К таким постам всегда самые угарные комменты!))