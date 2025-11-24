Ужасная, дебильная привычка класть ноги на стол. Как говорится "посади свинью за стол, она и ноги на стол".
14 вещей, которые когда-то казались стыдными, а теперь это норма
Еще каких-то 20-30 лет назад вещи, о которых мы говорим в этой статье могли заставить вас краснеть. То, что сегодня кажется базовой нормой, раньше было настоящим поводом для стыда или осуждения. Мы собрали 14 вещей, которые наконец-то вышли из тени позора и стали частью нашей комфортной, современной жизни.
Выходные не для домашних дел и помощи родителям
Несмотря на то, что и раньше и сейчас у нас были выходные дни, мы по-разному к ним относились. В большинстве случаев — это просто было время отдыха от работы, но при этом колоссальная нагрузка от домашних дел, выполнение просьб родственников и знакомых. Как хорошо, что сейчас забота о себе у многих стоит на первом месте.
Хорошая хозяйка все делает сама
Если свекровь или родственники хотят зачмырить невестку, то как ни старайся образ идеальной хозяйки создать не удастся. Из этого следует, что ни перед кем стараться не стоит.
Образ идеальной хозяйки перед гостями, а главное — перед родственниками мужа, был просто обязателен. Как хорошо, что сейчас мы не стыдимся того, что не умеем делать что-то или просто не успеваем. Мы обращаем больше внимания на общую атмосферу и свои ощущения, а не на идеал. Кстати, отношение к ведению хозяйства у окружающих тоже изменилось в лучшую сторону.
А что подумают люди?
Сейчас мы спокойно выбираем цвет волос, наносим яркий макияж или, наоборот, позволяем себе быть максимально естественными, а наши татуировки давно не смущают работодателей. Не так важно, что подумают о вас люди, если вы комфортно ощущаете себя в своем образе.
Работать несмотря на болезнь
Интересно, такие советчики пробовали хоть раз взять больничный с ОРВИ?
На работе мы всегда считали себя незаменимыми: «Как можно пропустить рабочий день из-за обычного ОРВИ?!» Однако сейчас здоровье и забота о себе в тренде, поэтому абсолютно нормально сходить к врачу, взять больничный и дать организму прийти в себя.
Обратиться за помощью к специалистам
Раньше лучшая подруга была психологом. Можно было поплакаться ей в жилетку, причём бесплатно. А сейчас никто не хочет слушать о чужих проблемах. Только психологи и за немалые деньги.
Почему-то врачей в то время было не принято беспокоить по пустякам, а уж обращаться к психологам и вовсе было стыдным занятием. Как хорошо, что сейчас заботиться о своем душевном самочувствии — обычное дело.
Мальчики не плачут
«Расскажи, что ты сейчас чувствуешь» - тупее вопроса для маленького ребенка сложно было бы придумать.
Также, еще 20 лет назад люди были скупы на эмоции, особенно это касалось мужского пола. Мальчикам еще с детства говорили: «Мужчины не плачут!» В современном мире родители с детства стараются объяснить ребенку, что очень важно проживать и проявлять эмоции независимо от пола.
Просить повышения зарплаты
В большинстве случаев сотрудники боялись начальство и тем более не смели перечить ему. Брать на себя дополнительную работу считалось практически нормой. И хоть между собой коллеги могли обсуждать, что хотелось бы повышения зарплаты, говорить об этом начальству стеснялись.
Сказать, что вещь тебе не по карману
Я спокойно могу отказаться от вещи, которую мне предлагает продавец, если она мне не по карману. И причину открыто озвучить тоже могу.
Казалось бы, такая обычная вещь, но раньше мы предпочитали увильнуть от настоящей причины отказа от покупки. В наше время мы стараемся относиться к тратам осознанно и спокойно сообщаем об ограниченности бюджета.
Заниматься тем, что нравится, а не тем, что положено
В мои 18 мои попытки заняться программированием были названы "играть в игрушки" и пресечены.
Такое понятие, как «приличная профессия», очень часто использовали родители 20-30 лет назад. Казалось, что увлечения никак не могут привести к успеху и обеспечить жизнь молодых людей. Теперь же мы знаем, что работа в удовольствие — самая лучшая работа.
Носить старую одежду
В одежде главное не возраст, а её состояние и уместность. Ну и конечно что бы она хорошо сидела и подходила к тому, кто её носит и нравилась ему.
Это раньше поношенные вещи могли быть предметом насмешек. Современная молодежь с радостью изучает предметы гардероба старшего поколения и особенно ценит секонд-хенды. Осознанное потребление — в тренде.
Женские обязанности по дому
Во времена наших родителей обязанности по дому почти всегда делились строго на женские и мужские. И чаще всего быт держался на женщине. Как здорово, что сейчас супруги стараются поддерживать друг друга и нет этих четких разграничений!
Быть не в отношениях
"поколение наших мам" более чем расплывчатое определение. Так как "мои мамы" родились в плюс\минус 1950-ом году. А мамы тех, кому сейчас около тридцати - мои ровесницы. Так про чьих мам речь?
В отличие от поколения наших мам, когда действительно могло быть стыдно, что к определенному возрасту ты до сих пор не вступила в отношения и не вышла замуж, современные молодые люди не делают такого акцента на возрасте.
Переживать о волосах на теле
Каких-то 100 лет назад женщины и не знали, что волосы на ногах и в подмышечных впадинах обязательно нужно сбривать. Затем маркетинг сделал свое дела и каждая девушка переживала, надевая юбку или открытую кофточку, чтобы никто не заметил ничего «лишнего». Сегодня же женщины снова стали более свободны в этом вопросе, ведь волосы на теле — это личное дело каждого.
Бояться пропустить звонок
Наши родители очень трепетно относились к связи и переживали, что могут пропустить телефонный звонок. Однако сейчас мы ежедневно получаем столько информации, что роскошь — это отключить все уведомления и спокойно провести время без телефона.
За последние десятилетия мы научились ценить себя, не бояться эмоций и ставить личный комфорт выше чужих суждений. И это прекрасно! А какие вещи, на ваш взгляд, до сих пор незаслуженно считаются «неприличными»? Делитесь в комментариях!
По сути, большинство этих "новинок" сигнализируют о лёгком падении нравственности.