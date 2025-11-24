14 вещей, которые когда-то казались стыдными, а теперь это норма

Несмотря на то, что и раньше и сейчас у нас были выходные дни, мы по-разному к ним относились. В большинстве случаев — это просто было время отдыха от работы, но при этом колоссальная нагрузка от домашних дел, выполнение просьб родственников и знакомых. Как хорошо, что сейчас забота о себе у многих стоит на первом месте.