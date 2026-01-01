11 нарядов из наших любимых фильмов, которые ловко раскрывают секреты персонажей
Иногда художники создают для фильмов не просто красивые и исторически достоверные костюмы, но и добавляют в них детали, которые помогают лучше понять персонажей. Так, декольте Ларисы в «Жестоком романе» предрекало ее судьбу, а кофта Нади из «Иронии судьбы» намекала на трудности в личной жизни. Мы решили сделать подборку таких «говорящих» нарядов из наших любимых фильмов.
Варвара Сергеевна Плющ в «Бриллиантовой руке» подозрительно шикарно одевается
Нонна Мордюкова настолько роскошно отыграла въедливого управдома, что многие зрители не обратили внимание на наряды ее персонажа. А зря. Хотя Варвара Сергеевна предпочитает холодные и сдержанные тона в одежде, ее платья и костюмы — это буквально последний писк моды. Коктейльные платья с рукавами в три четверти или элегантный костюм в полоску — все это как-то не сочетается с нахрапистым и решительным характером женщины.
Пожалуй, ярче всего образ героини передает яркий, цветастый халат, в котором Варвара Сергеевна, как снег на голову, сваливается на Горбунковых сразу после приезда отца семейства. Но один вопрос остается: почему товарищ Плющ всегда одета как с иголочки? Она даже жемчуга примерила, чтобы посидеть вечером на лавочке с соседями. Возможно, дама надеется обрести семейное счастье, а потому всегда готова к встрече с потенциальным ухажером.
Одежда Нины в фильме «Карнавал» показывает перемены в ее жизни
Когда Нина только приезжает покорять столицу, ее наряды вполне соответствуют моде того времени и выглядят достаточно ярко. Девушка носит футболки, юбки миди, цветастые платья с белыми, трогательными воротничками и гольфы.
Но когда Нине приходится столкнуться с суровыми реалиями жизни и взяться за работу, она начинает носить одну и ту же одежду. Героиня появляется на экране исключительно в серой водолазке, скромной юбке, сером пальто и серой же шапке. Таким образом, художник по костюмам показал тяжелые будни Нины.
Оля Рыжова из «Служебного романа» совсем не серая мышка
Сейчас наряды Рыжовой кажутся немного наивными и смешными, но пресловутые розочки на ее свитере на самом деле достаточно модное украшение для того времени. И вообще, Оля одевается со вкусом и неплохо разбирается в трендах. Избегает слишком вычурных вещей, не носит мини, ибо уже не по статусу. И, скорее всего, сама шьет или вяжет некоторые вещи. Теми же самыми розочками, скорее всего, героиня украсила кофту сама. Просто Оля вечно на бегу и старается не отстать от остальных дам, а потому невольно кажется измученной и словно теряется в толпе таких же озабоченных бытом женщин.
Детали на наряде Ларисы в фильме «Жестокий романс» намекают на ее печальную судьбу
В отличие от корыстной маменьки, Лариса Огудалова — барышня романтичная и все еще питающая иллюзии. Поэтому в фильме она носит преимущественно платья в голубых цветах. Наряд, в котором она появляется на своих именинах, выполнен именно в этой гамме. Причем модное по тем временам декольте в форме каре украшают не только пышные рюши, но и символичные бабочки. Лариса, ровно как и эти красивые, но недолговечные создания, стремится к тому, что в результате ее погубит.
Шляпы Паратова в ленте «Жестокий романс» рассказывают об изменениях в его жизни
В одной из сцен сердцеед и обаятельный франт Паратов появляется в белом картузе. Такой выбор головного убора может невольно удивить, ведь их носили не только представители высшего сословья, но и простые работяги. Однако картуз чем-то напоминает капитанскую фуражку и, возможно, подчеркивает тот факт, что Паратов владеет собственным судном. Когда мужчина позже возвращается в город с известиями о том, что пароход нужно продать, картуз сменяет белая шляпа.
Костюмы Нади из ленты «Блондинка за углом» отлично передавали ее характер
В первой половине 80-х годов в моде были яркие и необычные наряды. С одной стороны, силуэт платьев был достаточно строгим и даже грубоватым: широкие плечи, резкие линии. С другой стороны, туалеты украшали рюшами, воланами и нарядными поясками. Этот стиль считался визитной карточкой молодых карьеристов, которые стремились много зарабатывать и жили на широкую ногу. Поэтому неудивительно, что героиня Татьяны Догилевой одевается именно так. Ее запоминающиеся белые платья сильно выделяются на фоне остальных нарядов в фильме.
Купальник Анны Сергеевны в «Брилиантовой руке» отсылает к другому культовому образу
Купальник роковой красавицы Анны Сергеевны, в котором та предстает перед ошеломленным Горбунковым, выглядит не только вызывающе, но и необычно. Этот наряд актрисе пришлось взять из своего гардероба, ведь в те времена достать раздельные модели, да еще и такого фасона, было непросто.
Правда, зелеными лоскутами бикини расшили уже костюмеры. А необычный белый пояс на нижней части должен отсылать к культовому наряду девушки Джеймса Бонда из фильма «Доктор Ноу» (1962 г.), кстати, дева была не робкого десятка. Поэтому не удивительно, что пробивная авантюристка Анна Сергеевна появляется в похожем образе.
Надя и Женя в «Иронии судьбы» не случайно носят похожие вязанные вещи
Но Надя же просто не успела переодеться из-за Лукашина. А после его выдворения, она тут же вспомнила об этом и надела платье.
Когда мы видим Женю Лукашина рядом с его невестой Галей, он одет в неприметный серый свитер и выглядит немного по-детски и беззащитно. Надя Шевелева тоже появляется в кадре с избранником в блеклой серой кофточке. Как будто режиссер решил намекнуть, что и Галя, и Ипполит не вызывают у главных героев сильных чувств, и они лишь мирятся с присутствием этих людей в своей жизни. Зато, оказавшись наедине друг с другом, Надя и Лукашин преображаются. Она щеголяет в стильном платье, а он носит черную водолазку и хорошо сидящий костюм.
Платье Фроси Бурлаковой из «Приходите завтра...» показывает, насколько она отличается от столичных жителей
Сейчас нам кажется, что в платье Фроси нет ничего необычного, но в 1963 году зрители сразу понимали, что девушка одета не по моде. В те времена стильные дамы наряжались в платья с пышной юбкой длиной до колена. А вот наряд молодой певицы скорее был сшит в 30-е годы прошлого века — подол слишком длинный, да и оборки на груди смотрятся странно. Поэтому Фрося, присмотревшись к одежде столичных жительниц, смущенно приподнимает подол, понимая, как сильно она выделяется из толпы.
Ульяна Андреевна в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» не случайно появляется в желтой блузке
Большинство нарядов героини Натальи Крачковской в фильме выглядят дорого и стильно. Платья с необычными принтами и брючный костюм с удовольствием примерила бы любая модница тех времен. Только один ансамбль выбивается из общего ряда: яркая желтая блузка с цветастыми штанами. Сочетание невольно режет взгляд и, возможно, намекает на не очень стабильное состояние героини и ее последующую госпитализацию.
Платье Маргариты Павловны из «Покровских ворот» намекает на ее непростой характер
Маргарита Павловна женщина не только волевая, но и стильная. Большинство ее нарядов сшиты по последней моде, при этом Хоботова избегает популярных в то время широких легких юбок, отдавая предпочтение более облегающим силуэтам. Это сразу заметно, когда Маргарита Павловна появляется в своем подвенечном платье. Наряд украшен кокетливыми бантами, но белый цвет кажется слишком пресным для столь яркой натуры. Поэтому на платье появилось два ярких фиолетовых цветка, которые расположены по диагонали. Некоторая асимметрия в то время была на пике моды.
А в каком фильме, по вашему мнению, были самые яркие костюмы? Вам больше нравятся работы современных художников или вы предпочитаете наряды из старых фильмов? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько статей о кино:
Комментарии
Интересная статья. Конечно образы героев фильмов продумываются очень тщательно. И одежда соответствует характерам персонажей. Но так скрупулезно мы обычно не замечаем таких деталей в нарядах. Спасибо Маша, порадовали.