11 нарядов из наших любимых фильмов, которые ловко раскрывают секреты персонажей

Нонна Мордюкова настолько роскошно отыграла въедливого управдома, что многие зрители не обратили внимание на наряды ее персонажа. А зря. Хотя Варвара Сергеевна предпочитает холодные и сдержанные тона в одежде, ее платья и костюмы — это буквально последний писк моды. Коктейльные платья с рукавами в три четверти или элегантный костюм в полоску — все это как-то не сочетается с нахрапистым и решительным характером женщины.

Пожалуй, ярче всего образ героини передает яркий, цветастый халат, в котором Варвара Сергеевна, как снег на голову, сваливается на Горбунковых сразу после приезда отца семейства. Но один вопрос остается: почему товарищ Плющ всегда одета как с иголочки? Она даже жемчуга примерила, чтобы посидеть вечером на лавочке с соседями. Возможно, дама надеется обрести семейное счастье, а потому всегда готова к встрече с потенциальным ухажером.