16 дней рождений, которым не суждено было пройти гладко. Зато есть, что вспомнить
День рождения — это торт со свечами, подарки, объятия близких и ощущение, что весь мир вращается вокруг тебя. По крайней мере, так должно быть в теории. Но на практике именно в этот день жизнь порой решает устроить проверку на прочность, подкидывая сюрпризы, от которых хочется то ли смеяться до слез, то ли плакать от обиды.
- Пришла домой с работы. Счастливая, красивая, с цветами! Это был мой день рождения. Зашла в спальню и увидела, как сестра милуется с моим парнем. С ним рассталась, на сестру обиделась. Рассказала об этом маме. Оказывается, сестра наплела ей, что я у нее парня хочу увести. Прошел год. Бывший и сестра прислали мне пригласительный на свою свадьбу. © Подслушано / Ideer
- Просыпаюсь — тишина. Думаю, он, наверное, удивит позже. Вечером: «Ты где? Я соскучился». Отвечаю: «На своем дне рождения». Далее звонок, извинения, промокшие конфеты. Сделала вид, что простила. А потом тихонько взяла и пошла в ресторан. Официанты спели мне «Happy Birthday», я чуть не расплакалась. Потому что мне было хорошо с собой. © Не все поймут / VK
- У меня есть старшая двоюродная сестра, которая в детстве всячески подставляла. Мне было 5 лет, праздновали день рождения мамы. Гости на кухне. Я сидела у себя в комнате. Услышала, как сестра зовет меня из комнаты родителей. Пришла и увидела, как она роется в нижнем белье моей мамы. Потом достала оттуда стринги, в силу возраста я не понимала, что это такое, и сказала: «Иди на кухню и перед гостями спроси, что это». Я побежала с этой фигней в руках спрашивать у мамы, что это, а сестра за мной бежит. Попросила маму выйти, чтобы лично у нее спросить, а сестра сказала: «Нет, сделай это при всех». И что вы думаете? Я зашла на кухню и задала вопрос при всех. Поняла, что сделала что-то не то, так как лица у всех стали каменными, а у мамы особенно. © ПОЗОР / VK
- У меня 2 года назад сынок решил родиться на 10 дней раньше срока. За 2 дня до моего юбилея. На тот момент уже был заказан ресторан, выбран наряд, была произведена запись на укладку и другие процедуры. Подруга до сих пор смеется, ведь я звонила ей перед операцией и очень злилась. День рождения в роддоме мне очень не понравился. И теперь почти подряд дни рождения праздновать не очень-то удобно. © Алина / ADME
- В преддверии дня рождения парень пообещал подарить мне духи. Он поздравил меня, но никакого подарка не было. Позже мой избранник с загадочным видом признался: «Понимаешь, у моей матери такой непростой характер, что она залезла в мой рюкзак и забрала духи. А я только сейчас это заметил». © Палата № 6 / VK
Простите, но этой двоюродной сестре нужно было надеть эти стринги на голову, чтобы больше так не подставляла.
- Сделал подарок жене на день рождения — отвез на море. Дочь была как в раю, любимая поначалу тоже, но в какой-то из дней что-то пошло не так. Остаток отдыха жена провела в номере, где горько рыдала. Я был в шоке и в смятении. Как оказалось, она плакала из-за того, что вокруг все так красиво и сказочно, а наша 3-летняя дочь вообще ничего из этого не запомнит. Ох уж эти беременяшки! © Карамель / VK
- Недавно был самый странный вечер в моей жизни. Мы с мужем ходили на день рождения к подруге юности. Сидели за одним столом с моей первой любовью, о нем муж знал. Все время была как на иголках. После празднества муж сказал, что они с бывшим внешне очень похожи. 5 лет за ним замужем и даже ни одной похожей черты не увидела, а сейчас будто бы глаза открылись. Теперь когда смотрю на супруга невольно вспоминаю бывшего. © Подслушано у девушек / VK
- За месяц до дня рождения муж спросил, какой подарок я бы хотела получить. Сказала, что была бы рада новому белью. И тут муж вручает мне в подарок коробочку. Открыла и обомлела! Вместо нижнего белья с кружевом там лежал набор черного термобелья. Но я обрадовалась термобелью больше, чем, если бы получила в подарок несколько ниточек с кружевом. © Палата ** / VK
...наша 3-летняя дочь вообще ничего из этого не запомнит...
Зато, наверняка запомнят соседи по самолёту.
- Гостили в деревне. Мамина подруга пригласила нас на день рождения. Все застолье я смотрела на бутылку лимонада «Буратино», которая стояла на другом столе, не на праздничном. Лимонадом почему-то никто не угощал. Когда взрослые ушли во двор танцевать, я решила украдкой попить вожделенный напиток. Помню, как подошла к столу, через бутылку еще очень красиво пробивалось солнышко, оглянувшись, открыла ее и успела сделать 3 глотка. После чего поняла, что это подсолнечное масло. © Подслушано / Ideer
- За пару дней до моего дня рождения из сумки парня выпала коробочка. Смотрю, а там кольцо. Хотелось визжать от счастья. Сделала маникюр, купила платье, чтобы в день предложения быть на высоте. Сели отмечать в полночь. Но этот кадр даже и не думал звать меня в ресторан, чтобы сделать предложение. Он просто достал кольцо и надел мне его на указательный палец прямо на кухне. Ладно, хотя бы кольцо было ну уж очень красивое. © Карамель / VK
- На работе у нас была одна сотрудница. В свой день рождения она постаралась выглядеть особенно хорошо: сделала прическу, макияж, ноготочки, надела платье в клетку. Вроде бы все прекрасно, но один из коллег мгновенно испортил ей настроение. Он осыпал ее самыми изысканными комплиментами, а под конец восторженно произнес: «Вы сегодня так прекрасны, словно шахматная доска!» Он так и не понял, почему обидел ее этим комплиментом. © Не все поймут / VK
почему предложение обязательно нужно делать в ресторане? зачем эта показуха?
- Подруга пригласила на день рождения. Приехала с цветами и конвертом с деньгами, а у именинницы — шаром покати. Попросила отвезти ее в магазин. После накрыла стол: упаковка сосисок, пара огурцов и помидоров. Тогда я взяла и молча решила не дарить ей концерт с деньгами, ведь у нее и так все в порядке с доходами. © Подслушано / Ideer
- У парня был день рождения, к которому я очень готовилась. Даже на пару месяцев устроилась еще одну работу, чтобы устроить настоящий праздник. Был и пейнтбол, и баня, и ресторан. Я бы сама от таких подарков не отказалась, но парень на следующий день ходил грустный и почти не разговаривал. Я спросила причину и услышала: «Все было очень классно, спасибо! Но я больше всего хотел тот самолет, который мы в магазине видели. Не нужно было так заморачиваться, мне бы и игрушки хватило». © Палата ** / VK
- Принесла как-то нам свекровь целую курицу. Я приготовила ее на день рождения мужа, сопроводив изысканным гарниром и салатом. Все офигели от такой красоты, начали есть. И тут мой муж выдал наитупейший комплимент: «Какую же вкусную курицу принесла моя мама!» © Палата № 6 / VK
Тогда я взяла и молча решила не дарить ей концерт с деньгами, ведь у нее и так все в порядке с доходами.
С чего такие выводы? На праздник сосиски - удел богачей?
- Парень не дарил подарки. Выдала, что скоро у меня день рождения, и я бы хотела получить подарок. Он вручил букет и серьги, фото которых нашел у меня в сохраненках. Обрадовалась, но эйфория длилась до вечера. Ведь этот чудак додумался купить с моей карты. © Палата ** / VK
- На день рождения муж подарил гель для душа. Задумалась, проблем с деньгами не было. Посмотрела, а это гель с моим нелюбимым запахом. Он ведь это точно знал! Со слезами вылила в унитаз. Пришел счастливый муж и с порога заявил: «Нашла?» Оказалось, он в крышку кольцо положил. Сам в унитаз и полез. © Подслушано / Ideer
Кажется, после таких историй начинаешь ценить даже самый скромный, но спокойный день рождения в кругу близких. Хотя, с другой стороны, именно такие казусы и добавляют в нашу жизнь щепотку перца и те самые истории, которые потом с улыбкой вспоминаешь годами. А у вас случался день рождения, который пошел наперекосяк?
Комментарии
Я бы не стала выливать гель для душа, даже с нелюбимым ароматом. Всегда найдется, что помыть - обувь, мебель на веранде, кошкин туалет. Зачем выливать-то? И как кольцо из крышки оказалось в унитазе? Стоп. Так гель еще и открытый был? И ни на что не навело?