16 дней рождений, которым не суждено было пройти гладко. Зато есть, что вспомнить

День рождения — это торт со свечами, подарки, объятия близких и ощущение, что весь мир вращается вокруг тебя. По крайней мере, так должно быть в теории. Но на практике именно в этот день жизнь порой решает устроить проверку на прочность, подкидывая сюрпризы, от которых хочется то ли смеяться до слез, то ли плакать от обиды.