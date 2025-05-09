16 историй о незабываемых днях рождения, когда праздник удался на все сто

На любой праздник хочется чего-то волшебного и радостного, но дни рождения — отдельный разговор. Можно считать, что это наш личный праздник, где всё должно быть только для именинника. В этой подборке вы встретите дни рождения, которые оказались для людей важными и необычными. У кого-то это случилось в 50, а у кого-то раннем в детстве.