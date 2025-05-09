16 историй о незабываемых днях рождения, когда праздник удался на все сто

Истории
1 час назад

На любой праздник хочется чего-то волшебного и радостного, но дни рождения — отдельный разговор. Можно считать, что это наш личный праздник, где всё должно быть только для именинника. В этой подборке вы встретите дни рождения, которые оказались для людей важными и необычными. У кого-то это случилось в 50, а у кого-то раннем в детстве.

  • Мне на 6 лет мама подарила полный черный пакет со стаканчиками мороженого. День рождения в январе. Ели всей улицей. Болели тоже. © PoleznyParazit / Pikabu
  • Сын захотел свой день рождения праздновать на даче. Приглашенных 10 человек, а спальных мест — 5 штук. Пришлось что-то придумывать. Придумали и получилось очень креативно: те, кому места не хватило, спали в спальных мешках в палатках, которые мы расставили по комнате. В каждой палатке был ночник, поэтому если смотреть извне, то палатки будто светились изнутри. Магическая атмосфера. Но самое обидное, что из-за этой красоты почти все хотели спать именно в палатках, а не на кроватях. © Мамдаринка / VK
  • Парень испек мне на днюху офигенный морковный торт с карамелью. © Cookies_N_Grime / Reddit
  • Я — третий ребенок в семье. Наша семья никогда не была особо зажиточной. Я маленькая очень любила докторскую колбасу. Люблю и сейчас, но в наши дни ею не удивишь, она в холодильнике постоянно. А тогда она покупалась, как правило, к празднику — для нарезки на праздничный стол, да на оливье. И однажды родители спросили у меня, чего я хочу на день рождения. Я заказала большую палку докторской колбасы, условившись, что буду есть ее одна. Купили! Ела, сколько хотела! Но все равно привычка делиться победила меня, и я, в итоге, разрешила всем есть мою подарочную колбасу. © Pikabu / VK
  • Лучший день рождения был на пятидесятилетие. Очень не хотела отмечать такую дату, даже просто поздравления принимать. Но за неделю до этого дня улетели с лучшей подругой во Вьетнам. Море ласковое, фрукты сладкие, морепродукты свежие. Праздник каждый день! А юбилей отметили экскурсией в Далат, и там я вспомнила и исполнила свою детскую мечту — прокатилась на страусе. © Старушка-веселушка / ADME
  • В детстве я и не мечтала о каких-то крутых подарках. В мой день рождения слышу в пять утра сквозь сон, как муж встал, открыл кому-то дверь. Ну, думаю, цветы, шары — не буду мешать. Представьте мой восторг и шок, когда я захожу, а там стоит огромный розовый дом, в котором обитают Барби, Кен и малышка. Мне 25, ему 30, мы — врачи, а полдня играли в куклы. Лучший день рождения! © ПОДСЛУШАНО / Ideer
  • Купил в честь дня рождения маффины и отнес их на работу угостить коллег. А через 5 минут начальство сообщает, что я уволен: они сокращают расходы. Ну, приехали. Ладно, маффины я им оставил. © SadEggYolk / Reddit
  • Свой семнадцатый день рождения я встречал у друга. У нас был праздничный ужин. Вдруг выносят мой любимый торт (до сих пор не понимаю, как они узнали) и начинают петь «С днем рождения». Неожиданно и безумно приятно — до сих пор тепло на душе.
    © leftsharky / Reddit
  • На день рождения лучший друг подарил мне попугайчика. Сначала тот стеснялся, а потом освоился и заговорил. Глубокой ночью, почти засыпая, я вдруг услышала: «Киррррилл лююююбит Настю». Подумала, что мне мерещится, но птичка повторила снова. Оказалось, мой друг выбрал необычный способ признаться в любви. А я ведь тоже давно его люблю, просто не верила, что это взаимно. Теперь мы живем вместе, а наш крылатый Купидон обзавелся подружкой — ведь любовь нужна всем. © Палата № 6 / VK
  • Замужем 12 лет, сыну 10. Вчера у меня был день рождения. Муж встал с утра, зашел на кухню, чмокнул меня в щеку и сказал: «С днем рожденья!» Сел поесть, уехал на работу. Мы с сыном тоже позавтракали и поехали в школу и на работу. Коллеги устроили мне сюрприз, принесли шары, цветы. Мы пили чай с тортом. Так настроение мне подняли. Вечером я пришла с работы, муж вернулся раньше. Я принесла цветы, он спрашивает, мол, откуда. Отвечаю, что коллеги подарили. Говорю: «Хоть кто-то помнит». Он в ответ: «Ой не начинай, ну хочешь, пошли куда-нибудь сходим.»
    Отказалась, и тут заходит сын и приносит мне большой красивый букет и конфеты. Я была в шоке! Спрашиваю, откуда они. Он говорит: «Я копил с карманных денег». До слез меня растрогал. Это так здорово, когда твой ребенок начинает тебе подарки делать! Я счастлива! © ПОДСЛУШАНО У НАРОДА / VK
  • Днюха племянника, ему исполняется 5 лет. Кондитеру было написано «и [поместите] большую пятерку куда-нибудь». В итоге они эти слова дословно написали на торте. Ржунимагу. © wil8can / Reddit
  • Дело было в школе. Пришли ко мне одноклассники отмечать днюху. Стоим в длинном коридоре, играем мячом. Проходит мимо папа, зацепляется за что-то и роняет торт, который был сложен пирамидкой. Вместе с гостями идем в комнату, а родители собрали пирамидку и принесли торт нам. Ели все, потому что моя мама печет вкусно. И дома чисто. © Таня Черкашина / ADME
  • На мой день рождения свекровь и свекор преподнесли щедрый денежный подарок, заявив: «Нет лучшего презента, чем деньги». Я поблагодарила их, а радостный муж тут же воскликнул: «О-о-о, Наташенька, можно купить новые сковородки, помнишь, ты говорила, что пора обновить. Вот как раз вовремя деньги подарили». Однако я не успела ничего ответить, как свекровь возмущенно вмешалась: «Ты с каких это пор строишь планы на ее деньги? Мы этот подарок преподнесли нашей невестке, а не вашей семье. Вот ей и решать, как их потратить. И я очень тебя прошу, Наташенька, не трать их на сковородки. Сковородки — это общее имущество и должны покупаться из семейного бюджета». Чуть не прослезилась от счастья, повезло мне с такими свекрами! © ПОДСЛУШАНО У НАРОДА / VK
  • Прихожу как-то с работы в свой день рождения. Никогда особо не отмечал, но тут захожу домой — квартира блестит, в холодильнике куча закусок, и вдруг заходят мои друзья, которых я даже не звал. Оказалось, моя девушка (теперь уже жена) всё организовала: убралась, закупила еду, позвала ребят, а сама уехала к маме, чтобы мы спокойно устроили веселую ночь с друзьями. Это был первый раз, когда мне устроили такой сюрприз!
    © sixesand7s / Reddit
  • Мой лучший день рождения был в 29 лет. И он был не только моим. Но тогда мне даже в голову не приходило, что в этот день в 5 утра мы с женой поедем в больницу, потому что у нее отошли воды. Всю дорогу я думал, что это первые схватки, когда отправляют домой переждать. И вот случилось чудо! Наш первый ребенок родился в 11 утра, в мой день рождения, еще и в той же больнице, где родился я. © StubbornDutchman / Reddit
  • Подруга пришла поздравить меня и смутила словами: «Ты только не пугайся. Мы сходили с мужем и сами все проверили». Загадочное начало. Оказалось, подарили они мне сертификат на тайский массаж. Салон держат тайки, что для нашего маленького городка удивительно. Мне еще никогда не дарили массаж, отличный подарок!

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