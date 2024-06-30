16 поступков людей, которые точно могли бы профессиональными добряками работать

Иногда в суете дней мы перестаем обращать внимание на то, что происходит рядом с нами и, кажется, будто все стали какими-то безразличными. Но если на секунду остановиться и оглянуться вокруг, то любой человек обязательно заметит, что мир не без добрых людей. А если и вам вдруг показалось, что все немного очерствели, то просто прочитайте эти 16 историй.