У нас с соседями так же, я даже подумала сначала, что это моя история )) У меня пять связок соседских ключей, и мои тоже у ближайших соседей находятся
16 поступков людей, которые точно могли бы профессиональными добряками работать
Добро
6 часов назад
Иногда в суете дней мы перестаем обращать внимание на то, что происходит рядом с нами и, кажется, будто все стали какими-то безразличными. Но если на секунду остановиться и оглянуться вокруг, то любой человек обязательно заметит, что мир не без добрых людей. А если и вам вдруг показалось, что все немного очерствели, то просто прочитайте эти 16 историй.
- Когда я была маленькой, папа ушел от мамы, прихватив с собой все ценные вещи и деньги. Мы остались ни с чем. Мамин начальник, узнав об этом, разрешил нам пожить у него на даче, потому что до этого мама и папа квартиру снимали. Он повысил маме зарплату, а впоследствии она смогла уже сама снимать жилье и воспитывать меня счастливым ребенком. © Не все поймут / Ideer
- Еду на метро с вечерних пар. Вдруг резкая слабость, тошнота, в глазах туман, в ушах звенит тоненько. Организм почему-то решил в обморок рухнуть. Я подумала: надо сесть куда-нибудь, может, приду в себя. В вагоне свободных мест не было, но поезд как раз подъезжал к станции. Вышла и поняла, что до скамейки не дойду. Сделала единственное, что оставалось: села на пол. Сразу остановились человек 5 или 6, стали расспрашивать, что случилось. Помогли встать и дойти до выхода. Кто-то предложил подвезти, остальные ушли только после того, как убедились, что оставляют меня в надежных руках. По дороге я жалела, что у меня нет с собой какой-нибудь шоколадки для спасителей. © valueyourwine / Pikabu
- Мы сдружились с соседями. Так сложилось, что все в дом практически в одно время заехали, и возраст у всех примерно одинаковый был. С детьми на площадке гуляли, так и перезнакомились. И как-то так вышло, что я чаще всех бываю дома, работа такая. Соседи стали просить о помощи: то ключи оставят на время отпуска, то инструмент попросят, то просто подвезу кого-нибудь. В общем, никому не отказывал. И вот однажды у меня машина сломалась. Стоял у подъезда, ждал такси, и в это время четверо из соседей вышли. Все по очереди, узнав, что жду машину, протягивали мне ключи от своих. Я был поражен. Отказался, конечно, но было очень приятно. © picabushnik87 / Pikabu
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- На носу был выпускной у дочери, а у меня с деньгами беда. Выкручиваться как-то надо, решила я порыскать в интернете и нашла очень красивое платье, но б/у. Денег хоть и не хватало, я решила за ним ехать. Пришла, рассказала женщине-продавцу все как есть, а она, окинув меня взглядом, выдала: «Да я вам его и бесплатно отдать могу, никаких проблем». Оказалось, что семья их совсем не бедная, а дочь очень разбалованная, второй раз платье надевать не будет, а выкинуть жаль. Вот она и выставила объявление, чтобы не пропало. А я забрала бесплатно платье и подарила его дочери, которой оно очень идет. © Не все поймут / VK
- Мне было лет 7–8. Иду мимо магазина, смотрю, на земле горочка сахара рассыпана. Наверное, у кого-то порвался пакет. Не знаю, что меня подтолкнуло, но я начал собирать этот сахар в пакет. Тут подходит мужик: "Что, рассыпал?" - "Да, пакет порвался". - "На полтинник (протягивает мне 50 рублей), оставь сахар, он грязный". И уходит. Я на радостях иду в магазин и зачем-то покупаю сахар. © Koroce / Pikabu
- У моей сестры двое детей, и она недавно переехала в новый дом, после того, как развелась. Она работает полный рабочий день и недавно пишет мне, что сначала кто-то вынес ее мусор, а спустя время подстриг газон. Это повторялось на протяжении нескольких месяцев. Она даже не знала, кого поблагодарить.
На днях она осталась дома с младшим сыном и вдруг видит, как кто-то стрижет ее газон. Оказалось, это дел рук ее соседа, который специально нанял людей. Потом, поговорив с ним, она выяснила, что мусор тоже убирал он. Сказал еще, что его газонокосилка сломалась и когда он ее починит, то будет стричь ее газон сам. Это просто потрясающе. © hankiepanki / Reddit
- Незнакомая пожилая женщина неправильно набрала номер и оставила мне голосовое сообщение с приглашением на какое-то мероприятие, которое она проводила. Она казалась очень воодушевленной, и у меня разрывалось сердце при мысли, что она может почувствовать себя отвергнутой, даже не зная, что ее сообщение не дошло до адресата. Я перезвонил ей и сказал, чтобы она перепроверила номер и еще раз пригласила того человека на мероприятие. Оказалось, что она отмечает 90-летие и зовет гостей. Меня тоже пригласили. © Unknown author / Reddit
- Сейчас еду в метро, вижу, как девушка просто подходит и вручает парню его портрет. Сидела напротив и нарисовала, пока ехали пару станций. © AlexandrZayac / Pikabu
- Захотели с друзьями поиграть в большой теннис, стоимость часа - 1 200. На смене была бабуля, которая нам сказала: «Играйте хоть 2, хоть 3 часа за 1 200». Мы воспользовались этим и задержались часа на полтора. Подумали, что не можем просто проигнорировать такое теплое отношение к нам, и решили что-нибудь ей подарить в знак благодарности. И вот в один из следующих дней мы приезжаем играть, дарим ей парочку коробок конфет и что-то еще символичное. Ее реакция нас поразила. Она была так счастлива, так засмущалась и так бесконечно нас благодарила, что стало аж неловко. © GrekovDanil / Twitter
- Мне надо было срочно отвезти кота к ветеринару пару недель назад. Он чем-то отравился. Увидела как раз, что под домом стоит такси. Засунула питомца в переноску, спустилась и попросила поскорее подвезти за любые деньги. Мужчина оказался очень приятным, торопился как мог, поддерживал, пока ехали. А то я чуть ли не в слезах была. Расплатилась, выскочила из машины. А он сказал, что подождет меня, пока кота будут осматривать. И даже не взял денег за простой, насколько сопереживал. Сказал, у самого дома несколько животных и все понимает. © Не все поймут / VK
- Мне утром написала мама, мол, взяла машину в каршеринге, а там кошелек. В кошельке — 100 тысяч, карты, права и остальная снедь. На правах — молодой парень. Я потратила 5 минут и нашла его в соцсети. Пишу, мол, что ж вы так, молодой человек, такие деньги оставляете в машине. Он мне в ответ, мол, я даже не заметил, что потерял кошелек, спасибо, остались еще порядочные люди. Дали адрес, едет к нам на дачу и не знает, что мама ему в дорогу еще и мешок яблок собрала. Наших, с участка. © uugochaves / Pikabu
- Бывший хорошо зарабатывал. Когда в семье пошел разлад, я просекла, что моей зарплаты и его алиментов хватит, чтобы нам вдвоем с сыном не бедствовать. Развелись. Он съехал в однушку, которую купил до свадьбы. Через пару недель заявился и сует мне доверенность и ключи от квартиры. Говорит: «Сдавай и живите на эти деньги». Сам уволился и уехал в деревню к родителям, стал с отцом заниматься пчеловодством. Но часто приезжал к сыну.
Как-то приехал с двумя флягами меда и говорит, мол, хотите — продайте, хотите — ешьте. В итоге я и квартиру сдала, и мед продала. А через год мы сошлись снова, переехали к нему в деревню. А вот если бы я согласилась на переезд раньше, а он настаивал, то даже и не случилось бы развода. © Подслушано / Ideer
- У соседей сверху двое маленьких детей, которые постоянно грохочут и грубят ко всему впридачу. Мы с женой терпим это, потому что понимаем, что в городе не так много мест, где дети могут нагуляться и выплеснуть энергию. А сегодня мы нашли возле нашей двери презент и записку с извинениями. © MSotallyTober / Reddit
- Узнал, что у моего коллеги на днях должно случиться пополнение. А у меня уже давно валяются соответствующие приблуды: коляски, санки, стульчики. Предложил ему забрать то, на что глаз ляжет. Глаз лег на коляску. Пришел коллега забирать ее, я показываю, что да как, мимоходом проверяя, не осталось ли в кармашках чего от моего ребенка вроде запасных памперсов или платков, подшучиваю про заныканную заначку. Спустя пару часов выяснилось, что там действительно была заначка, о которой я забыл. Спасибо моему коллеге и моему синдрому белочки, ведь из заныканных и забытых 200 рублей выросла добрая история. © Floodsama / Pikabu
- В 1981 году в Калифорнии доктор Майкл Шеннон спас почти безнадежного недоношенного ребенка по имени Крис Троки. Повзрослев, Крис тоже стал врачом и пошел работать в службу спасения. В 2011 году он первым подоспел к месту страшной аварии и спас жизнь пожилого человека, оказавшегося запертым в горящей машине. Спасенным оказался тот самый Майкл Шеннон. © TheEpsilonToMyDelta / Reddit
- Когда я учился в универе, мне нравилась одна студентка. Очень хотел пригласить ее в кафе, но денег в то время почти не водилось. Ходил поникший, пока это не заметил повар, который заведовал столовой. Он сказал мне прийти с девушкой во двор университета, где был небольшой сквер со столиками, часам к 10 вечера. Когда мы пришли, один из столов был уже накрыт: первое, второе, салаты, десерт. Повар иногда подходил к нам как к дорогим гостям, доливал чай, спрашивал, не желаем ли мы еще десерта. В тот момент я был счастлив. Сейчас, спустя 12 лет, я вспоминаю этого человека и понимаю, насколько огромным было его сердце. © Rakhymjun / Pikabu
С тем, что мир постепенно меняется, невозможно спорить, но простая человеческая доброта - это то, что будет цениться всегда.
Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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«В кошельке были карты, права и прочая снедь..»? ???
Парень питается карточками и водительскими удостоверениями?
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