Прям про моего сына. Торопышка никогда не высыпает вареники или пельмени потихоньку, всегда "с размаху", и в итоге прлучает из кастрюли "отдачу" в форме брызг к пятка на пузо. Аналогично с жиром на сковородку. Каждый раз, закидывая пельмешки, соышу от него "ну, с богом". И всё равно разбрызгивается... Не помогают "молитвы".
15 проделок автозамены, из-за которой люди до сих пор то ржут, то краснеют
Подстраиваясь под современные ритмы жизни, многие привыкли переписываться на ходу, иногда даже не глядя. С другой стороны, порой даже самое продуманное сообщение может неожиданно заиграть новыми красками. А причина тому — автозамена. Она может скрасить (или испортить) даже самое простое ежедневное сообщение. Мы собрали несколько таких переписок в сегодняшней подборке. А в конце статьи вас ждет сюрприз — бонус, который знатно нас рассмешил.
Когда в отношениях своя идиллия, а то и зоопарк.
Когда настольные игры неожиданно превратились в нечто тревожное
Похоже есть телефоны, которые с предубеждением относится к некоторым продуктам
Когда просто захотел отварить вареники, но столкнулся с необычным рецептом
Передаем наши искренние поздравления
Когда вместо экскурса в историю мистика какая-то получается
Статистически, среди сотрудников мог быть и Олег
Возможно, «за время пути собака могла подрасти»...
У меня как-то однокурсница маме отправила сообщение, не проверив, "Я уже жо.а" вместо "Я уже дома", а мама ей ответила "Да я знаю😂😂".
Приятно познакомиться
Когда просто хотела поздравить подругу с днем рождения мужа, а Т9 решил добавить драмы
Такая специализация — ничего не поделаешь
А что, если Дмитрий тоже любит чай с лимоном...
У меня так же вышло несколько лет назад. Вместо limone написала Simone. Учитывая, что знакомый с таким именем тоже был, вышло очень смешно.
Т9 попытался испортить день сразу двум людям
У нас все по расписанию
Автозамена — укрепляет брак?
Бонус
- Помогаю владельцу рекламировать его заведение в интернете. Сегодня он присылает скрин объявления и ржет. Говорит, мол, пришли посетители — мужчина и женщина. Мужик с ходу заявляет официанту: «Я с любовницей. Что можете мне предложить?» Официант в шоке, а мужик достает телефон и показывает, что на сайте написано — «Спецпредложения для изменников».
А как отличилась автокоррекция на вашем телефоне? Как вы выбирались из неудобного положения?
Комментарии
А что мешает отключить Т9 ? Неужели понты ? Или нравится потом извиняться ?
У меня вместо красоточка вставил про-титуточка. Благо, прочитала, не отправила