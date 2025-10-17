15 проделок автозамены, из-за которой люди до сих пор то ржут, то краснеют

Народное творчество
1 час назад
15 проделок автозамены, из-за которой люди до сих пор то ржут, то краснеют

Подстраиваясь под современные ритмы жизни, многие привыкли переписываться на ходу, иногда даже не глядя. С другой стороны, порой даже самое продуманное сообщение может неожиданно заиграть новыми красками. А причина тому — автозамена. Она может скрасить (или испортить) даже самое простое ежедневное сообщение. Мы собрали несколько таких переписок в сегодняшней подборке. А в конце статьи вас ждет сюрприз — бонус, который знатно нас рассмешил.

Когда в отношениях своя идиллия, а то и зоопарк.

Когда настольные игры неожиданно превратились в нечто тревожное

Похоже есть телефоны, которые с предубеждением относится к некоторым продуктам

Когда просто захотел отварить вареники, но столкнулся с необычным рецептом

Кошачья прислуга
1 день назад

Прям про моего сына. Торопышка никогда не высыпает вареники или пельмени потихоньку, всегда "с размаху", и в итоге прлучает из кастрюли "отдачу" в форме брызг к пятка на пузо. Аналогично с жиром на сковородку. Каждый раз, закидывая пельмешки, соышу от него "ну, с богом". И всё равно разбрызгивается... Не помогают "молитвы".

-
-
Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Unknown author / Pikabu

Передаем наши искренние поздравления

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © pastushka555 / Pikabu

Когда вместо экскурса в историю мистика какая-то получается

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Mononim / Pikabu

Статистически, среди сотрудников мог быть и Олег

Возможно, «за время пути собака могла подрасти»...

Orsa Valdés
1 день назад

У меня как-то однокурсница маме отправила сообщение, не проверив, "Я уже жо.а" вместо "Я уже дома", а мама ей ответила "Да я знаю😂😂".

-
-
Ответить

Приятно познакомиться

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © marina.bichulia

Когда просто хотела поздравить подругу с днем рождения мужа, а Т9 решил добавить драмы

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © why.mery.why

Такая специализация — ничего не поделаешь

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © МНП / Telegram

А что, если Дмитрий тоже любит чай с лимоном...

Orsa Valdés
1 день назад

У меня так же вышло несколько лет назад. Вместо limone написала Simone. Учитывая, что знакомый с таким именем тоже был, вышло очень смешно.

-
-
Ответить

Т9 попытался испортить день сразу двум людям

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © so_strnge

У нас все по расписанию

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © МНП / Telegram

Автозамена — укрепляет брак?

Бонус

  • Помогаю владельцу рекламировать его заведение в интернете. Сегодня он присылает скрин объявления и ржет. Говорит, мол, пришли посетители — мужчина и женщина. Мужик с ходу заявляет официанту: «Я с любовницей. Что можете мне предложить?» Официант в шоке, а мужик достает телефон и показывает, что на сайте написано — «Спецпредложения для изменников».

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © DIMITROV / Pikabu

А как отличилась автокоррекция на вашем телефоне? Как вы выбирались из неудобного положения? У нас есть еще несколько статей с забавными переписками, которые смогут не только поднять настроение, но и вызвать настоящий хохот:

Комментарии

Уведомления
KAUSTIC 777
1 день назад

А что мешает отключить Т9 ? Неужели понты ? Или нравится потом извиняться ?

-
-
Ответить
Иллм
1 день назад

У меня вместо красоточка вставил про-титуточка. Благо, прочитала, не отправила

-
-
Ответить

Похожее