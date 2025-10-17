15 проделок автозамены, из-за которой люди до сих пор то ржут, то краснеют

Подстраиваясь под современные ритмы жизни, многие привыкли переписываться на ходу, иногда даже не глядя. С другой стороны, порой даже самое продуманное сообщение может неожиданно заиграть новыми красками. А причина тому — автозамена. Она может скрасить (или испортить) даже самое простое ежедневное сообщение. Мы собрали несколько таких переписок в сегодняшней подборке. А в конце статьи вас ждет сюрприз — бонус, который знатно нас рассмешил.