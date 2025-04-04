13 свекровей, после общения с которыми забываешь слово «скучно»

Истории
57 минут назад

Свекрови — это не просто родственники, а настоящие мастера оставлять незабываемые впечатления, будь то своими причудами или неожиданными поступками. Пользователи сети поделились историями о свекровях, чьи выходки заставляют смеяться, а иногда даже хвататься за голову.

  • Свекровь приезжала рано утром в субботу. Я раза 2-3 вставала, готовила завтрак и развлекала ее. Но в очередной раз я просто разбудила ее сына и заставила его развлекать с утречка свою маму. Он сразу же запретил ей приходить по выходным. Встречи стала оговаривать заранее. В остальном нормальная была свекровь. © Людмила Денисова / Dzen
  • Мы со свекровью не очень ладим. До рождения моей дочери у нас все было хорошо. Но после родов она стала очень сильно придираться к нашему с мужем стилю воспитания. Мы смирились с этим и стараемся просто меньше с ней общаться. Каждый раз, когда мы встречаемся со свекрами, она в какой-то момент просит взять нашу дочь на прогулку и исчезает с ней наедине. Я сказала мужу, что мне это кажется немного странным. А после того, как свекровь сделала то, о чем мы не просили, мы перестали оставлять дочку с ней наедине. © Exciting-Head-5343 / Reddit
  • Я не волновалась о цветах на моей свадьбе, ведь моя свекровь - бывший флорист. Я предоставила решать этот вопрос ей. А она в свою очередь получила огромное удовольствие, пока им занималась. Она даже заказала и оплатила пионы. Мне все тогда понравилось. © Mokelachild / Reddit
  • Муж купил участок земли, сдуру мы разрешили там свекрам сажать грядки, и сами сажали. В итоге три года подряд под разными предлогами они портили мои грядки. Я отказалась от этого огорода, пусть занимаются. Они искренне не понимают, почему я так поступила, хотя я неоднократно объясняла. © МУМИ мама / Dzen
  • Живем с мужем за границей. Сегодня свекровь по видеосвязи сказала якобы в шутку: «Забирайте свою квартиру, а то коммунальные дорогие». «Свою» квартиру — которую свекровь решила подарить нам а-ля на свадьбу. Хотя уже тогда знала, что мы собираемся уехать за границу сразу после. «Свою» квартиру — на которую мой муж отдал большую часть своих денег, а они бы очень пригодились бы нам первое время в чужой стране. «Свою» квартиру — которую не продают, а ремонтируют чуть ли не в долг, в том числе и за счет мужа, чтобы теперь там жили свекровь со свекром. Коммунальные им, блин, дорогие. © Подслушано / Ideer
  • Сегодня вечером я наконец-то решилась приготовить свое фирменное блюдо, чтобы удивить всех. А что сделала свекровь? Позвонила, и, не успев узнать, что я готовлю, начала давать советы, как правильно жарить мясо. Муж, конечно, тут же поддержал: «Мама лучше знает, она всегда так делала». Отлично, подумала я, может, вообще отдам ей кухню и пусть сама готовит, раз она у нас теперь главный шеф? В итоге стояла, злилась и слушала, как муж по телефону благодарит ее за мудрость. Чувствую себя просто поваренком на задворках семейного ресторана. © Мамдаринка / VK
  • После рождения сына муж меня постоянно упрекал: «Вот у моей мамы было все по-другому!» И тут приезжает его мамочка. Забирает внука у меня из рук и вдруг говорит: «Ты шикарно справляешься, особенно с этим 35-летним бараном». А потом рассказывает, какие «фокусы» выдавал мой муж в детстве: в три года закрыл всю семью на балконе, а в пять убежал к соседям, потому что «там вкуснее кормят». Я впервые за год смеялась до слез. Оказалось, со мной и ребенком все в порядке. А вот муж теперь в «режиме наблюдения», а свекровь — мой личный антидепрессант. © Мамдаринка / VK
  • Повезло мне с будущей свекровью. С парнем живем у моих родителей, его семья живет в другом городе, и мы иногда приезжаем к ним в гости, но созваниваемся каждый день с его мамой. И тут выяснилось, что она только у нас в гостях полностью убедилась, что ребенок, которого она слышала по телефону, на самом деле моя племянница. До этого она была уверена, что мы ее обманываем, и это мой ребенок. © Подслушано / Ideer
  • Уже месяц живем у родителей мужа. И каждый день как пытка. Мама его постоянно сует нос в нашу жизнь: "А почему так поздно встаете? А что это вы на ужин готовите?" Каждый день что-то новое! Пытаюсь объяснить мужу, что так жить нельзя, а он в ответ: "Это временно, потерпи!" Да сколько можно терпеть? Она считает, что все, что мы делаем - неправильно. Чуть что не так, сразу: "Я же говорила!" © Карамель / VK
  • Мы с мужем решили во дворе посадить цветы. Приехала свекровь, захотела помочь. Я выделила ей семена полевых цветов. Вдруг через пару недель вырастает огромная огуречная трава. На вопрос, зачем она это посадила, свекровь с улыбочкой: "Она съедобная!" Я вырвала все, сложила в мешок и подумала подать ей это на ужин. Не подам, конечно, но из сада убрала. © Unknown author / Reddit
  • Однажды мы устроили групповой день рождения для нескольких человек. Были сладости: лимонный пирог, морковный торт, фрукты. Но для меня праздник без шоколадного торта - не праздник. Я не сказала ни слова и прекрасно провела время. Но потом оказалось, что мой парень это просек и рассказал про мою фишку своей маме. И с тех пор на протяжении уже 20 лет ни одно семейное мероприятие не обходится без шоколадного десерта. © northerngurl333 / Reddit
  • Свекровь — чудесная женщина, но с манией чистоты. Полы она моет четыре раза в день. Уезжая на дачу, она наставляла: «Оленька, мой полы утром перед уходом. Вдруг кто зайдет, а они грязные!» Муж: «Мам, кто придет, если никого нет?» Свекровь, подумав: «Ну мало ли, в соседнем подъезде недавно квартиру обчистили!» Так вот, если полезете в 175-ю, вытирайте ноги, а то мне от свекрови влетит! © Real Story / VK
  • У меня был нормальный муж. Не доставал, не ворчал. Потом не знаю, что случилось, стал ворчливый. Годы, дети, проблемы, болячки, все дела. Показалось ему, что он делает много, а я мало. Ну а свекровь меня и надоумила: «Делай все дела заранее, а к его приходу дел на полчаса оставляй, чтобы он видел». Теперь муж приходит: я довешиваю белье, выношу мусор, разгружаю посудомойку, дорезаю огурчик в салат, вытаскиваю блюдо из духовки. Чтобы наглядно показать ему, чем я весь день занята была! Работает! © Подслушано / Ideer

А вот подборка историй про родственников, с которыми общаться — себе дороже.

Фото на превью Joe Shlabotnik / Flickr, CC BY 2.0

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