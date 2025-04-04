13 свекровей, после общения с которыми забываешь слово «скучно»

Если есть договор дарения нa квартиру, то в чём проблема? Забирайте. И можете сдавать.
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Свекрови — это не просто родственники, а настоящие мастера оставлять незабываемые впечатления, будь то своими причудами или неожиданными поступками. Пользователи сети поделились историями о свекровях, чьи выходки заставляют смеяться, а иногда даже хвататься за голову.
Если есть договор дарения нa квартиру, то в чём проблема? Забирайте. И можете сдавать.
А вот подборка историй про родственников, с которыми общаться — себе дороже.