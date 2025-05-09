17 человек, которые пытались всех переиграть, но перехитрили сами себя

Уж лучше двушка в хрущевке, но своя, чем что-то туманное в будущем



У меня сестра так две квартиры профукала. Первую ей мама купила (30% были мои деньги), вторая ей досталась по наследству. И обе квартиры ушли с молотка, за долги, сестра не платила за коммуналку. И заявляла в последствии что типа квартиры были плохими.