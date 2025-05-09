17 человек, которые пытались всех переиграть, но перехитрили сами себя
Истории
4 часа назад
Иногда приходится сталкиваться с людьми, которые совершенно уверены, что они хитрее всех на свете. Правда, в некоторых ситуациях они так увлекаются своими интригами и хитросплетениями, что и сами остаются с носом.
- У нас с мужем пятеро детей. Супруг говорит:
— В спортзал бы тебе походить...
— Хорошо. Посидишь с детьми?
График у него свободный. Но он спрашивает:
— А что, подруг у тебя нет? Пусть вот какая-нибудь посидит вечером часик-то!
Забавно, правда? Человек на работе до 18:00, но может уйти и раньше, так как сам генеральный директор. Но с нашими детьми должна была сидеть какая-то моя подруга. С пятью чужими детьми вечерочком, забив на свою собственную семью! © Kosmonafftik / Pikabu
- Встречалась с мужчиной. Он завел моду ходить ко мне на ужин и завтрак, плюс я ему с собой на работу обед собирала. Сам приходил всегда с пустыми руками. В очередной раз спрашиваю: «Кушать будешь?», а мне в ответ: «Конечно! Я специально дома не ел». Тут я взяла и все ему высказала. После этого стал покупать еду. © Mariya2312 / Pikabu
- Я был подростком. Мы втроем с друзьями ко мне на дачу с ночевкой приехали, чтоб в 5 утра на рыбалку пойти. А бабушка моя нам поесть сделала и на последнем теплоходе отчалила в город. Сидим мы на веранде, уже темнеет, готовимся, снасти собираем. И тут слышу: калитка скрипнула. Выглядываю, а это соседка с двумя корзинами к нам зашла. Я выскакиваю навстречу: «Привет, баб Лен!» А она, даже не поздоровавшись, сразу на выход.
Потом бабушке рассказал, так та в шоке была: у соседки на огороде трава одна и чахлые кусты смородины, зато как ни встретишь ее на станции — вечно уезжает с полными корзинами овощей. И знала ведь, что бабушки дома не будет — та ей сама проговорилась.
Бабуля была у меня боевая, устроила соседке разнос при встрече. Та оправдывалась, что просто к ней поговорить шла. С пустыми корзинами. Зная, что той дома нет. © Zhuchillo / Pikabu
- Продаем квартиру. Сегодня звонит дальняя родственница и говорит: «Вы ведь жилье продаете? Мы хотим купить!» Я отправляю ее к нашему агенту, а она такая: «Ой, нет. А давай мы с тобой договоримся так: ты оформишь квартиру на мою дочку, а я буду каждый месяц тебе по 20 штук на карту переводить. Ну, типа ипотека». Я выпала в полный осадок от такой незамутненности! Сижу, обдумываю это заманчивое предложение. © motevna / Pikabu
- Встречалась с парнем полгода. Собиралась покупать квартиру, он тоже давно планировал. У меня не хватало, предложила брать ипотеку вместе. Квартира еще строится, если не сложится — можно перепродать. Спрашиваю, сколько у него есть денег сейчас, и он такой: «170 штук!» Я чуть со смеху не упала. Одолжила на работе, взяла сама.
Прошло полгода, а он все еще дуется. Говорит, хотел меня замуж позвать, теперь сомневается. При этом говорит, что мы купили квартиру, Мы скоро переезжаем. Да ты ни копейки не вложил туда, даже на сделку я на такси ехала. Какое мы?! © Подслушано / VK
- Муж купил своей маме участок рядом с нами, чтоб было, чем на пенсии заняться. И началось: «Посадите мне это, а то жарко. Посадите другое, а то я устала!» Поливать и полоть свекровь тоже не может — все у нее болит. Но зато как собирать урожай, так она здоровее всех! В прошлом году опять все было на нас. А потом, когда пришло время сбора урожая, я взяла и собрала все сама, даже что-то успела заморозить и закатать. Сколько крику было! Я теперь для свекрови враг номер один. Зато она больше не ездит на дачу и не общается со мной. А надо было всего лишь один раз собрать урожай. © #щастьебытьневесткой / VK
- Ехали с парнем в поезде. Перед нами было два ряда по 2 сиденья, обращенных друг к другу. Там сидели девушка и молодой человек. Парень решил, что он самый умный: снял туфли (у нас жара, ноги у всех потные и пахнут не ландышами, если вы понимаете, о чем я), закинул их на сиденье напротив и уснул. Его девушка втыкала в телефон. Мы решили проучить ароматного соседа: осторожно ногами подтащили его туфлю к себе и затем закинули ее назад, под багажную полку. Когда поезд приехал на конечную, мы стали выходить и услышали возмущенные крики парнишки, который в панике орал: «Где мой ботинок?!» Не суйте потные ноги на сиденья поезда, ребята, и не придется искать свою обувь. © Unknown author / Reddit
- Звонит мне клиентка, у которой я свадьбу снимал много лет назад. Решил, хочет семейную фотосессию устроить. Если честно, я опешил, когда она попросила убрать со свадебной съемки мужа и поставить на его место нового супруга. Просто с первым мужем разошлись и у нее намечалась вторая свадьба. Даже пообещала выслать фотокарточки мужчины для замены и некий гонорар.
На мое удивление: «Как так? Так же нельзя!» — дама ответила очень убедительно: «А зачем мне еще одна съемка, когда нужны лишь 10-15 фоток. Не вижу смысла тратить лишние деньги». С такими аргументами спорить не было смысла. Посоветовал ей толкового дизайнера, который поменял голову одного суженого на голову другого, и женщину это устроило. Висят сейчас где-то б/у свадебные снимки с телом одного мужчины и головой второго. © fayruzov / Pikabu
- У гипермаркета какая-то тетка вывезла из магазина товары на тележке, переложила в машину, а тележку решила обратно не возвращать — просто оттолкнула в сторону. Я решил ее проучить и как-то донести мысль, что так делать нельзя. Взял и вернул тележку на место — за машину покупательницы. Думал, она начнет орать, но дамочка этот маневр, похоже, не заметила. А через минуту я услышал хлопок и грохот тележки — эта мадам въехала в нее задом! Думаю, реального ущерба там не было, но, возможно, данный случай научит ее убирать за собой. © RoyalTeaRedditor / Reddit
- Женаты уже 3 года. Не устаю удивляться своему супругу и его хитрым манипуляциям! Вначале я думала, что он просто ничего не умеет, а со временем стала подозревать, что он обычный лентяй и придумывает всяческие отговорки, лишь бы ничего не делать. Посуду моет — половину переколотит, в кастрюлю с пельменями вместо соли насыплет соды, цветное белье постирает с белым. Таких примеров можно привести множество. А недавно попросила убрать лоток за кошкой, так он мне устроил целый спектакль — нос зажал, перчатки по локоть надел. Пробовала поговорить с его мамой, но там глухая стена. Она, мол, сына вырастила, а теперь моя очередь о нем заботиться. А то, что он эгоистом стал, ее совершенно не волнует. © КМП / VK
- Устроили с другом фиктивную свадьбу, чтобы нам подарили денег, а мы бы их потратили. Сказано — сделано. Через пару дней после свадьбы сели считать деньги: вышло прилично, вот только муж мой взял все добро и по-тихому исчез на полгода, а я была вынуждена играть убитую горем брошенку. © Карамель / VK
- Консультант из магазина электроники позвал меня на свидание. Пошли мы в парк, уточек посмотреть да поболтать. Парню было лет 26-27, все уши прожужжал, как он много зарабатывает, рассказывал о своих планах на будущее, о семье. А я иду, наивная, уши развесила, думаю: «Ничего себе, какой парень серьезный!» И нагулялись мы так, что захотелось поесть, плюс еще и мама попросила купить домой хлеба да молока. Зашли в супермаркет, я взяла, что мама просила, плюс себе сырок глазированный, а он себе киндер взял, сэндвич какой-то и сок. С шуточками за разговором подходим к кассе, я свое выкладываю, а он свои товары подкладывает к моим. А денег у меня с собой впритык. Я сначала немножко не поняла, но, думаю, ладно...Оплатила все, выходим, и я жду, что парень мне эти деньги вернет, а он лыбится и давай дальше мне на уши лапшу вешать. И ничего не сказал, совсем. Дальнейшее общение, естественно, не пошло. © autmori / Pikabu
- Соседка работает заведующей детским садом и рассказывает мне, как вчера к ней подошла молодая воспитательница с просьбой дать 3 дня отпуска.
— Как отпуск?! Ты же только в понедельник вышла из отпуска?
— У меня причина уважительная: я замуж выхожу!
— Так чего же ты в отпуске замуж не вышла?
— Вот еще... Буду я на это свой отпуск тратить!
© Unknown author / Pikabu
- Я был в океанариуме. Рядом со мной оказался маленький ребенок, который все время ныл, что через прозрачное окошко в стенке ему плохо видно пингвинов. Один из его родителей решил, что он самый умный, подхватил малыша и поставил его на стенку ограждения. Наверное, так ребенку было лучше видно, вот только родитель отвлекся и чуток разжал руки. Этих пары секунд хватило для того, чтобы ребенок бултыхнулся в бассейн с пингвинами. К счастью, малыш хорошо плавал, а сотрудники океанариума были готовы к форс-мажору: буквально через несколько секунд в бассейне появился человек в гидрокостюме и подхватил ребенка. С малышом все было в порядке. Когда его вернули из вольера, родители, красные, как раки, умчались в неизвестном направлении. © ulfr / Reddit
- Десять лет работаю на одном месте. Коллектив разновозрастный. Самому старшему коллеге 75 лет. И вот решило начальство его уволить: то на планерках много говорил, то критиковал, то жалобы писал в разные инстанции. В общем, все не так ему.
К несчастью, мужчина этот был в моем подчинении. И перед своим отпуском шеф вызвал меня к себе и сказал: «Пока меня не будет, что хочешь делай, а чтобы его не было. Ищи, за что выговор влепить!» Я человек подневольный. Хотя и жалко, но самому работу терять не хочется. Начал выискивать и заметил, что не справился коллега с заданием. Вызвал его: «Пишите объяснительную. Из-за вас мы убытки несем». А он отвечает, что не виноват, у всех бывает. И на больничный ушел сразу. Оказалось, что знакомые у него, которые всегда могли по кадровым вопросам проконсультировать. И так каждый раз. В итоге у нас сменилось уже три начальника, а этот мужчина так и работает. © n#######@mail.ru / y-story
- Встречалась с мужчиной. Он мне предлагал шикарный план: продать мою квартиру, вложиться в ремонт квартиры его маменьки и жить там, а на остаток купить ей однушку. Типа как хорошо: она нам свою квартиру «дарит»! Спросила, как будем оформлять сделку, а он такой: «А зачем что-то оформлять? Квартира и так наша». При этом регистрировать отношения не хотел, ведь «нам и так хорошо, а штамп — это просто формальность». Но недаром я на юридическом училась, и такой расклад меня не устраивал. Как-то не сложилось у нас. Все же хорошо, что с детства родители привили правило: «Все свое держи при себе». Уж лучше двушка в хрущевке, но своя, чем что-то туманное в будущем. © Anna.Tabakova / Pikabu
- Раз в две недели мы с невестой ходим куда-нибудь на ужин с ее семьей. На прошлой неделе мы пошли в корейский ресторан-барбекю, принадлежащий моему дяде. Весь счет — более $ 240 — оплатил я, попросив родственников своей девушки просто оставить хорошие чаевые официантке. Но несколько дней назад мои двоюродные братья рассказали, что семейка дала на чай ровно $ 1. Я был в шоке от такой наглости и жадности одновременно, ведь это оскорбительно мало. Семья невесты настаивает на том, что они всегда оставляют такие чаевые — это их принцип. Ну я и решил, что больше кормить этих наглецов не намерен. Они еще спрашивали через мою невесту, пойдем ли мы на совместный ужин, но я морозился. В итоге мне еще и высказали, что они, видите ли, находили время, чтобы встречаться со мной раз в две недели, а я, неблагодарный, еще каких-то чаевых с них требую! К счастью, невеста на моей стороне. © totallynot***act / Reddit
Уж лучше двушка в хрущевке, но своя, чем что-то туманное в будущем
У меня сестра так две квартиры профукала. Первую ей мама купила (30% были мои деньги), вторая ей досталась по наследству. И обе квартиры ушли с молотка, за долги, сестра не платила за коммуналку. И заявляла в последствии что типа квартиры были плохими.
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А случалось ли вам сталкиваться с такими хитрецами? Еще больше жизненных историй можно почитать здесь:
Фото на превью cookie_studio / Freepik
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