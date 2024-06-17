15+ человек, которых учили уважать старших, но «старшие» показали себя во всей красе

Ехала в автобусе с рынка. Села на переднее сиденье, рядом поставила сумки, пакеты. В автобусе было полно свободных мест. Заходит бабка с тележкой и сразу ко мне,- двигайся! В приказном тоне. А у меня левая кисть была перебинтована. Я сначала дернулась,а потом думаю, "как я буду все одной рукой держать на коленях" Посмотрела на бабку и отвернулась к окну. Как она орала, визжала на весь автобус, какая я наглая. Уже людям надоел её ор и кто-то позвал её сесть на свободное место. А я подумала, что в моей ситуации, было самым разумным, молча её игнорировать. Иначе крик и скандал продолжался бы всю поездку, а так она быстро заткнулась.