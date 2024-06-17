15+ человек, которых учили уважать старших, но «старшие» показали себя во всей красе
Многих из нас с самого детства учили, что нужно уважать друг друга, и особенно старшее поколение. Но порой создается впечатление, что взрослые попросту пользуются этим и поэтому ведут себя бессовестно. Такие ситуации зачастую возникают где-то в общественных местах: в общественном транспорте, поликлиниках или магазинах.
- Вчера сцепилась с одной мадам в автобусе. Захожу, места справа все свободные, но там солнечная сторона. На улице +30 °С, а кондиционера в автобусе нет. Слева свободно одно место. И женщина, сидящая на следующем сиденье, свесила свою руку через спинку того сиденья, на которое я собираюсь сесть. Сажусь. Естественно, ее рука болтается возле моей головы. Я поворачиваюсь: «Уберите, пожалуйста, руку». В ответ: «Нет. Не уберу. Она вам что, мешает?» «Да, — говорю. — Мешает». Она мне отвечает, мол, других мест много. Пришлось объяснить ей, что она в общественном транспорте, в котором есть определенная культура поведения. И я, конечно, услышала в свой адрес: «Больным лечиться нужно», на что ответила: «Так лечитесь!» © Olga_S / ADME
- Зарплата через неделю, осталось ₽ 1 500. Пошла в магазин, взяла самое нужное. А передо мной на кассе бабка. Попросила она у меня скидочную карту. Ну я дала. И вот она пробила свои продукты и самозабвенно начала складывать в свою торбу мои. Я запротестовала, а она выдала гневную тираду, мол, молодая хабалка, тебе жалко, что ли? У меня аж дар речи пропал. Спрашиваю: «А я что есть должна?» Последние деньги. Бабка мне выдала, мол, еще заработаешь, да и вообще, вы привыкли на своих диетах сидеть. Короче, хорошо, что подошел охранник. © 6thD**il / ADME
- Теще 53 года, работает посменно. У нее есть дочь-студентка, отчисленная из разных вузов из-за неуспеваемости. Ее безработный муж целый день залипает в телевизор. Как-то выдает нам с женой: «Вы ведь молодые, должны помочь матери». Оказывается, она решила, что мы с женой должны выходить вместо нее на смены, а то, видите ли, ей тяжело. Не знаем, откуда у нее столько наглости. © Подслушано / Ideer
- Я готовила плов для гостей. Одна из дам старшего поколения завалилась в кухню и, стоило мне выйти, начала энергично перемешивать плов (чего делать нельзя)! В общем, «спасибо» ей, пришлось угощать всех рисовой кашей. А она еще и умничать взялась, мол, зачем я вообще задумала плов готовить, если не умею. © Тревожное Пирожное / ADME
"пришлось угощать всех рисовой кашей"
Вот кстати - сам иногда готовлю под настроение. И никогда не понимал сакральный смысл запрета на перемешивание плова. С точки зрения термодинамики вроде процесс приготовления не нарушается....
- Мне скоро рожать. Мачеха подарила комбинезон для будущей малышки. Она хочет, чтобы на выписке наша девочка была в нем. Я сказала, что мы с мужем сами выберем первую одежду для ребенка. В общем, мадам люто обиделась. И тут звонит мне папа со словами: «Доча, вообще-то ты поступила эгоистично и грубо». Но, простите, это мой ребенок, и я решаю, как его одевать. © TakeMeHomeThrway / Reddit
- Едем на вызов. У бабушки высокое давление. Заходим в квартиру, а бабка нам с ходу, прям в коридоре: «Я вас вызвала не из-за давления». Мы насторожились, а она продолжает: «Вообще-то я хочу жалобу на терапевта написать. Дайте-ка мне справку, что у меня из-за нее случился криз. Она меня из кабинета выгнала и сказала, что без записи принимать больше не будет». И смотрит, улыбается. Фельдшер моя с таким лицом из квартиры вышла, я испугался, что криз случился уже у нее. © Злой медик / VK
- Стою беременная в подъезде. Пузо уже большое. Жду лифт. Подъезжает. Двери открываются, а там битком забито людьми. Понимаю, что мне там точно места не хватит, поэтому даже не пытаюсь войти. И тут какая-то бабка из толпы ехидно так выдает: «Ничего, подождет». Вот почему не люблю я этих бабок. © dobr0 / Pikabu
"смотрит, улыбается. Фельдшер моя с таким лицом из квартиры вышла, я испугался, что криз случился уже ."
Классика жанра...
- Ходила беременной, с огромным животом, к окулисту по талону, на свое время. Так меня там вообще пускать не хотели! Типа тут живая очередь. В итоге вышла медсестра. Я объяснила ситуацию и спросила, что мне делать. Тут же на меня наехала очередь, а еще передо мной влезла бабка в кабинет. Так медсестра взяла меня за руку, завела в кабинет — и я ждала свою очередь уже внутри. © frikki84 / Pikabu
- У мужа в семье есть понятие «уважить старших». Если кому-то из родственников что-то стукнуло в голову, надо непременно выполнить, даже если это явная блажь и бред. Папа-диабетик просит пирожных — ты кто такой, чтобы рассуждать, что ему нельзя? Мама, сидя на даче в 50 км от города, захотела колбаски, которая продается только в одном определенном магазине — мой муж должен метнуться и привезти, пусть и в рабочий день. В прошлом году свекровь потребовала от младшей дочери, чтобы та вымыла все окна на даче. Дочь была на восьмом месяце и мыть окна не в состоянии, наняла клинера. Так мать с ней полгода не разговаривала, обиделась, что не уважили! © Подслушано / Ideer
- Мы как-то ехали в глухую деревню на высокое давление, а оказалось, что бабка измерила давление пятью автоматическими тонометрами и они все показали разные цифры. Она нам все это рассказала и спросила, какой тонометр врет. Все. А давление нормальным было, да и жалоб никаких, кроме лживых тонометров. © Злой медик / VK
- Дочке исполнилось три года. В ее день рождения мы с мужем повели ее в аквапарк, там весело провели время, а потом отправились за подарком в магазин игрушек. В общем, дочка осталась довольна. За это время мне и мужу позвонили или прислали открытки три моих подруги, два друга мужа, коллеги с наших работ, друзья из соцсети. Из родственников — только двоюродная сестра, живущая в другом городе, и свекры, они даже перевели деньги на подарки. А вечером мне позвонила мама, но не для того, чтобы поздравить единственную внучку, а для того, чтобы высказать мне претензию. Мол, чего это я родню не уважила, не позвала никого на день рождения, не накрыла богатый стол. Внучку с днем рождения так и не поздравила, она же маленькая, ничего не понимает. А вот я должна понимать, что я родню обидела, не накрыв поляну. © Подслушано / Ideer
- Помню, в далеком детстве в райцентре на вокзале ждешь свой автобус. Народ уже стоит у места посадки. Подается автобус, все кто стоит, начинает заходить в него. И вот народ заходит разномастный: мужчины и женщины. Но почему-то первые заходят в автобус именно бабки. Хотя никто их там особо не пропускал специально. И потом уже обратил внимание: они когда видят открытые двери автобуса, начинают изо всех сил работать локтями, им ведь никто ничего не скажет, вот они этим и пользуются. © m0dima / Pikabu
- На меня однажды обиделась бабушка за то, что я ее не позвала на свою свадьбу. Бабушка, которую я видела один раз в жизни. И то за тот один раз она успела на меня наорать. © Подслушано / Ideer
- Слов нет, одни эмоции. Сама год работаю в поликлинике. Надоело, что пациенты могут называть меня «милочкой» или «эй ты», потому что я молодой специалист. Или когда меня тыкают, что у меня мало «жизненного опыта»! © Злой медик / VK
- В этот Новый год мы с мужем и ребенком купили крабов, икры, устриц и встретили праздник тихо и спокойно втроем. И уехали на следующий день на отдых. Никаких салатов, родственников. Никаких нарушений личных границ! Все обиделись на нас. А сами там на своих застольях переругались, как обычно! А я больше не хочу быть никому удобной. На манипуляции больше не ведусь. Мама причитает, что встретить год нужно так, как его хочешь провести — с семьей. А я и встретила, как хочу. © Подслушано / Ideer
- Мне исполнилось 15. Праздновала день рождения дома и не хотела, чтобы пришел мой 5-летний племянник. Он очень избалован. В итоге родители уговорили его позвать. Мало того, что он захотел задуть мой свечи на торте, так еще в порыве злости и скинул его на пол. Я высказала родителям недовольство, а они обиделись, но я не слишком волнуюсь. Всякий раз, когда у нас возникают разногласия, они обычно игнорируют меня до следующего дня и волшебным образом забывают все, что произошло. © Awkward_Bag_1250 / Reddit
- Прихожу к врачу, а на мое время бабка сидит. Причем реально, с талоном. А я как раз была беременная и очень ранимая. С пузом, размером с арбуз. На меня наехала бабка и все бабки очереди. На беременную. Типа ну бывает, что талоны дублируют, но она пришла первая, поэтому пойдет она первой, а после нее все они, а потом уже я, ведь я вроде как без очереди. Я прошу показать ее талон еще раз, мне снисходительно и со смехом его дают. А там — завтрашняя дата! Та-дам! И началось: «Ну девочка (ага, девочка на 7 месяце беременности), мне в регистратуре неправильно дали, но я тоже пойду, раз пришла, после тебя». Но когда вышел пациент, который был передо мной, эта бабка со скоростью света кинулась в кабинет. Оттолкнув меня, сильно беременную. Потом еще в кабинете громко рассказывала, что талон ей неправильно дали. Бабки-подружки молчали в тряпочку, никто ее не осудил, но и влезть передо мной тоже не попробовал. © frikki84 / Pikabu
Чем больше приходится общаться с людьми, тем чаще понимаешь, что есть такие наглецы, которые живут под девизом «А что такого?» и в ус не дуют.
Комментарии
"Но когда вышел пациент, который был передо мной, эта бабка со скоростью света кинулась в кабинет. Оттолкнув меня, сильно беременную."
В харю . В наглую, тупую харю. Неоднократно.
Ехала в автобусе с рынка. Села на переднее сиденье, рядом поставила сумки, пакеты. В автобусе было полно свободных мест. Заходит бабка с тележкой и сразу ко мне,- двигайся! В приказном тоне. А у меня левая кисть была перебинтована. Я сначала дернулась,а потом думаю, "как я буду все одной рукой держать на коленях" Посмотрела на бабку и отвернулась к окну. Как она орала, визжала на весь автобус, какая я наглая. Уже людям надоел её ор и кто-то позвал её сесть на свободное место. А я подумала, что в моей ситуации, было самым разумным, молча её игнорировать. Иначе крик и скандал продолжался бы всю поездку, а так она быстро заткнулась.