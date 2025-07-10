19 человек, которые ехали на дачу, а попали в анекдот какой-то

Многие люди мечтают о даче, представляя, как там можно отдыхать в шезлонге, жарить шашлыки и выращивать цветы. Те же, у кого дача есть, иногда не особо-то хотят туда ехать, ведь это место требует немалых вложений сил, нервов и денег. Но и те, и другие знают, что где-то между теплицей и грядкой с огурцами нередко рождаются крутые истории, которые потом можно пересказывать вместо анекдотов.