19 человек, которые ехали на дачу, а попали в анекдот какой-то
Истории
13 часов назад
Многие люди мечтают о даче, представляя, как там можно отдыхать в шезлонге, жарить шашлыки и выращивать цветы. Те же, у кого дача есть, иногда не особо-то хотят туда ехать, ведь это место требует немалых вложений сил, нервов и денег. Но и те, и другие знают, что где-то между теплицей и грядкой с огурцами нередко рождаются крутые истории, которые потом можно пересказывать вместо анекдотов.
- Приехали на дачу. Через участок соседка стоит попой кверху, клубнику собирает. А к вечеру пришла она к нам, и оказалось, что это какая-то тетка нацепила ее халат и всю клубнику у нее обобрала! Но самое кайфовое выяснилось, когда соседка нашла в халате, в который ушлая тетка переодевалась, кольцо, серьги и цепочку — все из золота. Видимо, та дамочка сняла с себя все побрякушки, чтоб не мешали клубнику собирать, сунула в карман и забыла. Соседка довольная весь вечер ходила — выгодно продала клубнику! © grefon / Pikabu
- Встречалась с парнем полгода. Любовь-морковь, все дела. В мае позвал он меня на дачу к родителям на шашлыки и тортик — с мамой, сестрой и батей познакомить. Ну, я нарядилась, конечно, в парикмахерскую сбегала волосы уложить, любимое леопардовое платье надела, маникюр, педикюр, все дела. Приезжаем, а маманя его с порога: «Так, мы картошку сегодня сажаем, переодевайтесь в бане во что найдете, да поживее!» Я думала, она шутит, но нет. Мне достались какие-то штопанные штаны, чужая футболка, любимый вообще выглядел так, будто не мылся месяца два... И 6 часов подряд мы сажали картошку. Мне потом ни тортика, ни шашлыков не хотелось — хотелось лечь и прикинуться, что меня здесь нет. Но — улыбку нацепила, платье нацепила — и на стол накрывать. В общем, 5 лет мы уже женаты, свекровь — мировая женщина, но на дачу я больше ни ногой!
- Мы с мужем поженились, когда нам было по 20 лет. Свадьба была небогатой, зато веселой. И жили мы так же — небогато, но весело. Начинали с комнаты в общаге, заработали на квартиру, но стали отдаляться друг от друга, а потом и развелись. И вот после развода прошло 9 лет. Я на успешной должности, бывший муж вроде тоже при деньгах и без семьи. Как-то занесло меня на дачу к коллеге и ее компании. Я приехала вся такая красивая, а она смеется и говорит, что на даче полно колючек и пыли, надо переодеться. И дает мне задрипанную майку и леопардовые лосины. Я иду в сортир на краю участка и вижу, как из него выходит мой бывший муж в какой-то майке и дедовских растянутых трико. Оказалось, что он — какой-то друг друзей коллеги и тоже приехал на дачу при параде, а его переодели. Весь вечер мы болтали, вспоминали веселые моменты, всю ночь обнимались и говорили о прошлом. Поняли, что самое счастливое время в нашей жизни — когда мы жили в маленькой однушечке, но зато в любви. Решили начать все заново. Уже второй год живем вместе. © Ideer / VK
- Припозднилась в этом году с садом-огородом, приезжаю на участок, а там идеальный порядок. Все прополото, полито, убрано. Ну, волшебство какое-то! Стою над грядками с клубникой, и тут меня окликает мужской бас: «Женщина, а вы кто? Это же участок Марии Сергеевны!» А Мария Сергеевна — это моя соседка, у нее участок чуть правее, а домики наши очень похожи. В итоге оказалось, что этот товарищ садом ошибся. Он хотел сделать сюрприз уехавшей в отпуск подруге сердца, которая жаловалась ему на беспорядок на даче, а в итоге неделю приводил в порядок мой огород!
- В том году мы купили дачу, предполагалось, что будем проводить там время с детьми. Каждый раз с нами ездит свекровь, причем, когда я говорила, что хочу поехать без нее, муж говорил, мол, она ж обидится, что не позвали. Пошел второй год и свекровь меня сильно начала напрягать. Весь дом забит ее вещами. Когда к нам приезжают друзья, она сидит как главная гостья, хотя хотелось бы, чтоб она уехала и мы спокойно общались с друзьями. Причем я ее предупреждаю про гостей за несколько недель. А она как назло приезжает за несколько дней до событий, а потом высказывает, как ее все раздражают. По хозяйству она ничего не делает. Причем пока мы дачу не купили, она ездила на дачу к моим родителям, что кончилось конфликтом с моей мамой. Мама тоже хотела отдыхать на даче без свекрови, а свекровь приезжала к ним каждые выходные без приглашения. © Аноним / Pikabu
- Моя бабушка живет одна в деревне и держит небольшое подворье — несколько коз, куры. В один прекрасный момент хотела нам позвонить, спохватилась — телефона нет. Обыскала весь дом, двор, огород — ничего. Она чуть ли не в слезы, не знает, что делать, осталась одна в доме без средств связи. Ну, телефон телефоном, а животину кормить по графику. Пошла к козьей кормушке, видит свой аппарат, аккуратненько лежащий в оной. Оказалось, что, пока бабушка доила одну из вредин, вторая зубами вытащила телефон из кармана и спрятала к себе. © Подслушано / Ideer
- У меня мама злостный огородник. В апреле сделали ей операцию, через неделю укатила на дачу и чуть не ползком там все делает. Я ругаюсь, уговариваю, но толку нет. Самое сложное, когда начинает звонить и охать, что устала. Ну я не могу бросить работу и помогать ей на даче! И не хочу свои выходные тратить на садово-огородные работы. И поэтому обычно вот такие диалоги:
— Ой, дочь, надо забор покрасить, а мне трудно.
— Мам, объясни, пожалуйста, какая срочность красить забор через 2 недели после операции?
— Перед соседями стыдно!
— Ладно, я тебе денег скину, наймем работника и он покрасит.
— Нет, спасибо, не надо, придется самой, как всегда, корячиться, давай, пока! © CatKate / ADME
- Маме в наследство досталась большая, но еле живая дача. Мама сразу сказала, мол, интереса к огороду нет, катайтесь сами, если хотите. Кучу лет, сил и денег мы потратили с мужем и превратили дачу в симпатичный, ухоженный загородный домик. И вот после этого оказалось, что жить нам там нельзя, звать друзей нельзя, мама-таки любит природу, а мы на даче только гости. Денег за этот ремонт нам, конечно, никто не заплатит. Развела, как детей, двух взрослых людей. © Подслушано / Ideer
- У знакомых на даче есть странная соседка. Поставила на своем участке высокий стул так, чтобы был максимальный обзор на участок знакомых. И целыми днями сидела и наблюдала, что они делают, комментируя все, что видит. Потом начала предъявлять претензии, что и сажают они все неправильно, и в купальниках нельзя по участку ходить, ей смотреть неприятно. Знакомые в ответ на это сделали глухой высокий забор со стороны этой соседки. © Мама Дорогая / ADME
- Я на две недели поехала на море. Обильно мазалась специальными кремами, загорала по всем правилам, но в итоге кожа лишь немного потемнела. Но вот стоило мне один раз поехать к маме на дачу, и во второй половине дня под закатным солнцем выйти в огород — так я сразу же обгорела. И теперь щеголяю шикарным майка-загаром. Вот почему всегда так?! © Карамель / VK
- У нас дача в новом поселке, и ни у нас, ни у соседей со всех сторон забора нет. Собрались ставить. И на этапе обсуждения все всех устраивало, а как только дошло до покупки материалов — все в кусты. Один отмалчивается, у другого резко денег нет, а третий сказал, мол, вы ставьте, если все устроит, то отдам половину. В итоге пришлось покупать все самим. В какой-то степени это даже хорошо: не нужно ни с кем согласовывать цвет и форму. Но все же была надежда сэкономить. © Мама Дорогая / ADME
- Есть в одном городе сеть магазинов «Мужская мода». Работала там моя золовка. У владелицы этой сети есть дача. Она своих продавцов заставляла работать на этой даче. И только у золовки хватило духу сказать: «Нет, я на даче работать не буду». На что хозяйка ответила: «Ну на нет и суда нет». И назначила золовку старшим продавцом, видимо, за наглость. © HotNurse83 / Pikabu
- Каждый год мы с родителями ездим на дачу, чтобы отдохнуть и, конечно, навести порядок в саду и огороде. В этом году я, как всегда, готовилась, и записалась на маникюр после всех работ. Я знала, что мы все будем копаться в земле, потому что так всегда. Но в этом году работали не все. Моя младшая сестра сказала, что только что сделала маникюр, поэтому не может работать вместе с нами. И готовить ужин она также отказалась. Из-за этого мы с ней очень сильно поссорились. А родители защищали ее, потому что поверили, будто сестра «забыла» о том, что мы едем на огород. © Карамель / VK
- Как-то я поехала на дачу. Мама была на работе и сказала переночевать мне одной. Я до жути боюсь темноты, а свет тогда еще не провели. Дача находится на горе, а до ближайшей деревни 100 с лишним километров. Я уже легла спать, как вдруг слышу, что кто-то скребется в дверь и воет. Я очень сильно испугалась, но из чистого любопытства посмотрела, кто там. В двери была стеклянная вставка, а на улице вовсю светила луна. Мне не составило труда разглядеть маленького щеночка. У страха глаза велики. © Подслушано / Ideer
- Тоже знаю одну «маму с дачей». У одноклассницы мама такая. Всю жизнь копалась на участке, все свободное время обе упахивались на этом клочке земли. Потом дочь выросла, вышла замуж, а деятельная мама попыталась припахать зятя. Как-то, лет десять назад, мы с ней виделись и она вовсю ругала ленивого и бестолкового мужа дочки, который никак не желал работать на ее огороде. Маленькое уточнение. На тот момент зять занимал должность заместителя директора крупного предприятия, овощи покупать мог тоннами. © Ку-ку / ADME
- Знакомый купил участок под дом и лужайку. Дом построил, привел в порядок участок: лужайка, качели, мангал. Но с тещей у него началось противостояние: ей нужно засадить участок всяким. Продолжалось это долго, но за последние 2 года вроде успокоилась. Беда подкралась откуда не ждали. В апреле поехал в отпуск с женой и детьми, а по возвращению увидел грядки и парник на участке. И теща копошится на огороде и встречает со словами: «Я же говорила, что так лучше будет». © Gatlling / Pikabu
- Семья парня активно приглашала нас на дачу, чтобы мы помогли с огородом. Я отшутилась словами: «Я не могу, у меня ноготь сломан». Кто же знал, что он, дурачок, передаст это своей маме. Я уже решила, что не стать мне частью семьи, ведь меня уже считают белоручкой. А парень подошел ко мне и сказал: «Мама на полном серьезе сказала, что тогда тебе точно надо приезжать. Сестра как раз купила новые лаки, специально привезет все нужное и сделает тебе новый маникюр». Кажется, я искала медь, а нашла золото. © Карамель / VK
- Я получила дачу в наследство и началось. Сейчас там 40 кустов роз. После двух грядок клубники я поняла, что на этом и остановлюсь. Сейчас могу что-то купить и посадить, но это должно быть прям супер нужное и красивое. Никакой картошки, кабачков и огурцов. Цветы и клубника, кусты с ягодами, на этом хватит. © Ana K / ADME
- Живу в частном секторе, за домом пустырь, и дальше начинается лес. Иногда живность приходит прямо к нам в огород. Тут заснула на веранде. Чувствую, рядом меня кто-то громко нюхает. Ну, думаю, что наша собака замерзла. Погладила, продвинулась сквозь сон, чтобы запрыгнул, но чую, слишком воняет. Открываю глаза, а на меня смотрит ошарашенная лиса. © Подслушано / Ideer
А если вы любите нетривиальные истории, то вот вам статьи про наглецов, которым будто бы весь мир должен, про отношения, в которых полно драмы, и про справедливость во всех ее проявлениях.
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Ездить на чужую дачу, и сажать там что-то, против воли хозяев....жесть.
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