Хороший ответ).
Но нейронка не знает, что не стоит голый хлеб руками лапать в магазе
15+ человек, которые ведут себя так, будто весь мир им должен
Некоторые люди словно уверены: планета вращается исключительно вокруг них. Они считают, что заслуживают все плюшки мира, даже если не сделали для этого ничего особенного, и нагло прут к своей цели. Мы отыскали истории о таких персонажах, чье поведение вызывает немало вопросов — среди ваших знакомых наверняка подобные люди тоже есть.
- Снимали с подругой двушку у бабки. Лето, жара, я сплю в своей комнате почти голая. Открывается дверь, и эта бабка чешет через всю комнату на балкон. На мой вопль и вопрос: «Вы почему о своем визите не предупредили?!» — бабка невозмутимо выдала: «Мне банки надо с балкона забрать. И вообще, это моя квартира — когда хочу, тогда и прихожу!» Я говорю: «Вас не смущает, что я вообще-то почти голая сижу, халатом прикрываясь?» А бабка на голубом глазу: «Так нефиг в чужом доме голыми ходить!» Вот так. © Meduzzaa*** / Pikabu
- Приехали с мужем в гипермаркет. Настроение хорошее, шутим, смеемся негромко. Подошли к полкам с хлебом, я ищу взглядом нужную торговую марку, и тут сзади раздается: «Эй, вы можете смеяться в другом месте?» Оборачиваюсь и вижу плюгавого агрессивного мужичка с женой и ребенком, и сразу видно, что счастьем в этой семье не пахнет. Обычно я в таких ситуациях не знаю, что ответить, а тут моментально выдала, не теряя оптимизма в голосе: «А мы что, мешаем вам страдать?» К моему удивлению, мужик опешил и спешно ретировался, прихватив семейство. Даже про хлеб забыл. © Stories / VK
Хороший ответ).
- На неделю уезжала по работе в другой город. Консьержка сказала, что пока меня не было, ко мне приезжал мой бывший с какой-то девушкой — у него есть ключи. Я зашла в квартиру, подключила свои навыки Шерлока, и оказалось, что бывший водил сюда свою новую «игрушку», с которой они тусили у меня в квартире, пока я работала! Такой наглости я просто не ожидала! Придется менять замки в дверях... © Карамель / VK
- Мама выращивает клубнику на продажу. Женщина заказала 9 кг ягод. Я отвезла, мы вместе пересыпали все в тазы. Вечером дама пишет с претензией, мол, ягода мелкая и кислая. Я говорю: «Ну, ладно, давайте я ее заберу». А она мне: «Вообще-то я ее уже с сахаром перемешала и заморозила. Возместите мне стоимость сахара! Я делала 2 кг сахара на 1 кг ягоды». Ничего возмещать я ей не стала, конечно. © неизвестный неизвестная / Dzen
Все бывшие - это теперь чужие вам люди. Почему у чужих людей есть ключ от ваших дверей?
- Работаю репетитором английского. Появился новый ученик — весьма толковый юноша 12 лет. Первый урок прошел хорошо, с мамой договорились, что будем продолжать. И вот через пару часов приходит от нее сообщение: «По средам и пятницам у Савушки математика в 16 часов. Проследите, чтобы он вовремя подключился к уроку. Также надо проверить домашку по истории и литературе. Электронный журнал теперь тоже в вашем ведении. Об успеваемости отчитываться будете мне 2 раза в неделю».
Я в шоке, отвечаю, что услуги гувернантки оплачиваются по отдельному прайсу. И тут мамаша начала брызгать слюной: «Нам вас рекомендовали как компетентного педагога!» Ага, только я английский веду. Все остальные ваши хотелки — без проблем, но за отдельную плату. В общем, больше уроков у нас не было. © Гжель-панк / ADME
- У нас есть дом в деревне, который мы используем как дачу на выходных. На днях соседка спросила меня, когда мы собираемся обратно в город. Я ответил: «Вечером, а что?» А она мне такая: «Уезжайте быстрее! Мои овечки пугаются вашей машины и не хотят идти домой!» В общем, я сначала завис от такой неожиданности, а потом ответил, чтобы овечки привыкали, так как летом мы будем на даче жить постоянно.
Чтобы было совсем понятно, машина стоит на площадке возле моего забора, в полутора метрах от дороги и совсем не мешает овечкам ходить домой. Ворота соседки в 40 метрах от машины. Кроме моей, рядом стоят еще 2 машины других соседей. © BigNumen / Pikabu
- Я вышла замуж, и первое время мы жили с родителями супруга. Свекровь у меня была родом из деревни, и у них дома постоянно паслись какие-то родственники, которые приезжали в столицу по своим делам. Однажды звонит мне с работы свекровь и говорит, мол, там какой-то племянник приехал, да еще с другом, прими его, пожалуйста. Ну хорошо. Приехали два взрослых парня, с собой ни буханки хлеба не привезли. Я быстро на стол поставила, что было: салатик, колбаску, печенье к чаю. Потом они ушли гулять, а вечером уже родители мужа их привечали. Утром все опять по работам разошлись, а я одна с ребенком осталась. Выхожу на кухню, а там уже парни эти сидят, ждут чего-то. Говорю: «Я ребенку буду кашу варить. Кашу будете?» Нет, каши они не хотят. Гость спрашивает: «А где там вчера котлеты были, колбаска вкусная, печеньки?» Я говорю: «Котлеты вы еще вчера съели, а колбаска и все остальное есть в магазине за углом». Оскорбились, ушли. Вечером приходят — опять с собой ничего. Ждут, пока свекровь придет с работы, а она явилась поздно — у нее какое-то собрание было. Пришла и говорит: «Ребята, извините, я очень устала». И ушла к себе. Посидели они за пустым столом на кухне, а на завтра уехали. Потом маме своей рассказывали, что мы — злыдни, толком не накормили бедолаг. Больше не приезжали. © Ольга Савина / Dzen
- Я сравнительно недавно устроилась на новую работу. Как выяснилось недавно, тут кто-то постоянно берет из холодильника без спроса чужую еду (я об этом сначала не знала, все страдают молча). И вот вчера я принесла с собой на обед одно крайне острое блюдо (обожаю такое). Прихожу на перекус, а там кипеш: куча народа, а в центре — сотрудница отдела кадров, которая меряет давление одному уважаемому пожилому сотруднику. Я подошла спросить, что случилось, и этот мужик тут же начал орать: «Это ты! Ты пыталась меня отравить!» И он с возмущением в голосе стал всем рассказывать, что решил попробовать мой обед, а я, такая нехорошая, специально положила в него несъедобное количество специй. Мне пришлось объяснить, что я вообще-то люблю острое, и даже предположить не могла, что кто-то без спроса станет есть мою еду! Теперь все знают, кто лазает по чужим судочкам, но самого «героя» это, кажется, не смущает. © Ilex-RuralMagic / Reddit
- Много лет назад я дружила с одной очень токсичной девушкой. Она была из тех подруг, которые всегда отпускают грубые шутки и не видят в этом ничего плохого. Она говорила: «Тебе вообще повезло, что я общаюсь с тобой!» А потом у нее появился парень, и все стало еще хуже. Она продолжала хвастаться тем, что может оставить меня с ним наедине, и ничего не произойдет, потому что я не в его вкусе. Это было обидно — будто я табуретка какая-то. Однажды вечером мы все пошли на вечеринку. Подружка куда-то ушла, и я в итоге поговорила с ее парнем. Он был очень мил и разговаривал со мной как с нормальным человеком. После этого разговора мы начали больше общаться с ним, а потом — тайно встречаться. Когда подружка узнала об этом, был скандалище! Парень бросил ее и ушел ко мне. Мы женаты и счастливы! © GlitterFaes / Reddit
"Она продолжала хвастаться тем, что может оставить меня с ним наедине, и ничего не произойдет....мы начали тайно встречаться".
Ты, дорогуша, похоже ещё и гордишься этим? Не боишься, что твой "вполне нормальный мужчина" начнет тайно встречаться с кем-то ещё за твоей спиной?
П.С. "Подружка", конечно, та ещё коза, но блин...
- Девочки в общежитии меня недолюбливают и называют жлобихой. Все из-за ситуации, которая приключилась в прошлом году: у меня закончился шампунь, но я не спешила покупать новый — благодаря работе в отеле у меня был небольшой запас одноразовых шампуней в пакетиках. Я ими пользовалась полторы недели, пока мои соседки не предъявили мне: «Ты чего это шампунь не покупаешь, а? Нам голову нечем мыть! Приходится мыться гелем для душа или мылом, а волосам это вредно». Я от такой наглости даже ошалела — на общак девочки ничего не закупали и ничем не делились, а шампунем, видите ли, привыкли пользоваться чужим, еще и высказывают предъявы по этому поводу. Сказала что шиш им, а не шампунь, пускай сами себе покупают. После этого все свои вещи я запирала в тумбочку на ключ. Насколько же наглыми могут быть люди! © Карамель / VK
- Семь лет встречалась с парнем. Сразу после нашего знакомства он представил меня своей троюродной сестре: мы на ее дни рождения ходили, общались, он у нее ночевал иногда. Потом мы с ним стали жить вместе, копили на свадьбу. И внезапно я узнала, что та самая сестра — это его школьная подруга, ни в каком родстве они не состоят. Спросила напрямую — он лгал, глядя мне прямо в глаза. Через пару часов признался, что обманул меня: «Просто мы всем так говорим. И вообще, что такого? Мы с „сестрой“ общаемся дольше, чем с тобой!» Я офигела от такой наглости. На следующий день отпросилась с работы пораньше и съехала, пока его не было. Не понимаю, как можно врать близким? Как верить людям-то после такого? © Подслушано / VK
Ну, одно время в ролевой среде было принято называть друг друга разными родственниками, и сёстры были, и папы, и дяди, и даже бабушки.
Правда, это так, полушутя.
А вот одни парень с девушкой при мне братались по-серьёзке, на́ крови.
Потом поженились, правда.
- Моя двоюродная сестра живет в другом городе. Общались мы с ней очень редко, в основном, только по телефону, да и то раз в год. Звонит она однажды и просит в долг тысяч 10. Я ей перевела, так как знала, что положение у сестры тяжелое — она одна, без мужа осталась. Сказала, что деньги отдавать не надо — мол, это моя помощь. Полгода она про меня и не вспоминала, а потом снова позвонила и слезно попросила 5 тысяч в долг — мол, срочно надо что-то там оплатить. Я опять перевела. А потом от мамы узнала, что сестра за эти полгода дачу продала, сыну свадьбу сыграла — мне не сказала даже ничего. И опять не звонит, не пишет. Проходит несколько месяцев, снова звонок от нее по поводу денег. На этот раз я отказала, так как делаю ремонт в квартире. А сестра в ответ так недовольно: «И зачем тебе ремонт? У тебя и так все хорошо!» И обиделась. Наверное, навсегда. © А Арро / Dzen
- Работала с одной женщиной, которой наглости не занимать. Например, приходит она ко мне на работу, а тружусь я в банке, камеры повсюду, и говорит:
— Я видела у тебя на работе планшет...
— И что?
— Ну, ты же им не пользуешься?
— Он для выездных встреч, пока их нет по плану. А что ты хотела?
— Ну, просто у меня Вика (дочка, 5 лет) просит ей планшет подарить... Может, ты возьмешь для нее планшет с работы? Не покупать же — они дорогие так-то...
Человек это произносит абсолютно серьезно, ее ничего вообще в этой просьбе не смущает — для Вики же! © Светлана Хижняк / Dzen
- Перед каким-то из праздников в гипермаркете была просто куча покупателей, очереди в кассу начинались аж в продуктовых рядах. Мы договорились с мужем, что он сразу встает в очередь на кассу, а я неспеша затариваю корзину. Подошла к мужу, перед нами всего 2 человека осталось. Тут мужичок подбегает с гладильной доской: «Пустите! Я быстро, только доску пробить». Ну, мы плечами пожали: одну доску — ладно, минутное дело. А он как заорет «Галя-я-я, поди сюда, тут пускают!» И подкатывает эта Галя полную товаров тележку к нему. Вытурили их из очереди. Что в головах у них было? Что прокатит? © Елена / Dzen
- Родители 9-классников и их дети иногда недовольны, когда проходят результаты годовых экзаменов. К примеру, сегодня мне позвонил родитель моего ученика (я являюсь классным руководителем) и начал возмущаться:
— Почему у моего сына по всем предметам завалы? (четыре предмета сдал на «2»)
— Почему ему не дали списать?
— Почему ему не дали ответы?
— Что нам теперь делать?
А что я должен ему ответить? Хотелось высказать многое, но я сдержался и выдал:
— Готовьтесь к пересдаче в сентябре.
Родители в течение года игнорировали мои предупреждения о том, что их сын не ходит на консультации, прогуливает уроки, не делает домашние задания, не работает на уроках. Просьбы прийти в школу и поговорить с учителями-предметниками также остались без внимания. Но виноваты, конечно, учителя — не дали списать. © user5846298 / Pikabu
«неспеша»???
Вы так хоть толику усилий задействуйте. Ошибки как у неполноценных
- Пару лет назад пригласила жена подружку свою к нам на дачу на день рождения нашего сына. У нас тут шашлык, пляж на речке. Приехала подруга с мужем и сыном (куда же без них), еще и сестра мужа увязалась. Привезли они с собой напитки для себя и желание отдохнуть.
Два дня мы их кормили, поили и развлекали. Потом весь вечер убирали бардак в комнате, где они гостили. Они даже постели за собой не убрали! Мясо и салаты им понравились. Пляж на речке не понравился — типа, в Дубае лучше. По поводу подарка имениннику они сказали: «Ой, и так пришлось машину на двое суток брать в прокат, чтобы доехать до вас (на электричках не привыкли ездить). Какой уж тут подарок?» Ну вот как я должен реагировать на таких гостей?
Больше мы не встречались. © user10421175 / Pikabu
А если вы любите нетривиальные истории, то вот вам статья о том, как справедливость настигла людей в самый неожиданный момент.