15+ человек, которые ведут себя так, будто весь мир им должен

"Она продолжала хвастаться тем, что может оставить меня с ним наедине, и ничего не произойдет....мы начали тайно встречаться".

Ты, дорогуша, похоже ещё и гордишься этим? Не боишься, что твой "вполне нормальный мужчина" начнет тайно встречаться с кем-то ещё за твоей спиной?

П.С. "Подружка", конечно, та ещё коза, но блин...