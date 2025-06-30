17 историй об отношениях, в которых есть место и драме, и комедии

Ну если у парня даже вопрос не стоит, он говорит, что переезжает с ней или без нее, без разницы, то о чем тут вообще думать?



Мужу из второй истории просто определить занятия и дела нa семь утра. Или просто в это время наводить порядок в комнате, где он спит, шумно наводить.