20+ мужчин, которые мастерят такие вещи своими руками, что аж глаза на лоб лезут

Народное творчество
3 часа назад
20+ мужчин, которые мастерят такие вещи своими руками, что аж глаза на лоб лезут

Вещи, которые сделаны мужчинами, страстно увлеченными своим хобби, так и притягивают взгляд. И необязательно эти хобби традиционно мужские: некоторые из героев нашей статьи не только делают ремонт или работают с деревом, они еще шьют и вяжут. И получается очень здорово. Сами посмотрите.

«Увлекся шитьем в этом году. Это моя первая рубашка»

«Сделал вот такую шкатулку невестке на день рождения. На одну только шлифовку ушло аж 30 часов»

«Захотел связать уродливый свитер. Вот он! Шапку тоже связал сам»

  • Миссия провалена. Никакой он не уродливый, он обалденный! © princess2b2 / Reddit

«Сделал вазу. Посмотрите, как она выглядит с глазурью»

«Моя дочь играет в спектакле „Русалочка“, и я сшил себе рубашку для премьеры»

«Это странное существо — одновременно приставной столик и домик для питомца»

«Вдохновением для этого свитера были светящиеся буквы из фильма „Матрица“»

«Сшил для жены вот такой жакет. Она очень довольна»

«Сделал магнитик из эпоксидной смолы в подарок хорошему человеку»

«Связал в подарок подруге жены. Немного грустно, что не оставляю его себе»

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Красиво, цвета хорошо подобраны, и вязка на вороте и манжетах интересная - не стандартная резинка)

-
-
Ответить

«Режу по дереву. Вот такой получился птиц с помощью обжига»

«Мой новый свитер с вышивкой. Что думаете?»

«Подарок для дочки»

«Совместное творчество с женой. Циферблат для умных часов»

«Так как Рождество близко, то и тему выбрали соответствующую, а дальше начали накидывать идеи за семейным ужином. В итоге получился Санта Клаус в стиле рок-н-ролл, на него светят прожекторы, каждый час прожектор смещается. Ну и в режиме покоя Санта начинает „зажигать“ в ночи под прожектором».

«Решил я замахнуться аж на целый рюкзак»

«Я сделал это за два дня самостоятельно, с ограниченным набором инструментов»

«В августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал»

«Сделал кресло-качалку своими руками»

«Я и моя новая скульптура»

«Сам сделал дверь. Там потом еще витраж будет»

«Изготовил полки для книг и заодно — место для хранения велосипеда»

«Приволок из леса березовый сувель. С годик он у меня полежал, высох. Получилась вот такая чаша»

«Часы своими руками»

Cookie
22 часа назад

6.46-47. Отсутствие циферблат - дело привычки и без него определяется время.

-
-
Ответить

«Лампа для чтения из обрезков фанеры и папье-маше»

«Изготовил портал для электрокамина»

«Двойной шезлонг со столиком»

«Запилил садовую скамейку»

«Я выжигаю по дереву»

  • Это настоящее искусство! А не способ порадовать маму разделочной доской на 8 марта. © fokodan / Pikabu

«Наконец-то закончил свадебный подарок для жены»

«Я новичок в работе по дереву»

Fenderen
23 часа назад

Вряд ли новичок. Либо снято так, чтобы изъянов не было видно. Но обычно свои работы представляют "новички", которые уже ни с какой стороны не новички, а мастера, достигшие определенного уровня. На фоне таких подач себя рукожопым где-то в глубине души ощущаешь, хотя у меня, вот, вся мебель дома своими руками сделана, и, кто приходит - только языком цокают... Короче, работа превосходна, а представление - нечего прибедняться, так как от этого у труЪ-новичков только руки могут опуститься.

-
-
Ответить
Фото на превью princess2b2 / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее