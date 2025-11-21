20+ мужчин, которые мастерят такие вещи своими руками, что аж глаза на лоб лезут

Вещи, которые сделаны мужчинами, страстно увлеченными своим хобби, так и притягивают взгляд. И необязательно эти хобби традиционно мужские: некоторые из героев нашей статьи не только делают ремонт или работают с деревом, они еще шьют и вяжут. И получается очень здорово. Сами посмотрите.

«Увлекся шитьем в этом году. Это моя первая рубашка»

«Сделал вот такую шкатулку невестке на день рождения. На одну только шлифовку ушло аж 30 часов»

Боже, да от нее просто крышу сносит! © SWitty_Turnover_5585 / Reddit

«Захотел связать уродливый свитер. Вот он! Шапку тоже связал сам»

Миссия провалена. Никакой он не уродливый, он обалденный! © princess2b2 / Reddit



«Сделал вазу. Посмотрите, как она выглядит с глазурью»

«Моя дочь играет в спектакле „Русалочка“, и я сшил себе рубашку для премьеры»

«Это странное существо — одновременно приставной столик и домик для питомца»

«Вдохновением для этого свитера были светящиеся буквы из фильма „Матрица“»

«Сшил для жены вот такой жакет. Она очень довольна»

«Сделал магнитик из эпоксидной смолы в подарок хорошему человеку»

«Связал в подарок подруге жены. Немного грустно, что не оставляю его себе»

«Режу по дереву. Вот такой получился птиц с помощью обжига»

«Мой новый свитер с вышивкой. Что думаете?»

«Подарок для дочки»

«Совместное творчество с женой. Циферблат для умных часов»

«Так как Рождество близко, то и тему выбрали соответствующую, а дальше начали накидывать идеи за семейным ужином. В итоге получился Санта Клаус в стиле рок-н-ролл, на него светят прожекторы, каждый час прожектор смещается. Ну и в режиме покоя Санта начинает „зажигать“ в ночи под прожектором».

«Решил я замахнуться аж на целый рюкзак»

«Я сделал это за два дня самостоятельно, с ограниченным набором инструментов»

«В августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал»

«Сделал кресло-качалку своими руками»

«Я и моя новая скульптура»

«Сам сделал дверь. Там потом еще витраж будет»

«Изготовил полки для книг и заодно — место для хранения велосипеда»

«Приволок из леса березовый сувель. С годик он у меня полежал, высох. Получилась вот такая чаша»

«Часы своими руками»

«Лампа для чтения из обрезков фанеры и папье-маше»

«Изготовил портал для электрокамина»

«Двойной шезлонг со столиком»

«Запилил садовую скамейку»

«Я выжигаю по дереву»

Это настоящее искусство! А не способ порадовать маму разделочной доской на 8 марта. © fokodan / Pikabu

«Наконец-то закончил свадебный подарок для жены»

«Я новичок в работе по дереву»

© panomotion / Reddit Fenderen 23 часа назад Вряд ли новичок. Либо снято так, чтобы изъянов не было видно. Но обычно свои работы представляют "новички", которые уже ни с какой стороны не новички, а мастера, достигшие определенного уровня. На фоне таких подач себя рукожопым где-то в глубине души ощущаешь, хотя у меня, вот, вся мебель дома своими руками сделана, и, кто приходит - только языком цокают... Короче, работа превосходна, а представление - нечего прибедняться, так как от этого у труЪ-новичков только руки могут опуститься.