20+ мужчин, которые мастерят такие вещи своими руками, что аж глаза на лоб лезут
Вещи, которые сделаны мужчинами, страстно увлеченными своим хобби, так и притягивают взгляд. И необязательно эти хобби традиционно мужские: некоторые из героев нашей статьи не только делают ремонт или работают с деревом, они еще шьют и вяжут. И получается очень здорово. Сами посмотрите.
«Увлекся шитьем в этом году. Это моя первая рубашка»
«Сделал вот такую шкатулку невестке на день рождения. На одну только шлифовку ушло аж 30 часов»
- Боже, да от нее просто крышу сносит! © SWitty_Turnover_5585 / Reddit
«Захотел связать уродливый свитер. Вот он! Шапку тоже связал сам»
- Миссия провалена. Никакой он не уродливый, он обалденный! © princess2b2 / Reddit
«Сделал вазу. Посмотрите, как она выглядит с глазурью»
«Моя дочь играет в спектакле „Русалочка“, и я сшил себе рубашку для премьеры»
«Это странное существо — одновременно приставной столик и домик для питомца»
«Вдохновением для этого свитера были светящиеся буквы из фильма „Матрица“»
Есть среди нас специалисты? Из чего связано? Или просто белая пряжа в уф-свете?
«Сшил для жены вот такой жакет. Она очень довольна»
Это видимо Америка, там зэки вроде в оранжевом ходят, а так конечно ассоциация только с каторжником 🤣!
«Сделал магнитик из эпоксидной смолы в подарок хорошему человеку»
«Связал в подарок подруге жены. Немного грустно, что не оставляю его себе»
Красиво, цвета хорошо подобраны, и вязка на вороте и манжетах интересная - не стандартная резинка)
«Режу по дереву. Вот такой получился птиц с помощью обжига»
«Мой новый свитер с вышивкой. Что думаете?»
«Подарок для дочки»
«Совместное творчество с женой. Циферблат для умных часов»
«Так как Рождество близко, то и тему выбрали соответствующую, а дальше начали накидывать идеи за семейным ужином. В итоге получился Санта Клаус в стиле рок-н-ролл, на него светят прожекторы, каждый час прожектор смещается. Ну и в режиме покоя Санта начинает „зажигать“ в ночи под прожектором».
«Решил я замахнуться аж на целый рюкзак»
«Я сделал это за два дня самостоятельно, с ограниченным набором инструментов»
«В августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал»
«Сделал кресло-качалку своими руками»
«Я и моя новая скульптура»
Ого! Почему-то промелькнула мысль про палеонтологический музей
«Сам сделал дверь. Там потом еще витраж будет»
«Изготовил полки для книг и заодно — место для хранения велосипеда»
Ой, ужас! Это каждый раз отмывать те колёса, и еще и стенка белая...
«Приволок из леса березовый сувель. С годик он у меня полежал, высох. Получилась вот такая чаша»
«Часы своими руками»
6.46-47. Отсутствие циферблат - дело привычки и без него определяется время.
«Лампа для чтения из обрезков фанеры и папье-маше»
«Изготовил портал для электрокамина»
«Двойной шезлонг со столиком»
«Запилил садовую скамейку»
«Я выжигаю по дереву»
- Это настоящее искусство! А не способ порадовать маму разделочной доской на 8 марта. © fokodan / Pikabu
«Наконец-то закончил свадебный подарок для жены»
«Я новичок в работе по дереву»
Вряд ли новичок. Либо снято так, чтобы изъянов не было видно. Но обычно свои работы представляют "новички", которые уже ни с какой стороны не новички, а мастера, достигшие определенного уровня. На фоне таких подач себя рукожопым где-то в глубине души ощущаешь, хотя у меня, вот, вся мебель дома своими руками сделана, и, кто приходит - только языком цокают... Короче, работа превосходна, а представление - нечего прибедняться, так как от этого у труЪ-новичков только руки могут опуститься.
- Извините, но у вас навык уровня бог. © Buck_Thorn / Reddit
