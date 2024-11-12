15+ мужчин, чье умение вязать и шить заслуживает похвалы
У каждого из нас есть свои уникальные таланты и хобби. Кто-то поет так, что у окружающих мурашки по коже, кто-то может похвастаться невероятной пластикой в танце, а кто-то создает настоящие шедевры из ниток и ткани. Порой смотришь на безупречно связанный жилет и с трудом веришь, что он сделан руками — и, что необычно, зачастую брутальным мужчиной.
«Сшил себе вот такую куртку из старых сумок»
- Будьте осторожны, это может стать хитом! © far****pv****a****s / Reddit
- Божечки, как же я хочу эту куртку. © eggz627 / Reddit
«Мне надоело, что мужская мода слишком однообразна, поэтому я решил сшить свою собственную рубашку»
Рубашка прикольная. Но я не согласна, что мужская мода однообразна. В магазинах такие классные мужские футболки и рубашки, такие расцветки обалденные! А в женских отделах тоска и уныние.
- Это фантастика! © Other-Cantaloupe4765 / Reddit
«Сшил одинаковые толстовки для себя и собаки»
«Вот такое пальто я сшил для своей жены»
- Ох, как же я завидую твоей жене. © JadedNefariousness31 / Reddit
«Сшил футболки для себя, жены и моей сестры для совместной поездки на Гавайи»
«Закончил пару дней назад. Вот моя работа»
«Связал вот такой свитер»
- Свитер с голубями? Это же потрясающе. © Unknown author / Reddit
«Вот мой готовый свитер. Вязал его примерно 2 месяца по 1-2 часа в день»
Мне кажется слишком женственным. То ли цвет, то ли округлость выреза и плеч.
- Это просто фантастическое сочетание цветов! © SnapHappy3030 / Reddit
Кстати, посмотрите еще на одну подборку, в которой люди связали своими руками такую крутотень, какую нигде в мире не купишь.
«Сделал ручную вышивку стрекоз на своем свитере»
- Я очень редко комментирую что-то, но это просто потрясающе! © Ventaura / Reddit
«Первая вещь, которую я сшил на своей новой швейной машинке. Просто жилет для каких-то грязных работ»
«Недавно начал шить себе рубашки»
- Я думал, что это кольчуга. © OneSplendidFellow / Reddit
«Жена попросила сделать ей простой органайзер. Вот моя первая попытка»
«Закончил свою первую плюшевую игрушку для ребенка»
«Потратил 500 часов, чтобы сделать это чудо для своей жены... Но, пожалуй, оставлю себе»
Себе можно шапочку оставить, а жену одарить этим замечательным кардиганом. Но настрой у парня боевой)
- Если бы кто-то сделал такое для меня, то я даже в жару его б не снимала. © nattysaurusrex / Reddit
«У меня 2 работы и трое детей. Вот таким образом я решил выпустить пар. Носки для жены»
«Связал жене берет. Если она не будет часто его надевать, то буду носить сам»
«Сам шью перчатки для наших детей»
«Обвожу руки малышей на старых шортах, потом 20 минут ругаюсь с женой, чтобы правильно настроить швейную машинку. Чуть больше часа — и готово».
«Плевать на стереотипы. Этот фартук я специально сшил для готовки»
Если было бы не плевать na стереотипы, то не строил бы типа брутального воина из себя😁
«Вот что я сделал для своей жены. Мне подарили книгу о вязании в стиле Гарри Поттера. Я в восторге»
Не люблю бестолковые вещи: теплый свитер с широкими укороченными рукавами. Когда его носить?
«А я для жены связал шапку и капюшон»
Таланты живут в каждом из нас, и порой они проявляются в самых неожиданных увлечениях. А некоторые мужчины даже на личном примере доказали, что вязание или шитье под силу каждому.