15+ мужчин, чье умение вязать и шить заслуживает похвалы

У каждого из нас есть свои уникальные таланты и хобби. Кто-то поет так, что у окружающих мурашки по коже, кто-то может похвастаться невероятной пластикой в танце, а кто-то создает настоящие шедевры из ниток и ткани. Порой смотришь на безупречно связанный жилет и с трудом веришь, что он сделан руками — и, что необычно, зачастую брутальным мужчиной.

«Сшил себе вот такую куртку из старых сумок»

«Мне надоело, что мужская мода слишком однообразна, поэтому я решил сшить свою собственную рубашку»

© Duboisjohn / Reddit Svetlana Svetlana 2 часа назад Рубашка прикольная. Но я не согласна, что мужская мода однообразна. В магазинах такие классные мужские футболки и рубашки, такие расцветки обалденные! А в женских отделах тоска и уныние. - - Ответить

«Сшил одинаковые толстовки для себя и собаки»

«Вот такое пальто я сшил для своей жены»

Ох, как же я завидую твоей жене. © JadedNefariousness31 / Reddit

«Сшил футболки для себя, жены и моей сестры для совместной поездки на Гавайи»

«Закончил пару дней назад. Вот моя работа»

«Связал вот такой свитер»

«Вот мой готовый свитер. Вязал его примерно 2 месяца по 1-2 часа в день»

Это просто фантастическое сочетание цветов! © SnapHappy3030 / Reddit

Кстати, посмотрите еще на одну подборку, в которой люди связали своими руками такую крутотень, какую нигде в мире не купишь.

«Сделал ручную вышивку стрекоз на своем свитере»

Я очень редко комментирую что-то, но это просто потрясающе! © Ventaura / Reddit

«Первая вещь, которую я сшил на своей новой швейной машинке. Просто жилет для каких-то грязных работ»

«Недавно начал шить себе рубашки»

Я думал, что это кольчуга. © OneSplendidFellow / Reddit

«Жена попросила сделать ей простой органайзер. Вот моя первая попытка»

«Закончил свою первую плюшевую игрушку для ребенка»

«Потратил 500 часов, чтобы сделать это чудо для своей жены... Но, пожалуй, оставлю себе»

Если бы кто-то сделал такое для меня, то я даже в жару его б не снимала. © nattysaurusrex / Reddit

«У меня 2 работы и трое детей. Вот таким образом я решил выпустить пар. Носки для жены»

«Связал жене берет. Если она не будет часто его надевать, то буду носить сам»

«Сам шью перчатки для наших детей»

«Обвожу руки малышей на старых шортах, потом 20 минут ругаюсь с женой, чтобы правильно настроить швейную машинку. Чуть больше часа — и готово».

«Плевать на стереотипы. Этот фартук я специально сшил для готовки»

«Вот что я сделал для своей жены. Мне подарили книгу о вязании в стиле Гарри Поттера. Я в восторге»

«А я для жены связал шапку и капюшон»