Славное время развитого социализма и Брежневского застоя и по совместительству моего детства))) У нас в семье НГ отмечали по- разному и в ресторане и в гостях и дома. Но больше всего дюбила жомашние праздники. С запахами мандартн, ëлки, маминых духов ( Дзинтарс "Тайна Рижанки") и бабушкиной фирменной утки в яблоках😘( падьчики оближешь)
Насчёт дороговизны и недоступности так тут не согласна. Всë доставалось, а наши мамы и бабушки готовили так, что рестораны нервно курят в сторонке.Как говорида моя мама " Не имей сто рублей, а тмей сто друзей".... политика жизни того времени.
10 старых праздничных традиций, от воспоминаний о которых становится тепло на душе
Сейчас мы можем отметить праздник где угодно — в ресторане, развлекательном центре или на базе отдыха. А еще несколько десятилетий назад выбор был гораздо скромнее. Но это не значит, что наши бабушки и мамы не умели веселиться: многие из тех гуляний запоминались значительно лучше, чем современные вечеринки. Мы решили вспомнить, без каких традиций раньше не обходилось ни одно торжество.
Приготовление праздничных блюд было целым ритуалом, а иногда и вызовом
Так как поход в ресторан мог влететь в копеечку, да и найти столик было делом непростым, гостей обычно принимали дома. Подготовка к празднику зачастую начиналась за пару дней до самого мероприятия, а особенно ценные продукты — консервированные овощи и фрукты — запасали за пару месяцев до торжества.
Недостаточно было просто приготовить блюда — нужно было еще и достать деликатесы для них. Хозяйки увлеченно делали многочисленные заготовки, готовили заливное, пекли пирожки. Причем к труду на кухне привлекались все домашние. Если справлялся какой-либо государственный праздник, гости могли принести угощения к общему столу.
Взрослый человек, в здравом уме и рассудке, разве так сделает? В гостях, даже чужой холодильник не откроешь без разрешения. А чтобы пробраться на кухню и всё сожрать втихаря, это каким отбитым надо быть.
В идеале стол должен был ломиться от яств — иначе хозяйка ударила бы в грязь лицом. Хотя у каждой женщины были свои коронные блюда, она не переставала охотиться за новыми рецептами. Особенно ценились необычные салаты.
На праздничный стол ставили хрустальные салатницы и парадные наборы тарелок. В остальные дни вся роскошная посуда не использовалась. Зная о готовящемся пире, в дверь могли постучаться и незваные гости. Их, конечно, никто не прогонял, но впоследствии торжества старались держать в секрете от этих личностей.
- У родителей был приятель, который просто обожал праздники в целом и мамину стряпню в частности. Как-то мы справляли мой день рождения, и мама, помимо прочего, наготовила целую кастрюлю куриных ножек и крылышек. Веселье в самом разгаре — и вдруг неожиданно трезвонит дверной звонок: явился тот самый приятель. Товарищ вручил мне бамбуковую удочку, потрепал по голове и куда-то исчез. Через какое-то время мама заходит на кухню и застает удивительную картину: приятель, радостно облизываясь, обгладывает последнюю куриную ножку, а в кастрюле перед ним лежат одни косточки. Курицей мы в тот день так и не полакомились, зато я разжилась собственной удочкой.
Любимые песни хранили в специальных тетрадках
Как такое в голову-то вообще придёт - в чужой холодос клешни запустить 🤔
Обычно весь праздник проходил за столом. За ним устраивались в самом начале — и так оставались сидеть, пока постепенно не обмякали на стульях. Только хозяйка металась между кухней и гостиной, поднося новые блюда. Впрочем, после порции горячего душа обычно просила чего-то большего — и тогда приходило время застольных песен.
Репертуар чаще всего состоял из народных и популярных песен. В некоторых домах тексты шлягеров даже записывали в специальную тетрадку, чтобы при необходимости освежить память забывчивых гостей. Гости, умевшие играть на гитаре или аккордеоне, были на вес золота — их обязательно просили захватить инструмент с собой. Впрочем, даже отсутствие аккомпанемента не мешало всласть попеть.
Под занавес все пускались в пляс
Не очень ЭТО на танец похоже, больше на первую помощь от радикулита)
Если место в квартире позволяло, то праздник обычно заканчивался танцами. Впрочем, чтобы гости могли всласть поплясать, некоторые хозяева просто убирали стол — или гости выходили в коридор. Почти в каждом доме был магнитофон или проигрыватель, но далеко не все являлись счастливыми обладателями большой коллекции пластинок и кассет. Впрочем, если нужной мелодии у хозяев не было, танцы и песни можно было совместить. В любом случае после долгого застолья требовалось немного растрясти все поглощенные вкусности, поэтому веселая толпа иногда выкатывалась на улицу и продолжала танцы уже там.
- Как-то отмечали очередной праздник. Дома толпа гостей, все наелись до отвала, и захотелось народу поплясать. А один товарищ танцевать не любил, а может, и не умел. Поэтому решил показать свою удаль, делая «уголок» на турнике. Повис, сделал один, второй — а тут турник возьми и отвались под его весом. Бедняга так и плюхнулся в позе «уголка» на попу, держа турник над собой на вытянутых руках. Все танцующие буквально застыли в немом удивлении. После этого на следующих вечеринках к турнику никто не приближался.
Именинник приносил в школу всяческие сладости
Это -да)) И сейчас конфеты носят на ДР, а на праздники чаепитие устраивают в начальной школе. В старшей во "Вкусно и точка" ходят или в пиццерию какую нибудь.
У некоторых бедняг дни рождения приходились на лето, и поздравлений от одноклассников они обычно никогда не получали. А вот если праздник выпадал на школьный день, именинник обязательно должен был принести в класс тортик, пирожки или еще что-то вкусненькое. Угощение чаще всего было домашним. На перемене или в конце какого-нибудь урока парты сдвигали и устраивали чаепитие. Подарки ребенку на таких школьных праздниках дарили редко.
Дети забирались на табуретку не только ради Деда Мороза
А ради чего?? Чего-то я не Очень поняла что на табуретках делали дети по мнению аФтора!??)
Некоторые до сих пор помнят, как в канун Нового года в дом приглашали Деда Мороза, и ребенок, чтобы получить подарок, обязательно должен был забраться на табуретку и прочитать стишок. Однако такие торжественные чтения не обязательно ограничивались новогодними праздниками. От особенно артистичных детей ждали выступлений каждый раз, когда собирались гости. Обычно юное дарование выучивало какой-нибудь известный стих из классики, но могло исполнить и что-то другое. К счастью, после первых классов начальной школы, когда герой выглядел на табуретке уже слишком внушительно, его избавляли от этой повинности.
- Сестра выходила замуж. Свадьбу справляли дома. Долго готовились, даже какой-то сценарий писали. Мне доверили исполнить милую детскую песенку. Но я решила поднять планку. И когда меня поставили перед гостями на табуретку, с надрывом заголосила: «Парней так много холостых на улицах Саратова...» — при этом, с присущим мне артистизмом, не забывала трагично заламывать руки и таращить глаза на жениха с невестой. Мне было шесть лет. Выступление сорвало бурные аплодисменты.
Мы в детстве снимали кино, на камеру. Камера была у одного папы.любили наряжаться какие-то сценки показывать.
У нас дочки снимают сериал на телефон. Называется "несчастная сабина" типа злая мама которая, пьёт игристое и её дочка, которая все делает. Детям по 10-9 лет. Ждём с нетерпением новые серии, сериал на злобу дня с детского ракурса.
Более взрослые отпрыски могли блеснуть другими умениями: сыграть на фортепиано или другом музыкальном инструменте — к радости гостей и вящей гордости родителей. Те, кто играть ни на чем не умел, но очень хотел стать звездой праздника, подходили к задаче с выдумкой.
- Мы с соседскими девчонками сделали из картона микрофоны, гитары и пели под «фанеру» на всех праздниках. Все было отлично, пока я не решила добавить акробатики в наш номер. В особо лихом прыжке я умудрилась каким-то образом уронить магнитофон. Наши полные энтузиазма, но не слишком стройные подвывания в наступившей тишине звучали непередаваемо. Да и хозяин магнитофона был не в восторге.
Перед праздником нужно было потрудиться
Да, 22 апреля- или ближайшая суббота к этой дате - были Субботниками.
Иногда, чтобы с чувством отметить какой-нибудь праздник, сначала нужно было потрудиться. Для этого существовали субботники. Обычно их проводили на майские праздники. Например, школьники намывали классы и чистили территорию. Но субботники не обязательно организовывало начальство. В некоторых многоквартирных домах соседи могли договориться помыть лестницу или убраться во дворе. А уже по окончании работы садились за стол.
По подъезду сразу было понятно, что здесь живут новобрачные
В моем случае - мама подъезд подготавливала с тряпкой и шваброй - подметала и мыла, чтобы я всю грязь подолом не собрала.
О готовящейся свадьбе раньше знали все жильцы многоквартирного дома. Дело в том, что подружки невесты заранее подготавливали подъезд к предстоящему торжеству: развешивали самодельные плакаты с вдохновляющими пожеланиями, украшали перила лентами и цветами. Кто-то перетягивал лестничные пролеты разноцветными нитками и веревочками и придумывал другие конкурсы для выкупа невесты. Так что другим жильцам было непросто попасть домой до того, как по лестнице проходил жених с компанией.
Стенгазеты делали даже взрослые
С 5 класса была в редколлегии, рисовали и на праздники и просто познавательные. Один раз меня даже в мерию пригласили потому что газета выиграла конкурс междугородний.
К праздникам — Новому году, дню рождения или 8 Марта — делали стенгазету. Причем это был удел не только школьников. Большой лист ватмана со стихами, рисунками и фотографиями считался отличным подарком юбиляру, так что этим занимались и взрослые.
Если человек не умел рисовать, стенгазету можно было украсить дождиком или мелко растолченными елочными игрушками. Последние очень ценились, так что для творчества использовали только уже разбившиеся шары. Особенным шиком было сочинить хвалебный стих в честь именинника. Это произведение размещали на стенгазете или же зачитывали вслух в особо торжественный момент.
Составить текст для поздравительной телеграммы было непросто
Почему обязательно телеграмму? Открытки слали почтой. Наша семья в те годы по 30 открыток рассылала - родни много было.
Я и сейчас особо дорогим мне людям шлю открытки (настоящие, не электронные), пишу поздравление именно для них, а не заготовки из интернета.
Это сейчас мы получаем открытки по любому поводу в мессенджерах, а раньше поздравить друзей и близких в другом городе было немного сложнее. Не у всех был домашний телефон, да и дозвониться до кого-то по межгороду в праздничные дни было задачкой со звездочкой.
Так что перед самим торжеством нужно было пойти на почту и отправить поздравительную телеграмму. Составить текст порой было непросто, так как оплачивалось каждое слово. Поэтому стоило заранее придумать емкое и необычное поздравление. Телеграмму потом приносили на квартиру адресату и вручали под роспись.
Самодельные подарки
Сейчас точно так же дети делают поделки для родителей к праздникам
Еще в детском садике к каждому празднику малыши делали разные поделки и открытки для родителей, потом этим же занимались и школьники. Так как карманные деньги были редкостью, даже подростки зачастую дарили друзьям и родственникам что-то сделанное вручную. К счастью, выбор был достаточно велик: виниловые пластинки в духовке превращались в изящные вазы, из спичек строили макеты, а из плодовых косточек и цветной бумаги плели браслетики. Главное — для всех этих поделок даже не требовалось покупать какие-то дополнительные канцтовары.
А какие праздничные традиции были в вашей семье? Делитесь в комментариях!
Комментарии
Я бы хотела вернуть детское ощущение праздника и новогоднего чуда) Волшебно было!
У нас на новый год была лотерея, только надо было не денежку давать, а стишки рассказывать. Обязательно была игра - с завязанными глазами отрезали нитки с конфетами или с заданиями (кому что повезёт).
Моим родителям для детей выдавали конфеты на работе ) в 18 лет я расстроилась, что усё, бонус неактивен.
Кроме ёлки, украшали квартиру гирляндой с разноцветными лампочками. Ещё выпиваю бокал шампанского под бой курантов (не пью обычно, даже на другие праздники). Шоколадные конфеты на ёлке вместе с игрушками и сладкий новогодний подарок, как в детстве)) Оливье и сельдь под шубой, это классика, как и мандарины. Я очень люблю мандарины. Помню было как-то, что привезли в гипермаркет марокканские мандарины на распродаже, набрали килограмм 15, наверное. Кресло было завалено пакетами. Для маленькой меня, это был кайф, даже любоваться на них. 😄 Я наелась в ту зиму, но охоты не отбило, до сих пор люблю. Ещё традиционно готовили запечённую курицу. Не знаю, почему именно её. Сколько предлагала мясо или рыбу, всё равно курицу с картошкой запекали. Вкусно, конечно. Но сейчас стараюсь внести разнообразие в новогоднее меню. В детстве, ледяные городки и горки, это обязательное веселье. В городе сделали горку, не для малышей, а прямо очень высокую и широкую, вот это кайф был. И подарки! Получать приятно, естественно. Но когда выбираешь для близких и даришь, столько тепла вкладываешь. Это особое удовольствие, когда видишь искреннюю радость человека. Вообще люблю зиму. Если в городе снег таял быстро, то в пригороде его было полно. Потому мне нравилось в частном доме у бабушки, будто в снежной сказке. В доме печка и жарко, на улице снег по колено. Наиграешься вдоволь и опять в тепло) Такие детские ассоциации. 🎄🎁