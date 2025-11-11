10 старых праздничных традиций, от воспоминаний о которых становится тепло на душе

Кроме ёлки, украшали квартиру гирляндой с разноцветными лампочками. Ещё выпиваю бокал шампанского под бой курантов (не пью обычно, даже на другие праздники). Шоколадные конфеты на ёлке вместе с игрушками и сладкий новогодний подарок, как в детстве)) Оливье и сельдь под шубой, это классика, как и мандарины. Я очень люблю мандарины. Помню было как-то, что привезли в гипермаркет марокканские мандарины на распродаже, набрали килограмм 15, наверное. Кресло было завалено пакетами. Для маленькой меня, это был кайф, даже любоваться на них. 😄 Я наелась в ту зиму, но охоты не отбило, до сих пор люблю. Ещё традиционно готовили запечённую курицу. Не знаю, почему именно её. Сколько предлагала мясо или рыбу, всё равно курицу с картошкой запекали. Вкусно, конечно. Но сейчас стараюсь внести разнообразие в новогоднее меню. В детстве, ледяные городки и горки, это обязательное веселье. В городе сделали горку, не для малышей, а прямо очень высокую и широкую, вот это кайф был. И подарки! Получать приятно, естественно. Но когда выбираешь для близких и даришь, столько тепла вкладываешь. Это особое удовольствие, когда видишь искреннюю радость человека. Вообще люблю зиму. Если в городе снег таял быстро, то в пригороде его было полно. Потому мне нравилось в частном доме у бабушки, будто в снежной сказке. В доме печка и жарко, на улице снег по колено. Наиграешься вдоволь и опять в тепло) Такие детские ассоциации. 🎄🎁