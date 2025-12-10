15 привычек наших родителей, которые мы когда-то в упор не понимали. А сейчас вовсю делаем так

Есть фразы, которые мы обещали никогда не произносить. Есть вещи, которые мы божились никогда не делать. А потом нам внезапно стукнуло 30. И вот мы уже сами ходим по квартире, выключая свет в пустых комнатах, храним красивые банки из-под варенья и искренне считаем, что лучшая одежда — это та, в которой не дует. Я нарисовала 15 комиксов о том, как незаметно мы превратились в своих маму и папу. Спойлер: кажется, они все это время были правы.

Пакет с пакетами — это же просто база!

Свет должен быть в душе, а вот в пустой комнате его быть не должно. Это очень четко понимаешь после 30

Ладно, пакеты! Но мыть и собирать разные баночки казалось какой-то глупостью. А теперь особенно удобными экземплярами можно даже похвастаться

Мы перестали разбрасываться продуктами, ведь теперь сами знаем, сколько они стоят

В детстве новости по телевизору мешали думать, зато теперь без подкаста на фоне и работа не клеится

Смеялись над отцом, который мог уснуть под телевизор? Добро пожаловать во взрослую жизнь, теперь наша очередь

Сквозняки превратились в реальную угрозу. Мы стали понимать, что проще закрыть окно, чем потом бегать по аптекам

То чувство, когда «принять ванну» звучит заманчиво, но внутренняя жаба (и счетчик) голосуют за быстрый душ

Раньше мамины запасы казались нам пережитком прошлого, а теперь полные полки греют душу лучше любого пледа

Раньше овощи в нас запихивали родители, а теперь это делает наш фитнес-тренер (и мы ему еще платим!)

Чтоб не нервничать на счет выключенного утюга, можно вообще не гладить. Но привычка сто раз проверять приборы перед уходом — она в крови

Мы ненавидели этот «вжжж» по утрам, пока не поняли: если встать в обед — выходного считай не было

Священный трепет перед «парадными» вещами передается генетически

Мы обещали не хранить мусор «на всякий случай», но эта коробка от блендера просто создана для елочных игрушек!

Прогноз погоды — это что еще за программа, думали мы в детстве. А теперь это первое, что мы смотрим с утра