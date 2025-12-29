15+ легких комиксов о том, чем отличается шопинг в юности от покупок в зрелые годы

У всех любителей рассказывать, как им подходит дешевая уходовая косметика я спрашиваю - Эффект-то есть? Ты от этих кремов молодеешь?

Обычно почему-то эти дамы после такого вопроса начинают использовать инвазивную косметологию.



А я вот уже больше 10 лет использую крема локситан, и пока потребности во вмешательствах не замечаю. Тетька 41 год. Все еще пытаются знакомятся молодые дядечки, и потом не верят, когда говорю про свой возраст.

И да, другие родственницы так хорошо не выглядят, не надо про генофонд.



Генофонд - это сестра моего мужа, которую в нашей с ним компании стабильно принимают за дочь-подростка. Ей 38.

Беби-фейс, ровная кожа, благодаря которой самой юности вся ее косметичка состояла из одной только туши, ну, и дорогие уходовые крема лет с 25.