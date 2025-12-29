15+ легких комиксов о том, чем отличается шопинг в юности от покупок в зрелые годы
В юности нас порой так и тянет купить что-то яркое и блестящее. Хорошо, что в этом возрасте многие из нас слегка ограничены в финансах, иначе бы шкафы дома просто ломились бы от одежды и косметики. Зато с возрастом часто приходит умение планировать бюджет и не вестись на заманчивые предложения о скидках и распродажах. Наши комиксы как раз об этом. И вполне возможно, что вы узнаете в них себя или своих подружек.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Кажется, в первую очередь мы учимся не спешить с покупками
С годами мы все чаще делаем выбор в пользу комфорта
Если в юности мы часто следим за модными новинками, то с годами все чаще хочется чего-то уютного и даже немного смешного
Блестки и пайетки? Спасибо, но нет
Наоборот. Я и многие мои знакомые в юности тяготели к расслабленному, спортивному стилю, а сейчас дозрели до пайеток 😁
Спорим, после 30 лет вы хоть раз играли в Шерлока Холмса, отслеживая цены в любимом бутике
Так не носят же блестящие пайетки после 30, чего это она его отслеживает?
С возрастом все меньше хочется тратить время на очереди. Проще примерить вещь, а потом заказать ее онлайн
Мы все чаще начинаем следить за тем, что наносим на свою кожу
У всех любителей рассказывать, как им подходит дешевая уходовая косметика я спрашиваю - Эффект-то есть? Ты от этих кремов молодеешь?
Обычно почему-то эти дамы после такого вопроса начинают использовать инвазивную косметологию.
А я вот уже больше 10 лет использую крема локситан, и пока потребности во вмешательствах не замечаю. Тетька 41 год. Все еще пытаются знакомятся молодые дядечки, и потом не верят, когда говорю про свой возраст.
И да, другие родственницы так хорошо не выглядят, не надо про генофонд.
Генофонд - это сестра моего мужа, которую в нашей с ним компании стабильно принимают за дочь-подростка. Ей 38.
Беби-фейс, ровная кожа, благодаря которой самой юности вся ее косметичка состояла из одной только туши, ну, и дорогие уходовые крема лет с 25.
Оказывается, чек — это действительно важная штука. Особенно, если позже появятся претензии к покупке
сейчас чеки электронные. для возврата нужна только карта. с которой списали денежные средства
Обращали внимание, что теперь в первую очередь мы начинаем читать отрицательные отзывы на товары?
В юные годы фирменный пакет из модного магазина часто был предметом зависти подружек. А в зрелые годы такое хвастовство вызовет лишь ироничную улыбку
Реальная скидка? Дайте две!
Зая - так глупо и смешно мужика называть. Как правило, он ржёт потом над женой в окружении коллег и подружек.
Яркий цвет и блестящий корпус? Не-а, теперь для многих из нас важнее технические характеристики
Раньше они все разнообразные были, реально можно было выбрать по дизайну, сейчас все одинаковые, даже разноцветные крышки роли не играют, зачехлил и пошел.
С годами мы нередко начинаем осторожнее относиться к тестерам в магазинах косметики
Честно говоря, никогда не видела в российских магазинах, чтобы кто-то стоял и тестерами красился. Парфюм иногда тестовый на себя брызгают.
Да и духи себе выбираем по принципу «главное, чтобы ни у кого потом голова не болела»
Во времена моей юности духи имели стабильный запах на протяжении всего времени "ношения". Сейчас же идиотская мода на верхние ноты, базу и т.д. В результате духи через 15 минут пахнут совсем не так, как в начале. Поэтому я практически перестала покупать духи.
Намазать на себя новый крем и даже не почесаться? Нет уж, хватит этих экспериментов
И да, мы наконец-то научились отстаивать свою позицию в разговоре с продавцами
Спорим, что у вас с возрастом появились свои секреты выгодных покупок — и на распродажах, и в обычные дни. Вы всегда можете поделиться этим бесценным опытом в комментариях к нашей статье.
Да ну в пень эти толпы, очереди, кассирши... все можно заказать онлайн)