4 часа назад
15+ легких комиксов о том, чем отличается шопинг в юности от покупок в зрелые годы

В юности нас порой так и тянет купить что-то яркое и блестящее. Хорошо, что в этом возрасте многие из нас слегка ограничены в финансах, иначе бы шкафы дома просто ломились бы от одежды и косметики. Зато с возрастом часто приходит умение планировать бюджет и не вестись на заманчивые предложения о скидках и распродажах. Наши комиксы как раз об этом. И вполне возможно, что вы узнаете в них себя или своих подружек.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Кажется, в первую очередь мы учимся не спешить с покупками

С годами мы все чаще делаем выбор в пользу комфорта

Если в юности мы часто следим за модными новинками, то с годами все чаще хочется чего-то уютного и даже немного смешного

Блестки и пайетки? Спасибо, но нет

Спорим, после 30 лет вы хоть раз играли в Шерлока Холмса, отслеживая цены в любимом бутике

С возрастом все меньше хочется тратить время на очереди. Проще примерить вещь, а потом заказать ее онлайн

Мы все чаще начинаем следить за тем, что наносим на свою кожу

Рецепты Пад
35 минут назад

У всех любителей рассказывать, как им подходит дешевая уходовая косметика я спрашиваю - Эффект-то есть? Ты от этих кремов молодеешь?
Обычно почему-то эти дамы после такого вопроса начинают использовать инвазивную косметологию.

А я вот уже больше 10 лет использую крема локситан, и пока потребности во вмешательствах не замечаю. Тетька 41 год. Все еще пытаются знакомятся молодые дядечки, и потом не верят, когда говорю про свой возраст.
И да, другие родственницы так хорошо не выглядят, не надо про генофонд.

Генофонд - это сестра моего мужа, которую в нашей с ним компании стабильно принимают за дочь-подростка. Ей 38.
Беби-фейс, ровная кожа, благодаря которой самой юности вся ее косметичка состояла из одной только туши, ну, и дорогие уходовые крема лет с 25.

-
-
Ответить

Оказывается, чек — это действительно важная штука. Особенно, если позже появятся претензии к покупке

Яна
2 часа назад

сейчас чеки электронные. для возврата нужна только карта. с которой списали денежные средства

-
-
Ответить

Обращали внимание, что теперь в первую очередь мы начинаем читать отрицательные отзывы на товары?

В юные годы фирменный пакет из модного магазина часто был предметом зависти подружек. А в зрелые годы такое хвастовство вызовет лишь ироничную улыбку

Реальная скидка? Дайте две!

Сестрица Алёнушка
1 час назад

Зая - так глупо и смешно мужика называть. Как правило, он ржёт потом над женой в окружении коллег и подружек.

-
-
Ответить

Яркий цвет и блестящий корпус? Не-а, теперь для многих из нас важнее технические характеристики

OsenOsen
1 час назад

Раньше они все разнообразные были, реально можно было выбрать по дизайну, сейчас все одинаковые, даже разноцветные крышки роли не играют, зачехлил и пошел.

-
-
Ответить

С годами мы нередко начинаем осторожнее относиться к тестерам в магазинах косметики

Плодожорка
1 час назад

Честно говоря, никогда не видела в российских магазинах, чтобы кто-то стоял и тестерами красился. Парфюм иногда тестовый на себя брызгают.

-
-
Ответить

Да и духи себе выбираем по принципу «главное, чтобы ни у кого потом голова не болела»

Тревожное Пирожное
33 минуты назад

Во времена моей юности духи имели стабильный запах на протяжении всего времени "ношения". Сейчас же идиотская мода на верхние ноты, базу и т.д. В результате духи через 15 минут пахнут совсем не так, как в начале. Поэтому я практически перестала покупать духи.

-
-
Ответить

Намазать на себя новый крем и даже не почесаться? Нет уж, хватит этих экспериментов

ФьюАлка
4 часа назад

Ничего себе, она нa себя прямо у прилавка, как нa бутерброд мазюкает 👀

-
-
Ответить

И да, мы наконец-то научились отстаивать свою позицию в разговоре с продавцами

Спорим, что у вас с возрастом появились свои секреты выгодных покупок — и на распродажах, и в обычные дни. Вы всегда можете поделиться этим бесценным опытом в комментариях к нашей статье.

