18 светлых комиксов о том, что счастье кроется в мелочах, просто мы порой их не замечаем
Свежезаправленная постель, наконец-то получившиеся сырники «как у бабушки», случайная улыбка незнакомца — все это вроде бы и мелочи, но как же они поднимают настроение! Вот вам целая подборка теплых комиксов про эти простые радости. Спорим, кое-какие из них происходят с вами минимум несколько раз на неделе, но вы их не всегда замечаете.
Зимнюю хандру порой можно развеять одним теплым словом. В крайнем случае, одним теплым словом и мороженкой
Порой именно случайная улыбка незнакомца помогает поднять и настроение, и самооценку
Не каждому повезет прокатиться практически в пустом автобусе. Особенно, если этот маршрут — один из самых загруженных в городе
Как же приятно чувствовать заботу со стороны близких
Маленькое кулинарное счастье — научиться готовить по семейным рецептам
В детстве нам говорили: «Вырастешь, хоть кого заводи». Вот и мы завели. И как же уютно стало! Особенно после работы, когда вся пушистая компания собирается рядом
Помните, как хрустела корочка свежего хлеба, которую мы в детстве отламывали и жевали прямо на улице? Сейчас порой так хочется повторить этот опыт
Представьте, что вам нежданно-негаданно упало на телефон сообщение от давнего приятеля, который давно не выходил на связь
Зимой дома можно всей семьей рисовать рожицы на заиндевевшем окне
А еще дома можно наконец-то расслабиться и отдохнуть от строгого образа, в котором вас привыкли видеть на работе
Наблюдать, как ребенок растет и каждый день учится чему-то новому — совершенно особое счастье
А детям в свою очередь приятно видеть гордость в глазах родителей
Сделали что-то сложное? Да еще и вместе? Вы имеете полное право выдохнуть и порадоваться
Наблюдать за давними друзьями — отдельное удовольствие
Представляете, как здорово прийти с работы и понять, что домашние позаботились о вас. Например, купили кое-что вкусное, чтобы поднять вам настроение
Посторонние люди не обязаны заботиться о нас. Но как же приятно, когда такие вещи все-таки происходят
Маленькое городское счастье — подойти к пешеходному переходу ровно в тот момент, когда светофор загорится зеленым
Как же хорошо вечером упасть в кровать и вдохнуть запах только что постеленного белья. А если вы его зимой вывешивали на балкон, аромат будет просто нереальный
