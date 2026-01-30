18 светлых комиксов о том, что счастье кроется в мелочах, просто мы порой их не замечаем

Свежезаправленная постель, наконец-то получившиеся сырники «как у бабушки», случайная улыбка незнакомца — все это вроде бы и мелочи, но как же они поднимают настроение! Вот вам целая подборка теплых комиксов про эти простые радости. Спорим, кое-какие из них происходят с вами минимум несколько раз на неделе, но вы их не всегда замечаете.

Зимнюю хандру порой можно развеять одним теплым словом. В крайнем случае, одним теплым словом и мороженкой

ФьюАлка 15 часов назад Ааааа! У меня аж зубы заломило! Усё, детство прошло, теперь в мороз для счастья лучше глинтвейн )) - - Ответить

Порой именно случайная улыбка незнакомца помогает поднять и настроение, и самооценку

ФьюАлка 15 часов назад "Лыбится чего-то... У меня лямка торчит? Или тушь размазалась?" - - Ответить

Не каждому повезет прокатиться практически в пустом автобусе. Особенно, если этот маршрут — один из самых загруженных в городе

Как же приятно чувствовать заботу со стороны близких

Кошачья прислуга 15 часов назад Ну тут фраза построена так, как будто он фамильный сервиз, вручную расписанный, зарихнул в посудомойку и поставил турбо-режим... У мамы паника в голосе. - - Ответить

Маленькое кулинарное счастье — научиться готовить по семейным рецептам

Rose1 45 минут назад Эх, научиться бы печь пирожки с вишней, как у бабушки были... - - Ответить

В детстве нам говорили: «Вырастешь, хоть кого заводи». Вот и мы завели. И как же уютно стало! Особенно после работы, когда вся пушистая компания собирается рядом

Помните, как хрустела корочка свежего хлеба, которую мы в детстве отламывали и жевали прямо на улице? Сейчас порой так хочется повторить этот опыт

Вайншток Анастасия 7 минут назад Он же запечатанный, не будетэшь же распаковывать на улице! - - Ответить

Представьте, что вам нежданно-негаданно упало на телефон сообщение от давнего приятеля, который давно не выходил на связь

Зимой дома можно всей семьей рисовать рожицы на заиндевевшем окне

ФьюАлка 14 часов назад Вроде бы сейчас правильно сделанные и установленные окна не индевеют... - - Ответить

А еще дома можно наконец-то расслабиться и отдохнуть от строгого образа, в котором вас привыкли видеть на работе

Кошачья прислуга 15 часов назад на 1 фотке - подлиза.

на 2 - искреннее позитивное удивлегие - - Ответить

Наблюдать, как ребенок растет и каждый день учится чему-то новому — совершенно особое счастье

А детям в свою очередь приятно видеть гордость в глазах родителей

Кошачья прислуга 15 часов назад мамке 60, папе 45 (поседеть можно в любом возрасте), ей в районе 30+. Не позновато ли для 1-й зп? - - Ответить

Сделали что-то сложное? Да еще и вместе? Вы имеете полное право выдохнуть и порадоваться

ФьюАлка 14 часов назад Я не поняла, их кот нa неделю впадал в летаргический сон что ли?!! А теперь сидит и думает, как он мог пропустить такую веселуху? 😀 - - Ответить

Наблюдать за давними друзьями — отдельное удовольствие

Представляете, как здорово прийти с работы и понять, что домашние позаботились о вас. Например, купили кое-что вкусное, чтобы поднять вам настроение

Посторонние люди не обязаны заботиться о нас. Но как же приятно, когда такие вещи все-таки происходят

ФьюАлка 14 часов назад Важно тоже делать для хороших людей приятные мелочи. - - Ответить

Маленькое городское счастье — подойти к пешеходному переходу ровно в тот момент, когда светофор загорится зеленым

Как же хорошо вечером упасть в кровать и вдохнуть запах только что постеленного белья. А если вы его зимой вывешивали на балкон, аромат будет просто нереальный

Спорим, что и у вас есть свои простые и милые ежедневные радости, которые помогают держаться на плаву даже в самые сложные дни. Будет здорово, если вы расскажете о них в комментариях к этой статье.