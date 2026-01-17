Бабули и дедули уже не те: 19 комиксов о переменах за последние 20 лет

Время не стоит на месте и многие пожилые люди не отстают от него — они осваивают технические новинки, с восторгом изучают сервисы доставки и покупают модные спортивные костюмы, чтобы тусить в парке. Ну и заодно отказываются от старых предрассудков. Кто-то думал, что бабушки не могут ходить на свидания? Пусть подумает еще раз!

Современные бабули тоже не оставят внуков без подарков. Правда, и про себя они обычно не забывают

Кажется, многие пожилые люди уже научились записываться во всякие полезные организации к определенному времени. И заодно поняли, как это удобно

Если раньше бабули и дедули не особо интересовались спортом, то теперь их можно встретить в любом парке с палками для скандинавской ходьбы наперевес

Раньше бабушки с нетерпением ждали у телевизора новую серию любимого сериала. Теперь многие из них освоили интернет и смотрят что хотят и когда им удобно

Дедули тоже осваивают технологии. Пленочные фотоаппараты, где каждый кадр был на вес золота, уходят в прошлое. Зато можно дурачиться вместе с внуками

Бабули всегда умели побаловать близких вкусной едой. А современные бабушки стараются сделать праздничные угощения не только вкусными, но и полезными

Потому что многие бабушки теперь упражняются не только в огороде или перед телевизором, но и в спортзалах

Многие дедушки теперь не просто присматривают за внуками — они полноценно с ними играют и даже кайфуют от этого, ведь в их детстве таких развлечений не было

Многие бабушки стали более осознанными. Они готовы баловать любимых внуков, но тем, что мама разрешила, ведь ей виднее

Дедушки и сегодня могут починить что угодно, но порой им просто жалко тратить на это время, ведь в мире столько всего интересного!

Переживать за внуков — это нормально. Но и тут современные технологии облегчают жизнь и позволяют старшему поколению быть с молодежью на одной волне

А некоторые бабули такие продвинутые стали, что дадут фору и детям, и внукам

А если память подводит, у бабушек и дедушек теперь есть палочка-выручалочка — голосовые помощники. Уж они-то помнят все!

Но вообще современные бабушки и дедушки зачастую ведут настолько активную и насыщенную жизнь, что молодежи остается только завидовать

И, несмотря на загруженный график, бабушки умудряются все так же баловать внуков вкусняшками. Только более современными

А дедушки умудряются не только добиваться крутых результатов, занимаясь любимым делом, но и делиться своими достижениями со всем интернетом

Тема женихов по-прежнему актуальна. Вот только симпатичный кавалер теперь может появиться не у внучки, а у бабули

А ваши бабушки и дедушки тоже зависают в Сети?

Ощущение, что бабулино искусство поиска товаров подешевле никуда не делось, просто оно приобрело новую форму

А как вам кажется, правы мы или нет? Может быть, представители старшего поколения не так уже сильно изменились за последние годы? Вы всегда можете поделиться своим мнением в комментариях к этой статье.