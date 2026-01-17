"Бабуль, ну ты даёшь!", что девушку так изумило? Большинство женщин носят лифчики и не все занимаются вязанием, от возраста не зависит.
Бабули и дедули уже не те: 19 комиксов о переменах за последние 20 лет
Время не стоит на месте и многие пожилые люди не отстают от него — они осваивают технические новинки, с восторгом изучают сервисы доставки и покупают модные спортивные костюмы, чтобы тусить в парке. Ну и заодно отказываются от старых предрассудков. Кто-то думал, что бабушки не могут ходить на свидания? Пусть подумает еще раз!
Современные бабули тоже не оставят внуков без подарков. Правда, и про себя они обычно не забывают
Кажется, многие пожилые люди уже научились записываться во всякие полезные организации к определенному времени. И заодно поняли, как это удобно
Можешь хоть с прошлого года стоять, если дура. А у меня если запись на 12.30, то я приду на 5-10 минут раньше и пойду в своё время. И уж точно у меня не будет виновато-испуганная морда лица, как у девушки слева
Если раньше бабули и дедули не особо интересовались спортом, то теперь их можно встретить в любом парке с палками для скандинавской ходьбы наперевес
Да ладно, активных стариков и в союзе хватало и после не уменьшилось
Раньше бабушки с нетерпением ждали у телевизора новую серию любимого сериала. Теперь многие из них освоили интернет и смотрят что хотят и когда им удобно
Продвинутые бабушки - да. Но, по-моему, это перебор и натяжка сказать, что "многие из них освоили интернет..."
Если они живут вместе с детьми и внуками, тогда, конечно, выход "в интернет" обеспечен. И это замечательно!
Дедули тоже осваивают технологии. Пленочные фотоаппараты, где каждый кадр был на вес золота, уходят в прошлое. Зато можно дурачиться вместе с внуками
Бабули всегда умели побаловать близких вкусной едой. А современные бабушки стараются сделать праздничные угощения не только вкусными, но и полезными
Редко использую майонез, даже в салатах, сметану или соус. Не из-за пользы, просто мне так вкуснее)
Потому что многие бабушки теперь упражняются не только в огороде или перед телевизором, но и в спортзалах
Было время! Не отставали от молодых! Делали зарядку под сопровождение диктора! И сейчас не отступают!
Многие дедушки теперь не просто присматривают за внуками — они полноценно с ними играют и даже кайфуют от этого, ведь в их детстве таких развлечений не было
Многие бабушки стали более осознанными. Они готовы баловать любимых внуков, но тем, что мама разрешила, ведь ей виднее
Дедушки и сегодня могут починить что угодно, но порой им просто жалко тратить на это время, ведь в мире столько всего интересного!
Переживать за внуков — это нормально. Но и тут современные технологии облегчают жизнь и позволяют старшему поколению быть с молодежью на одной волне
Но на первом рисунке бабушка действительно волнуется, а на втором похоже просто развлекается...
А некоторые бабули такие продвинутые стали, что дадут фору и детям, и внукам
А если память подводит, у бабушек и дедушек теперь есть палочка-выручалочка — голосовые помощники. Уж они-то помнят все!
Но вообще современные бабушки и дедушки зачастую ведут настолько активную и насыщенную жизнь, что молодежи остается только завидовать
Если здоровье позволяет, то почему бы и не поехать и необязательно в командировку.
И, несмотря на загруженный график, бабушки умудряются все так же баловать внуков вкусняшками. Только более современными
Бабушка внуку фигню не подсунет ;)
И судя по взгляду, знает про действие сельдерея, если его постоянно употреблять
А дедушки умудряются не только добиваться крутых результатов, занимаясь любимым делом, но и делиться своими достижениями со всем интернетом
Тема женихов по-прежнему актуальна. Вот только симпатичный кавалер теперь может появиться не у внучки, а у бабули
А ваши бабушки и дедушки тоже зависают в Сети?
Ощущение, что бабулино искусство поиска товаров подешевле никуда не делось, просто оно приобрело новую форму
А как вам кажется, правы мы или нет? Может быть, представители старшего поколения не так уже сильно изменились за последние годы? Вы всегда можете поделиться своим мнением в комментариях к этой статье.
Залипательные же комиксы получились, правда? Вот вам еще небольшая подборка.
Комментарии
а ведь кто то верит , что это правда , а где валька , где шмара , где фигуристка и космонавтика 80 летние ?
Все было хорошо, пока не дошла до дедушки с язем. И тут я вспомнила свой коммент парумесячной давности аккурат насчет этого дедули
Компьютер всё изменил! Можно оставаясь дома получить товары, посмотреть любимые сериалы, поиграть с детьми!