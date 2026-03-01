10+ сцен из старых фильмов и мультиков, в которых сегодня читается новый смысл

Спортивный зал, в котором занимались Раиса Захаровна и Василий во время отдыха в санатории, выглядит довольно странно. Из-за загадочных тренажеров, которые напоминают конструкции из мира стимпанка, создается несколько сюрреалистическая атмосфера — другая, отличная от деревенской жизни, которая так заворожила Кузякина.

Неудивительно, что аппараты выглядят пришельцами из другого времени, ведь они были изобретены еще в XIX веке шведским физиотерапевтом Густавом Цандером. Сами аппараты действительно существуют и до сих пор исправно функционируют, хотя им уже больше ста лет. Они находятся в институте механотерапии в Ессентуках, который открылся в 1902 году.