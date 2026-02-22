20+ актеров, которые играют одну и ту же роль, но вносят в нее разные смыслы и душу
Экранизация классики — это всегда вызов. Не просто пересказать сюжет, а оживить героев, которых миллионы людей уже «увидели» в своем воображении. Именно поэтому ни одна экранизация классики не застрахована от волны споров: «Он совсем не такой!», «Она слишком красивая!», «А вот в книге...». Признаемся, мы и сами как-то чуть не рассорились в редакции, выбирая лучшего Андрея Болконского. Режиссеры меняются, годы идут, а любимые герои снова и снова обретают новые лица. Мы взяли несколько культовых персонажей и проследили, как они меняются от экранизации к экранизации.
«Война и мир»: 1956, 1965, 2007, 2016 и чего ждать от экранизации в 2027 году
В фильме Сергея Бондарчука в роли князя Андрея Болконского зрители увидели Вячеслава Тихонова. В 2007-м Андрея сыграл итальянский актер Алессио Бони, а в 2016-м — британский актер Джеймс Нортон. В грядущем фильме Андреасяна эту роль сыграет Станислав Бондаренко
- Андрей Болконский, великолепный и неподражаемый. Он как будто сошел прямо со страниц книги — так замечательно справился со своей ролью итальянец Алессио Бони. © Шико / Kinopoisk
- Князь Андрей в исполнении моего любимого красавчика Джеймса Нортона очень нравится. Он хорош во всем, но к нему можно, как говорится, прикоснуться руками. Чего вообще не предполагалось у Андрея, сыгранного Вячеславом Тихоновым. К тому если и прикасаться, то только в белых перчатках и как к музейному экспонату. А у Нортона князь очень хорош, но в тоже время он вполне живой, способный и на поступок, и на некоторую слабость. И в то же время совершенно ясно, что Наташе до него никогда не дотянуться — они " овощи с разных огородов". © tataiva1 / Kinopoisk
- Бондаренко конечно хорош, но сможет ли сыграть глубину характера Болконского непонятно. По красоте примерно с Тихоновым они похожи, типаж один. © Ада Тармаева / Dzen
В 1956 году появление Одри Хэпберн а роли Наташи Ростовой очаровало зрителей. В блистательной кинокарьере знаменитой актрисы эта роль считается одной из лучших. В четырехсерийном фильме 1965 года Наташу сыграла замечательная актриса Людмила Савельева. Эта роль принесла ей небывалую славу. В мини-сериале производства Франции и Италии (2007) Наташу играла Клеманс Поэзи (красавица Флер Делакур в фильмах о Гарри Поттере — это она). А в британском сериале 2016 года в главной роли блистала Лили Джеймс. Для съемок в фильме Сарика Андреасяна, который выйдет в прокат в феврале 2027 года, актриса на роль Наташи еще не найдена. Известно лишь, что любимая актриса режиссера, а по совместительству жена — Лиза Моряк, заверила публику что эту роль она точно играть не будет.
- В раннем детстве увидела Одри Хепберн (в этой роли). Я ничего не поняла в фильме, но помню, что меня, крошечную девочку, она поразила. Я ждала каждое ее появление и просто замирала от восторга. © Tatyana P. / Dzen
- Хоть Савельева и не черноглаза, как должна быть Наташа, и слишком экспрессивна (немного сильнее, чем должна быть ее героиня), другой Наташи я не хочу и не вижу. © Anais / Kinopoisk
- Клеманс Поэзи очень даже неплохо справилась со своей ролью. Эмоционально, живенько и, что душой кривить, убедительно. Да, она не красавица, а разве толстовская Наташа была красавицей? © ~Scarlett~ / Kinopoisk
- Лили Джеймс настолько умело передает эмоциональность Наташи, что уже с первых серий проникаешься ее героиней. © mryukka81 / Kinopoisk
Пьера Безухова в советской экранизации сыграл Сергей Бондарчук, режиссер фильма. В 2007-м роль графа исполнил немецкий актер Александр Бейер, а в 2016-м — Пол Дано. Да, в сравнении с двумя предыдущими Пьерами Пол очень уж молод, но создатели сериала просто решили вернуть героям оригинальный возраст — вспомните, что в начале романа Безухову было всего 20.
- Пьер-Бондарчук... Все-таки возраст есть возраст, и на молодого человека получившийся герой никак не тянет. А так как сюжет остался неизмененным, возникает куча нелогичных ситуаций. Отчего такой солидный дяденька так несолидно себя ведет? Отчего он в сорок лет еще не решил, какую службу выбрать? Хотя, если закрыть глаза на возраст, Бондарчук хорош. Очень даже Пьер — и простодушный, и рассеянный, и интеллект на лице присутствует. © i_Sticker / Kinopoisk
- Бондарчук в свои 45 лет сыграл Пьера как мудрого старца, который только и делает, что рефлексирует о судьбах родины и становится «невинной жертвой» Элен. Пол Дано гораздо более живо и честно показывает образ. © moderato / Kinopoisk
В советском фильме красавицу Элен Курагину зрителям показала Ирина Скобцева. В экранизации 2007 года графиню сыграла итальянская актриса Виоланте Плачидо, а в 2016-м —Таппенс Мидлтон.
- Ирина Скобцева в образе Элен — красотка. Ей даже реплики не нужны. Когда я ее увидела, захотелось воскликнуть: «Вот она — Элен!». © Yulia Romanova / Kinopoisk
- Актеры, играющие Курагиных [в экранизации 2007 года], весьма и весьма соответствуют образу меркантильной и гадкой семейки. Элен довольно миловидна и в то же время в ней присутствует достоинство и, как сейчас модно говорить, стервозность. © ~Scarlett~ / Kinopoisk
Анатоль Курагин — красавец, повеса, ловелас. В картине 1965-го года его сыграл несравненный Василий Лановой. Актер мечтал сыграть Болконского и Бондарчук еле уговорил его на эту роль. В мини-сериале 2007-го года роль досталась Кену Дукену, а в 2016-м Анатоля сыграл Каллум Тернер. Андреасян утвердил на роль Матвея Лыкова — актера, который разбил немало девичьих сердец, снявшись в главной роли в фильме «Он — дракон».
- Недавно пересматривала «Войну и мир». Зацепило, как Лановой взглядом, одним взглядом, преследовал юную Наташу Ростову. На балу, в театре, как хищник, как коршун, и это было восхитительно и ужасно... Просто смотрела фильм глазами уже зрелой женщины. В молодости для меня он был просто красив. А тут до мурашек. © Ирина КАЛИНКИНА / Dzen
«Трудно быть богом»: 1989, 2013 и 2026
Повесть «Трудно быть богом» первый раз была экранизирована в 1989 году, роль Руматы сыграл польский актер Эдвард Жентара. В 2013 году вышла версия от Алексей Германа — масштабный, трехчасовой артхаус фильм, просмотр которого по силам не каждому. В нем роль досталась Леониду Ярмольнику. В сериале 2026 года на роль пригласили сербского актера Александра Радойичича.
- Я поражен, насколько правдоподобно удалось передать Ярмольнику эту тонкую грань нервного срыва, по которой ходил Румата. Я был поражен музыкой, которую он исполнял, пытаясь скрасить свои серые будни на работе богом...© Tlix / Kinopoisk
В 1989 год великолепного барона Пампу сыграл грузинский актер и певец Элгуджа Бурдули. В 2013 Герман снял в этой роли Юрия Цурило, в 2026 мы увидим в роли Пампы Никиту Кологривого. Этот выбор режиссера не всем пришелся по душе.
- Никита совсем не тянет по габаритам на здоровяка барона, который вращал двуручником как грузовой вертолет лопастями. © Vanship’s master / Dzen
«Евгений Онегин»: 1958, 1999 и 2024
В советском фильме 1958 года роль Евгения досталась Вадиму Медведеву, в британской экранизации 1999-го — Рэйфу Файнсу, а в современной интерпретации этого года молодого повесу сыграл Виктор Добронравов. Многих зрителей возмутило, что роль юноши досталась зрелому актеру с сединой в волосах.
- В подборе каста меня больше всего смущает не то, что все актеры уже слишком стары для своих персонажей, а то, что из-за этого теряется весь смысл происходящего в романе. Ну не может взрослый актер убедительно сыграть заскучавшего повесу, который за 25 лет своей жизни только кутил и на карете катался! Вы, блин, еще «Ромео и Джульетту» экранизируйте так, чтобы Ромео было где-то за пятьдесят, а Джульетте под сорок. © ok_sirok / Twitter
Ленского в 1958 году играл Игорь Озеров, в 1999-м эта роль досталась Тоби Стивенсу, ну а в новом фильме его сыграл Денис Прытков.
- А где «кудри черные до плеч», Ленский? © Death_feanor / Twitter
- Игорь Озеров — исключительно удачное воплощение образа. © Nakara20 / Kinopoisk
Татьяну Ларину, влюбленную в Онегина, в советской экранизации играла чудесная Ариадна Шенгелая. В 1999-м роль сыграла будущая эльфийка Лив Тайлер, а в 2024 — Елизавета Моряк.
- Образ очень убедительный. Насколько откровенно романтична и провинциальна Татьяна в начале фильма, настолько же она сдержанна и внешне холодна в конце (речь об экранизации 1958 года — прим. ADME). © Nakara20 / Kinopoisk
- Лиза Моряк — Татьяна? Даже представлять не хочу. Она умудрилась одинаково сыграть в «Жизнь по вызову» и «Здравствуйте, вам пора». Причем из сериала в сериал в одинаковом образе — костюм, прическа и манера игры. © kms_oya / Twitter
Ольгу, сестру Татьяны, в фильме 1958 года сыграла Светлана Немоляева — это ее первая большая роль. В британской версии роль досталась Лине Хиди, знакомой нам по роли Серсеи в «Игре престолов». Несмотря на то, что Лина Хиди на 4 года старше, чем Лив Тайлер, младшую сестру сыграла именно она. Ну, а в 2024 мы увидели в роли Ольги актрису Татьяну Сабинову.
- Девица с манерами мещанки — это, простите, ни разу не пушкинская Ольга (речь об экранизации 1958 года — прим. ADME). © Nakara20 / Kinopoisk
- В целом Ольга, возможно, единственная, кто мне нравится в новой экранизации. © sillycorpses / Twitter
«Собачье сердце»: 1976 и 1988
А зачем ещё раз экранизировать "Собачье сердце"? Чтобы сесть в лужу при сравнении с экранизацией Бортко?
В отличие от многих других классических произведений, «Собачье сердце» экранизировали лишь дважды, и пока ни разу — в современные годы. В первой экранизации, итальянско-немецком фильме 1976 года, профессора Преображенского сыграл Макс фон Сюдов, а в знакомой и любимой нами киноверсии 1988 года — Евгений Евстигнеев.
- Сравнивать фон Сюдова и Евстегнеева бессмысленно — оба великие актеры. Просто они сыграли абсолютно разные образы и грани одного персонажа. © El_principe / Kinopoisk
Доктора Борменталя в 1976-м сыграл немецкий актер Марио Адорф, а в 1988-м — Борис Плотников.
- Марио Адорф, без сомнения, хороший актер, но он лишь одним годом младше фон Сюдова, поэтому в фильме между ними потеряна дистанция, а она, в том числе и обусловленная возрастом, имеет тут важное значение. Борменталь — ровесник Преображенского смотрится как минимум неестественно. © Миша-35 / Kinopoisk
- Персонажа Бориса Плотникова я бы сравнил с пороховой бочкой: он спокойный начитанный интеллектуал, слова грубого не скажет, никому не мешает, но, когда появляется катализатор в виде несправедливости, он мгновенно проявляет всю свою сущность. © chazy_chaz19 / Kinopoisk
Полиграфа Полиграфовича Шарикова в зарубежной версии назвали Бобиковым, а сыграл его актер Аурелио «Кокки» Понцони. В 1988 в роли человека-собаки предстал Владимир Толоконников.
- Не знаю увидел этого персонажа таким режиссер, или так понял Шарикова актер Кокки Понцони, но Бобиков выглядит милым и обаятельным очаровашкой, выкидывающим свои кренделя только в силу инфантильно-капризного характера. При этом он взирает на тебя такими несчастными глазами, что негодуешь в адрес злобного профессора, не дающего прохода бедному Полиграфу. Простите, но мне кажется, что Михаил Афанасьевич Булгаков увидел Шарикова совсем другим и дал об этом вполне ясно понять в своей повести. Вот Владимир Бортко и Владимир Толоконников хорошо разобрались в нем, именно поэтому Шариков в советском фильме 1988 года выглядит таким убедительным и достоверным. © Миша-35 / Kinopoisk
«Анна Каренина»: 1967, 1997 и 2012
В киноверсии, снятой в 1967 году, Анну сыграла Татьяна Самойлова. В зарубежном фильме 1997 года главную роль исполнила Софи Марсо, а в нашумевшей экранизации 2012 года — Кира Найтли.
- Никакое другое исполнение роли Анны я не приму. Для меня существует только одна Каренина — это потрясающе красивая Татьяна Самойлова. © violetta_cole / Kinopoisk
- Нет, вся изюминка, безусловно, в игре Софи Марсо. Складывается впечатление, что она сама уже все это когда-то пережила. На сегодняшний день из всех экранных Карениных она самая настоящая. © Юрген / Kinopoisk
- «Анна Каренина» Джо Райта (2012 год — прим. ADME) вышла гламурной, страстной, безупречной. Такая Анна мне очень нравится, именно такой я ее и представляла, когда читала этот бессмертный роман. © AlenaAlenasol / Kinopoisk
В 1967 году графа Алексея Вронского сыграл Василий Лановой, в 1997 — Шон Бин, еще одна звезда «Игры престолов», а в 2012 роль возлюбленного Анны досталась Аарону Тейлору-Джонсону.
- Мне трудно представить другого Вронского — эта роль будто создана для Ланового. Он идеально подошел внешне: писаный красавец, разве что ростом отличался от оригинального героя Льва Толстого. А его голос, узнаваемый среди тысячи других — как этот голос звучал в разговорах с Анной! © violetta_cole / Kinopoisk
- Я люблю Шона Бина, но он не Вронский. Совсем нет. Мне кажется, что ему больше подошла бы роль Каренина. © JoannaStone / Kinopoisk
Алексея Каренина, супруга Анны Карениной, в советской экранизации играл актер Николай Гриценко. В англо-американской версии 1997 года Алексея сыграл Джеймс Фокс, а в 2012-м — блистательный Джуд Лоу.
- Джуд Лоу просто отменно сыграл Каренина, полностью растворившись в персонаже. За внешней сдержанностью поведения и манер героя Лоу смог передать душевный конфликт, оскорбленные чувства, задетую гордость и по-прежнему сильную любовь к своей супруге. © _Amateur_ / Kinopoisk
«Доктор Живаго»: 2002 и 2006
Роль Юрия Живаго в британском мини-сериале 2002 года исполнил Ханс Мэтисон — он, кстати, играл еще и в «Тюдорах», вы могли увидеть его там в роли архиепископа Томаса Кранмера. А в отечественном сериале 2006-го роль сыграл Олег Меньшиков.
- Мэтисон, работы которого ранее я не видел, меня поразил. В первые минуты я относился к нему с долей скепсиса, но, чем дальше шли события ленты, тем больше он меня переубеждал. Он безупречно показал всю метаморфозу доктора Живаго, вжился в этот образ с головой и даже больше. Он действительно был Юрием Андреевичем настолько, насколько это вообще было возможно. © Laudavic / Kinopoisk
- Меньшиков играет хорошо, но он играет Олега Меньшикова, а не Юрия Живаго. Свой фирменный, легко узнаваемый стиль он распространяет на все образы, особо не беспокоясь о том, что, к примеру, Митя из «Утомленных солнцем» и Живаго друг от друга порядком отличаются. © george_kust / Kinopoisk
Тоню Живаго (в девичестве Громеко) в 2002 году сыграла актриса румынского происхождения Александра Мария Лара. В сериале же, снятом на Мосфильме, роль Антонины получила Варвара Андреева.
- Понравилась Тоня. На мой взгляд, Александре Марии Лара удалось показать женщину, которой можно восхищаться, которая не нуждается в жалости и вправе требовать, чтобы мужчина сделал окончательный выбор, прежде чем в очередной раз вернуться к ней «наполовину». © Andron / Kinopoisk
Виктора Комаровского в 2002 году воплотил на экране Сэм Нилл, которого вы могли также видеть в «Острых козырьках». В 2006-м роль сыграл талантливый Олег Янковский.
- Сэм Нилл, хоть и неплохо вписался в образ Комаровского, предстает перед нами уж в чересчур очерненном образе. Чуть ли не самый главный антагонист. © Laudavic / Kinopoisk
- Комаровский — беспринципный, самоуверенный циник, но безумно притягательный в своей порочности, и как бы сильно не хотелось его за это возненавидеть, не получается. Без харизмы Олега Янковского, вложившего в этот образ столько силы, этого бы не получилось. © Lena Fadeeva / Kinopoisk
«Дубровский»: 1936, 1988, 2014 и 2026
Первая экранизация романа была снята к к 100-летию со дня смерти поэта. В роли Дубровского снимался Борис Ливанов — отец «нашего любимого Шерлока Холмса», Василия Ливанова. Экранизация 2014 года была воспринята двояко, но все же положительных отзывов было чуть больше. А вот от версии 2026 года, где благородного разбойника «скрестили» с Зорро, многие зрители заранее не ждут ничего хорошего. Хотя сторонники сериала говорят, что у них к режиссеру, снявшему сериал «Сергий против нечисти», есть определенный кредит доверия, и они готовы посмотреть, что же у него получится.
- Главная звезда фильма — Козловский. Мне кажется, остальным актерам приятной внешности, возрастом в районе тридцати и интеллигентным лицом — можно искать другую профессию. Все дело в том, что Козловский, как актер, постоянно растет. Он и раньше-то показывал класс, но теперь... Может он еще и не научился пользоваться абсолютно всеми мускулами своего прекрасного лица, но он определенно в процессе. И глазами он умеет играть все то, что ему не удается выразить остальными частями тела. Я могу написать еще одно сочинение о том, как смотрит Козловский с экрана — но стоит ли? Скажу только, что его взгляд на героиню Коршуновой (актриса играла Машу Троекурову — примечание ADME) в финале картины — это причина посмотреть весь фильм целиком. © Великолепная_И / Kinopoisk
Сериал «Благородный разбойник Владимир Дубровский» многие считают лучшей на данный момент экранизацией произведения. В нем нежную Марью Кирилловну сыграла Марина Зудина. В сериале 2026 года эта роль досталась Марине Ворожищевой.
- Маша — нежная, трогательная девушка, порой наивная, но она находит в себе силы понять чувства Владимира и не осудить его, хотя с детства воспитывалась по-другому; и Марине Зудиной удалось воплотить перед зрителями этот образ. © Valpariso / Kinopoisk
А чей образ в кино стал для вас самым точным попаданием в книжный? Или, наоборот, чье воплощение вы так и не смогли принять? Чтобы всколыхнуть вашу память, предлагаем заглянуть в эти статьи: