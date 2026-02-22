20+ актеров, которые играют одну и ту же роль, но вносят в нее разные смыслы и душу

В 1956 году появление Одри Хэпберн а роли Наташи Ростовой очаровало зрителей. В блистательной кинокарьере знаменитой актрисы эта роль считается одной из лучших. В четырехсерийном фильме 1965 года Наташу сыграла замечательная актриса Людмила Савельева. Эта роль принесла ей небывалую славу. В мини-сериале производства Франции и Италии (2007) Наташу играла Клеманс Поэзи (красавица Флер Делакур в фильмах о Гарри Поттере — это она). А в британском сериале 2016 года в главной роли блистала Лили Джеймс. Для съемок в фильме Сарика Андреасяна, который выйдет в прокат в феврале 2027 года, актриса на роль Наташи еще не найдена. Известно лишь, что любимая актриса режиссера, а по совместительству жена — Лиза Моряк, заверила публику что эту роль она точно играть не будет.

В раннем детстве увидела Одри Хепберн (в этой роли). Я ничего не поняла в фильме, но помню, что меня, крошечную девочку, она поразила. Я ждала каждое ее появление и просто замирала от восторга. © Tatyana P. / Dzen

Хоть Савельева и не черноглаза, как должна быть Наташа, и слишком экспрессивна (немного сильнее, чем должна быть ее героиня), другой Наташи я не хочу и не вижу. © Anais / Kinopoisk

Клеманс Поэзи очень даже неплохо справилась со своей ролью. Эмоционально, живенько и, что душой кривить, убедительно. Да, она не красавица, а разве толстовская Наташа была красавицей? © ~Scarlett~ / Kinopoisk

Лили Джеймс настолько умело передает эмоциональность Наташи, что уже с первых серий проникаешься ее героиней. © mryukka81 / Kinopoisk