12 примеров того, как сильно отличаются герои книг от их экранных воплощений

Михаил Лермонтов не поскупился, давая описание одного из самых известных своих героев. Мы точно знаем, что у Григория Печорина были светлые локоны, которые удивительным образом контрастировали с его черными бровями и усами. Глаза у молодого человека были карие, а кожа на лице — светлая и мягкая, еще не тронутая морщинами. На вид Печорину было года двадцать три, хотя иногда он выглядел и старше.