12 примеров того, как сильно отличаются герои книг от их экранных воплощений
Многие писатели дают достаточно детальное описание внешности своих героев, поэтому при прочтении книг в нашем воображении формируется чёткий облик персонажей. И когда на свет выходят экранизации, в которых актеры и актрисы выглядят иначе, это вызывает легкое недоумение. Мы решили попросить нейросеть нарисовать известных героев литературных произведений на основе книжных описаний, и некоторые варианты нас не на шутку удивили.
Жорж Милославский
Авантюрист Жорж Милославский появляется аж в двух пьесах Михаила Булгакова — «Блаженстве» и «Иване Васильевиче». Автор не дает четкого описания героя, но говорится, что у Жоржа была артистическая внешность и он был чисто выбрит. Кроме того, Булгаков упоминает, что перед событиями, развернувшимися в пьесе «Иван Васильевич», Жоржа не было в Москве три года.
Аксинья Астахова
В своем романе «Тихий Дон» Шолохов описывал Аксинью как настоящую красавицу, но при этом скорее земную женщину, а не эфемерное создание. Все в образе барышни было налито жизнью. На страницах книги Аксинья предстает как довольно крупная девушка: у нее полное тело, налитые плечи и мощная спина. По словам Шолохова, было в Аксинье даже что-то порочное — окружающих завораживали ее яркие, бесстыдные глаза и пухлые, манящие губы.
Гелла
На страницах романа «Мастер и Маргарита» Булгаков не раз упоминал, что ведьма Гелла, единственная служанка в свите Воланда, была настоящей красавицей. Но на более детальное описание внешности автор поскупился. Известно только, что у Геллы были рыжие волосы и дерзкие, горящие ярким пламенем зеленые глаза.
Бетси Тверская
Лев Толстой наделил одну из героинь романа «Анна Каренина» — Бетси Тверскую — запоминающейся внешностью. На страницах книги Бетси — коварная светская львица, которая до определенного момента считается лучшей подругой Карениной. Тверская всегда одевается модно и стильно, однако не может похвастаться впечатляющей фигурой. Лицо у нее бледное, вытянутое и худое, украшенное римским носом.
Элен Курагина
В романе Толстого «Война и мир» внешность Элен Курагиной вызывала восхищение и у мужчин, и у женщин. Светская львица была признанной красавицей. Однако, если в современных экранизациях ее чаще всего играют стройные, худощавые женщины, Лев Николаевич описывал свою героиню иначе. У Элен были полные белые плечи и внушительный бюст. Кроме того, окружающих потрясали ее волосы, заплетенные в толстую косу.
Татьяна Ларина
В отличие от своей очаровательной сестры Ольги, которая могла похвастаться золотыми локонами и румяными щеками, Татьяна Ларина в романе «Евгений Онегин» худа, бледна и печальна. Девушка дичится людей и не любит шумных компаний. Волосы у Татьяны темные, а румянец редко появляется на щеках.
Григорий Печорин
Михаил Лермонтов не поскупился, давая описание одного из самых известных своих героев. Мы точно знаем, что у Григория Печорина были светлые локоны, которые удивительным образом контрастировали с его черными бровями и усами. Глаза у молодого человека были карие, а кожа на лице — светлая и мягкая, еще не тронутая морщинами. На вид Печорину было года двадцать три, хотя иногда он выглядел и старше.
Андрей Штольц
Гончаров сравнивает внешность одного из главных героев, Андрея Штольца, с породистой английской лошадью. Штольц на страницах романа «Обломов» — жилистый, худой человек. Щек у Штольца и вовсе не было, на скуластом, смуглом лице выделялись зеленоватые глаза. Весь мужчина, в противоположность своему другу Обломову, будто состоял из костей и мускулов.
Ольга Ильинская
Героиня романа «Обломов» описывается как прекрасная, изящная девушка, внешность которой была на редкость гармоничной, но при этом далекой от какого-либо жеманства. Ольга могла похвастаться широкими пушистыми бровями, серо-голубыми умными глазами, изящным белым лицом и красивой косой. При этом зубы ее не сверкали белизной, а на щеках не горел румянец.
Иван Лаевский
В повести Чехова «Дуэль» Иван Лаевский описывается как молодой человек двадцати восьми лет со светлыми волосами и удивительно темными, густыми бровями. Лицо у него красное, несколько грубоватое, на котором выделяется крупный мясистый нос.
Эллочка-людоедка
В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» Эллочка Щукина описывается как красивая, миниатюрная женщина, настоящая покорительница мужских сердец. У Эллочки был высокий, чуть выпуклый лоб, большие влажные глаза и маленький курносый носик. Поначалу барышня щеголяет роскошной черной косой, но потом отрезает ее и окрашивает волосы в рыжий цвет.
Гуттиэре
В научно-фантастическом романе Александра Беляева прекрасная девушка Гуттиэре, которую спасает Ихтиандр, покоряет окружающих своей необычайной красотой. Волосы у героини золотистые, а глаза — насыщенно-синего цвета. Учитывая, что действие романа происходит в Аргентине, внешность Гуттиэре, наверное, казалась окружающим необычной.
А какой литературный персонаж выглядел в экранизации совсем не так, как вы себе представляли? Делитесь в комментариях.
