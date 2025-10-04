Как бы выглядели 15+ наших любимых актеров в образах героев голливудских блокбастеров
Представим на минутку, что нашумевшие голливудские блокбастеры снимали у нас. Какой подобрался бы актерский состав? Кто бы отлично вписался в роль Сары Коннор из «Терминатора» или лейтенанта Рипли из саги о ксеноморфах? Мы пустили фантазию в полет и немного похулиганили.
19. Джонас Тейлор («Мег: Монстр глубины») — Юра Борисов
18. Джейк Салли («Аватар») — Александр Петров
17. Лея Органа («Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая») — Ольга Бузова
16. Клэр («Мир Юрского периода») — Светлана Камынина
15. Миа Торетто («Форсаж») — Равшана Куркова
14. Брюс Уэйн («Темный рыцарь») — Данила Козловский
13. Фрэнк Мозес («РЭД») — Федор Бондарчук
12. Полумна Лавгуд («Гарри Поттер и Орден Феникса») — Анна Пересильд
11. Элизабет Спаркл («Субстанция») — Марина Зудина
10. Граф Дракула («Дракула») — Лев Зулькарнаев
9. Железный человек («Железный человек 3») — Владимир Машков
8. Артур Карри («Аквамен») — Джигурда
7. Чудо-женщина («Чудо-женщина») — Настасья Самбурская
6. Сара Коннор («Терминатор 2: Судный день») — Катерина Шпица
5. Смолдер Брэйвстоун («Джуманджи: Зов джунглей») — Гоша Куценко
4. Тринити («Матрица») — Нонна Гришаева
3. Элис («Обитель зла») — Екатерина Климова
2. Беатрикс Киддо («Убить Билла») — Юлия Пересильд
1. Эллен Рипли («Чужой») — Дарья Мороз
