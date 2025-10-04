Как бы выглядели 15+ наших любимых актеров в образах героев голливудских блокбастеров

Представим на минутку, что нашумевшие голливудские блокбастеры снимали у нас. Какой подобрался бы актерский состав? Кто бы отлично вписался в роль Сары Коннор из «Терминатора» или лейтенанта Рипли из саги о ксеноморфах? Мы пустили фантазию в полет и немного похулиганили.

19. Джонас Тейлор («Мег: Монстр глубины») — Юра Борисов

18. Джейк Салли («Аватар») — Александр Петров

17. Лея Органа («Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая») — Ольга Бузова

16. Клэр («Мир Юрского периода») — Светлана Камынина

15. Миа Торетто («Форсаж») — Равшана Куркова

14. Брюс Уэйн («Темный рыцарь») — Данила Козловский

13. Фрэнк Мозес («РЭД») — Федор Бондарчук

© RED / Summit Entertainment, AI-generated image

12. Полумна Лавгуд («Гарри Поттер и Орден Феникса») — Анна Пересильд

11. Элизабет Спаркл («Субстанция») — Марина Зудина

10. Граф Дракула («Дракула») — Лев Зулькарнаев

9. Железный человек («Железный человек 3») — Владимир Машков

8. Артур Карри («Аквамен») — Джигурда

© Aquaman / Warner Bros., AI-generated image

7. Чудо-женщина («Чудо-женщина») — Настасья Самбурская

6. Сара Коннор («Терминатор 2: Судный день») — Катерина Шпица

5. Смолдер Брэйвстоун («Джуманджи: Зов джунглей») — Гоша Куценко

4. Тринити («Матрица») — Нонна Гришаева

© The Matrix / Warner Bros., AI-generated image

3. Элис («Обитель зла») — Екатерина Климова

2. Беатрикс Киддо («Убить Билла») — Юлия Пересильд

1. Эллен Рипли («Чужой») — Дарья Мороз

В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.

Фото на превью Jumanji: Welcome to the Jungle / Columbia Pictures, AI-generated image, The Substance / Working Title Films, AI-generated image

