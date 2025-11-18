Как выглядела бы в юности Баба-яга и другие чародейки из сказок, которых мы не представляем молодыми

В сказках волшебницы, как добрые так и злые, часто появляются уже зрелыми — даже феи не так свежи, как юные героини, что уж говорить о нечисти. Но ведь любая чародейка когда-то была юной. Мы решили представить, какими могли быть Баба-яга, Кикимора и другие волшебницы в те времена, когда они только начинали.