Как выглядела бы в юности Баба-яга и другие чародейки из сказок, которых мы не представляем молодыми
В сказках волшебницы, как добрые так и злые, часто появляются уже зрелыми — даже феи не так свежи, как юные героини, что уж говорить о нечисти. Но ведь любая чародейка когда-то была юной. Мы решили представить, какими могли быть Баба-яга, Кикимора и другие волшебницы в те времена, когда они только начинали.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Баба- яга из «Баба Яга спасает мир»
Волшебница Наина из «Руслана и Людмилы»
Дочь Бабы Яги из фильма «Огонь, вода и... медные трубы»
Фея-крестная из фильма «Золушка»
Анидаг из фильма «Королевство кривых зеркал»
Ведьма из фильма «Русалочка»
Снежная королева из фильма «Тайна снежной королевы»
Кикимора Кухарочка из фильма «Золотые рога»
Волшебница из фильма «Аленький цветочек»
Хозяйка Медной Горы из фильма «Каменный цветок»
Злая колдунья из фильма «Сказки старого волшебника»
Колдунья из фильма «Синяя птица»
Черепаха Тортилла из фильма «Приключения Буратино»
Ведьма из фильма «Старая, старая сказка»
Злая волшебница из фильма «Ослиная шкура»
Дорогие промпто-писатели, напоминаем, что с возрастом у человека увеличиваются нос и уши за счет роста хрящевой ткани, но истончаются губы. У героинь в юности носы должны быть меньше, губы пухлее, а улыбки - совсем необязательно были шире.