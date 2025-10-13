Очень симпатичный получился Иван Царевич. Только хиленький. Рядом с таким мощным Волком выглядит слабовато.
Мы попросили нейросеть нарисовать 17 героев народных сказок и получилось волшебно
Сказки вызывают у нас особые теплые воспоминания, ведь это первые истории о приключениях, дружбе и любви, которые нам читали в детстве. Нам захотелось взглянуть на то, как могли бы выглядеть персонажи, сошедшие с волшебных страниц и получилось что-то невероятное. Вы только взгляните на Кощея, Змея Горыныча и Царевну-Лягушку! Магия, не иначе.
Иван Царевич
Кощей Бессмертный
Какой добрый взгляд у Кощея Бессмертного. Прямо душка, а не злодей.
Марья Моревна
Змей Горыныч
Василиса Прекрасная
Ой, какая милашка! Настоящая русская девица-красавица и коса до пояса. Удивительно, но здесь ИИ смог передать осмысленный, мудрый и спокойный взгляд девушки, полный достоинства и простоты.
Финист Ясный Сокол
Красавчик! Если бы в жизни таких делали за ним бы очередь из невест стояла.
Водяной
На бомжа похож. Который три дня не пил, поэтому такой несчастный.
Царевна-Лягушка
Лапушка такая миленькая, хоть и Лягушка-Царевна. Платье обалденное. Красота!
Иванушка
Иванушка-дурачок, совсем не дурак. Весёлый, беззаботный приколист.
Баба Яга
Жар-птица
Аленушка
Такой хорошенький козлёночек. Жаль что когда вырастет козлом станет.
Леший
Интересно,зачем нечисти рога присобачивать?)хищнику,которым являются многие из них,они вообще не нужны,но художники с маниакальным упорством зачем-то нахлобучивают этот атрибут 🤷♀️понимаю клыки и когти,но этот признак травоядных?…
Василиса Премудрая
Симпампулечка. Только она ещё не Василиса, а Васька. Годам к 30-40 станет Мудрой-Василисой.
Купец Садко
Морской царь
Сивка-Бурка
Комментарии
Впервые понравилось. Не исторично, но напоминает куклу Василису, которая была у нас с сестрой
Научился ИИ красивых людей рисовать с нормальным взглядом и соответствующим образом. Хотя и сказочных. Классно.