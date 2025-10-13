Мы попросили нейросеть нарисовать 17 героев народных сказок и получилось волшебно

Культура
51 минута назад
Мы попросили нейросеть нарисовать 17 героев народных сказок и получилось волшебно

Сказки вызывают у нас особые теплые воспоминания, ведь это первые истории о приключениях, дружбе и любви, которые нам читали в детстве. Нам захотелось взглянуть на то, как могли бы выглядеть персонажи, сошедшие с волшебных страниц и получилось что-то невероятное. Вы только взгляните на Кощея, Змея Горыныча и Царевну-Лягушку! Магия, не иначе.

Иван Царевич

AI-generated image
Светлана БМВ
9 часов назад

Очень симпатичный получился Иван Царевич. Только хиленький. Рядом с таким мощным Волком выглядит слабовато.

-
-
Ответить

Кощей Бессмертный

AI-generated image

Марья Моревна

AI-generated image

Змей Горыныч

AI-generated image

Василиса Прекрасная

AI-generated image
Светлана БМВ
8 часов назад

Ой, какая милашка! Настоящая русская девица-красавица и коса до пояса. Удивительно, но здесь ИИ смог передать осмысленный, мудрый и спокойный взгляд девушки, полный достоинства и простоты.

-
-
Ответить

Финист Ясный Сокол

AI-generated image

Водяной

AI-generated image

Царевна-Лягушка

AI-generated image

Иванушка

AI-generated image

Баба Яга

AI-generated image

Жар-птица

AI-generated image

Аленушка

AI-generated image

Леший

AI-generated image
Нина С
6 минут назад

Интересно,зачем нечисти рога присобачивать?)хищнику,которым являются многие из них,они вообще не нужны,но художники с маниакальным упорством зачем-то нахлобучивают этот атрибут 🤷‍♀️понимаю клыки и когти,но этот признак травоядных?…

-
-
Ответить

Василиса Премудрая

AI-generated image

Купец Садко

AI-generated image

Морской царь

AI-generated image

Сивка-Бурка

AI-generated image
Фото на превью AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
O_о
9 часов назад

Впервые понравилось. Не исторично, но напоминает куклу Василису, которая была у нас с сестрой

-
-
Ответить
Светлана БМВ
8 часов назад

Научился ИИ красивых людей рисовать с нормальным взглядом и соответствующим образом. Хотя и сказочных. Классно.

-
-
Ответить

Похожее