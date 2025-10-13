Мы попросили нейросеть нарисовать 17 героев народных сказок и получилось волшебно

Сказки вызывают у нас особые теплые воспоминания, ведь это первые истории о приключениях, дружбе и любви, которые нам читали в детстве. Нам захотелось взглянуть на то, как могли бы выглядеть персонажи, сошедшие с волшебных страниц и получилось что-то невероятное. Вы только взгляните на Кощея, Змея Горыныча и Царевну-Лягушку! Магия, не иначе.