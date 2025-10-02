Мы попросили нейросеть показать, как бы выглядели герои старых мультиков, если бы их снимали в Голливуде
Мы настолько привыкли к персонажам наших любимых мультиков из детства, что порой трудно представить, как бы они выглядели, если бы их снимали студии вроде Disney или Pixar. Ведь это совсем другое видение мира, другой подход к созданию героев и их историй. В этой статье мы решили провести интересный эксперимент: воссоздали классических мультгероев в стиле современных голливудских анимационных студий. Результат поразителен — некоторые персонажи изменились до неузнаваемости.
«Вовка в Тридевятом царстве»
«Приключения пингвиненка Лоло»
«Дом для Кузьки»
«Как львенок и черепаха пели песню»
«Возвращение блудного попугая»
«Приключения поросенка Фунтика»
«Снежная королева»
«Каникулы Бонифация»
«Чиполлино»
«Дюймовочка»
«Крокодил Гена»
Шляпа не та и нужно пальто красного цвета, а не пиджак с жилеткой. Образ не тот
«Мешок яблок»
«38 попугаев»
Атаманша, «Бременские музыканты»
«Три богатыря»
Баба Яга
Фрекен Бок, «Карлсон вернулся»
