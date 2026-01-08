18 историй об умной технике, которая устроила хозяевам такой тарарам, что мама не горюй

Посмотришь на все эти современные гаджеты и подумаешь: «До чего техника дошла!» А дошла она до того, что колонки дают советы, как вам в туалет ходить, а куклы весьма натурально рожают в 3 часа ночи. Герои нашей подборки решили завести себе парочку «умных» приборов, и теперь у них есть история, по которой то ли триллер, то ли комедию снимать можно.