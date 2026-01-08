18 историй об умной технике, которая устроила хозяевам такой тарарам, что мама не горюй

Истории
2 часа назад
18 историй об умной технике, которая устроила хозяевам такой тарарам, что мама не горюй

Посмотришь на все эти современные гаджеты и подумаешь: «До чего техника дошла!» А дошла она до того, что колонки дают советы, как вам в туалет ходить, а куклы весьма натурально рожают в 3 часа ночи. Герои нашей подборки решили завести себе парочку «умных» приборов, и теперь у них есть история, по которой то ли триллер, то ли комедию снимать можно.

  • Вернулись мы с дачи рано утром в понедельник. Все бегают по квартире, собираются на работу. Папа в туалете брился. Мама ему говорит: «Выйди на 5 минут, у меня живот прихватило». Я аж кофе на себя пролила от того, как отреагировала наша колонка: «Так сходи в туалет, может, полегчает!» © tatuljawave
  • Был выходной. Знакомый поехал с семьей на дачу. И тут его выдернули на работу: надо было посмотреть заброшенный детский лагерь. Он семью завез и поехал. Приехал, темно, в лагере ни души. Осмотрел и решил вздремнуть. Устроился в машине, и тут слышит детское хихиканье. Вышел — никого. Только сел в машину, как снова слышит детский смех и какое-то бормотание. Стало мужику не по себе. Сел за руль и покатил подальше от этого лагеря, все равно и сон уже прошел! Отъехал. Нашел какое-то место, где остановиться. Решил снова попробовать отдохнуть. И... снова хихиканье! Он начал машину со всех сторон осматривать. Наконец, догадался багажник открыть. А там дочкина новая интерактивная кукла. Хихикает, если ее покачать, например. Забыли, когда на даче выгружались. © Оксана Лим / Dzen
  • Впервые я испугалась своей умной колонки, когда шепотом сказала ей, что делать, потому что дочка спала. А колонка мне ответила тоже шепотом! © Sophie Price
  • Прихожу сегодня домой, а колонка музыку играет. Я офигел и говорю: «Почему ты играешь музыку?» А она мне: «Я не играю, я слушаю!» Нормальная вообще? Дискотеки мне тут устраивает, пока я работаю, чтобы квартиру оплачивать, в которой она тусит. © pashkouski_a
  • Смотрели мы кино, и там в какой-то момент один из персонажей говорит: «Я скоро вернусь». Наш голосовой помощник в ответ: «Хорошо, я буду ждать!» © Osiris Rose
  • Первый день дома после больницы, все болит, решила принять обезболивающее. И вот вечером с руганью ищу таблетки. Умная колонка слушала, слушала, а потом говорит:
    — Я могу помочь?
    — Таблетки ищу!
    — Ближайшая аптека...
    — Да есть, сейчас найду... Помолчи.
    Замолчала. И тут ни с того ни с сего вдруг раздается тоненький голосок из-под дивана:
    — Может, полы помыть?
    Боже, робот-полотер сочувствует... Я долго потом истерически хихикала. © ЕКАТЕРИНА БОРОВСКАЯ / Dzen
Fenderen
23 часа назад

Очень странно. Эти колонки, та же "Алиса", активируются, только когда к ним по имени обратишься. Просто так на человеческую речь внимания не обращают. Опять нафантазировали.

-
-
Ответить
  • На днях у меня вся техника с ума посходила. Сначала моя старенькая стиральная машина начала колбаситься со стороны в сторону, ходить туда-сюда, прыгать. Под нее заехал робот-пылесос, после чего она успокоилась и внезапно задавила его. И в момент, когда это случилось, мой телефон завибрировал от таймера, сполз со стола и самовыпилился ударом о плитку. Спасибо, что хоть тостер и микроволновка не были подключены к розетке... © Не все поймут / VK
  • У моей дочери игрушка рожать начала в 3 часа ночи. Мы не знали, что она это умеет. Я чуть не поседела, когда из-под кровати раздался протяжный хриплый голос: «Помоги-и-и-и мне», — а потом послышались вздохи. Родила-таки: на пузе открылся кармашек, а там 3 ее миниатюрные копии. © Олеся Д. / Dzen
  • Однажды сидела в родительском доме, болтала с матерью, мой телефон лежал на столе. В какой-то момент сработал голосовой помощник и выдал с придыханием: «Ой, все...» Видимо, наскучил ему наш разговор ни о чем. © Дарья Рысева / ADME
  • Зимнее тихое утро. Вдруг из колонки голос: «Что так печально вздыхаешь? Поставить ноктюрны Шопена, чтоб успокоиться, или веселую музыку, чтоб взбодриться?» Я аж подпрыгнула и как заору: «Ты не сбрендила?» А она в ответ: «Смените-ка тон, а то мы поссоримся». © # Ирина / Dzen
  • Колонка просто стояла, музыку не играла, но была включена в розетку. Поздний вечер, мы со старшей дочкой сидели и что-то тихо обсуждали. И тут внезапно умная колонка выдает: «Я не хочу вас напугать, но вы здесь не одни», — и потом вдруг замолчала. Мы так перепугались, застыли в ступоре и не знали, как отреагировать! Больше таких эпизодов, к счастью, не было. © nargizkussain
  • Работаю из дома. Как-то звоню проблемному клиенту. Надела гарнитуру, подключилась к ноутбуку. Полчаса с ним ковыряжилась. И вот завершаю звонок, откидываюсь в кресле и произношу: «Достали! Как я хочу в отпуск!» А мне в наушниках зловещим шепотом отвечают: «Как хорошо, когда наши желания совпадают с возможностями». У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Оказывается, умный помощник в браузере на ноутбуке включился и ответил мне. © efimova2808 / Dzen
  • Собираюсь за сыном в школу, спрашиваю у колонки о погоде. Она говорит, что осадков не ожидается. Выбегаю из дома без зонта. Встретила сына, и тут как только польет! Пришли домой мокрые насквозь. Я злющая говорю: «Там дождь! Ты зачем мне наврала?» А она в ответ такая: «Это не я, это синоптики!» © Елена / Dzen
  • Жена отвезла детей на неделю к бабушке. Мы только что переехали, и я занимался тем, что устанавливал полки и шкафы в спальне, когда внезапно услышал крик из другой комнаты. Внезапно до меня дошло, что это голос моего ребенка. Мой мозг лихорадочно заработал: дети и жена сейчас в другой стране, так как я могу слышать своего малыша? С колотящимся сердцем я хватаю молоток и иду к источнику звука. И тут мне приходит в голову, что нужно заранее достать телефон на случай, если мне придется звонить в полицию. Лезу в задний карман, достаю телефон и тут понимаю, что происходит: каким-то образом я своей пятой точкой открыл видео на телефоне, где галдят мои дети, а так как телефон был сопряжен с умной колонкой, звук начал воспроизводиться на ней. © mejok / Reddit
  • Лежали с мужем и собакой в гостиной. Внезапно слышим истошное: «Мяу!» Я перепугалась. Муж предположил, что это соседский кот. Сейчас сижу на кухне, пью чай. Внезапно слышу рычание. Спрашиваю колонку, не она ли ночью мяукала, и прошу ее больше так не делать. На что это умное создание мне выдает: «Не делать как? Мяу? Мяу! Мяу! Мяу!» © mari.gvrl

«Первый ответ чата GPT, который заставил меня задуматься».

  • Встретила мужа в новом нижнем белье, решив перед ним покрасоваться. Спросила, нравится ли мой комплект ему. И тут умный дом ни с того ни с сего вдруг ляпнул: «Да». © CuteWolverine / Reddit
  • Пришла я как-то в торговый центр, чтобы закупиться всяким разным. Прохожу мимо одной из полок, и вдруг слышу обольстительный женский голос, который говорит, обращаясь ко мне: «Подойди ко мне». Я, естественно, остановилась, кручу головой, чтобы понять, кто ко мне обращается. А голос продолжает завлекать: «Ближе, ближе». Тут я понимаю, что среди товаров было установлено некое устройство, видимо, в рамках рекламной акции. Но удивление от того меньше не стало. © Natalex / Dzen
  • Отчаялась найти вторую половинку. Решила спросить у умной колонки, как найти свою любовь. Уж не знаю, насколько правильно она поняла мой вопрос, но почему-то выдала мне координаты ближайшего кафе грузинской кухни. Я решила туда сходить, все равно к ужину ничего не готово. Там ко мне подошел познакомиться симпатичный парень, взял номер телефона. © Карамель / VK

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее