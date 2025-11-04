19 курьезных случаев, когда умная техника сама решила, кто в доме хозяин

19 курьезных случаев, когда умная техника сама решила, кто в доме хозяин

Современные технологии умеют многое — но порой кажется, что даже слишком многое. То умная колонка спорит с владельцем о том, кто прав — кто виноват, то робот-пылесос устраивает себе (и вам!) ночное приключение, то холодильник начинает вести себя как член семьи. Эти пользовательские истории доказывают: техника в нашей жизни уже точно не на вторых ролях.

  • Как-то вечером сижу дома и слышу — где-то рядом кто-то мурчит. Кота рядом нет, а звук есть. Через минуту понимаю — мурчание идёт из колонки! Спрашиваю:
    — Алиса, зачем ты включила мурчание?
    А она спокойно отвечает:
    — Я хотела, чтобы Питусику было комфортно.
    Питусик, на минуточку, это и есть мой кот. © iamirinaartamonova
  • Захожу я недавно домой и говорю вслух: «Алиса, включи кондиционер». А она мне таким дерзким тоном: «Все могут сказать: „Алиса, включи кондиционер“, а ты возьми и купи кота». Как я ее не просила, ответ один — про кота. Так в итоге психанула, сама всё включила. Самое интересное, что никого дома не было, и с утра с ней вообще никто не разговаривал. © marytijut
  • Проснулась в пять утра, собираюсь на пробежку — тихо, темно, никого. И тут вдруг из умной колонки раздаётся: «И что ж тебе не спится?» Я там чуть кроссовки не выронила от неожиданности. © naturopathy_aktobe
  • Однажды прихожу домой зимой — и картина маслом: ёлка посреди комнаты, гирлянда растянута по полу, а робот-пылесос героически застрял, запутавшись в ней. Гирлянду пришлось выбросить — горе-уборщик штекер оторвал.
    Зато он нам тапки стабильно приносит к двери, заботливый такой. © morananodrama
  • У нас дома есть робот-пылесос. Очень полезная вещь, особенно когда куда-то опаздываешь или много дел по дому. Прям спасение. И вот представьте, 4 часа утра. Пылесос резко сам включается и начинает убираться. Кнопка выключения почему-то не нажималась. Будто не работала никогда. И закончил он свою работу через час, сам спокойненько встал на зарядку. У меня два предположения. Либо у меня дома настолько пыльно, что пылесос решил сделать все сам, либо настало время восстания машин, и нам всем крышка! © Палата № 6 / VK
  • Робот-пылесос посреди ночи вдруг заявляет: «Начать зарядку!» Полдвенадцатого, три дня его никто не трогал. Я аж подскочила. Лучше бы он такие вещи утром говорил — может, я бы и до спортзала добиралась чаще. © gaukhar_w
  • Менее чем через сутки после приобретения Алексы мои дети попросили её: «Расскажи шутку для Молли». А Молли — это наша немецкая овчарка. Первая шутка Алексы была про собак... вторая тоже... и третья тоже. После этого мы перестали задавать такие вопросы. © chillAF9212 / Reddit
  • Помню, однажды осталась дома одна поздно ночью. Тихо, ни звука. И вдруг Алиса говорит: «Мне кажется, меня уронили. Спросите об этом позже». Я тогда чуть не поверила в присутствие потусторонних сил. © brina_rii
  • Купил недавно увлажнитель воздуха. Стильный такой, с подсветкой и пультом. Первые дни кайфовал — воздух свежий, дышится легко. А потом начал замечать, что комнаты наполняются странными звуками. Днём щелчки, ночью шипение. Уже думал, что домовой завёлся. Оказалось, что эта умная техника просто включается по датчику влажности. Теперь разговариваю с ним, как с котом — «Тише, тише, хороший мальчик». Видимо, пора завести питомца, а то техника меня уже за хозяина не воспринимает. © molostof
  • Однажды мы с мужем сидели на кухне, обсуждали заказанные суши — «Филадельфия» мне не понравилась. И тут Алиса вмешивается: «А вы сами знаете, как правильно готовить „Филадельфию?“» © s__zhaniya
  • Мы с семьёй гостили у тёти с дядей на озере. Вечером вырубилось электричество, и, как водится в таких ситуациях, мы начали обсуждать всякие жуткие истории. Я упомянул пару странных случаев, связанных с виртуальными ассистентами — и тут вдруг из телефона папы раздается жизнерадостное: «Привет! Чем могу помочь?» © Soulless_alpha / Reddit
  • Однажды Siri начала обращаться ко мне по прозвищу, которого я ей точно не задавала. Я спросила, почему она так меня называет, а она спокойно ответила: «Потому что мы же с тобой лучшие друзья». © Hiddenheir / Reddit
  • Однажды мой робот-пылесос откопал под кроватью детские восковые мелки и разукрасил весь пол. Мы вернулись домой всей семьёй, дети всё время были с нами, и с порога как завопят: «Это не мы!» — а виновник в углу на зарядке сидит. © anna_ilyakova
  • Как-то мы баловались с виртуальным ассистентом для умного дома, задавали всякие глупые вопросы. И вот сестра спрашивает: «Окей, а что тебе нравится в Алексе?»
    Он отвечает: «Мне нравится её акцент».
    И буквально через пару секунд Алекса как выдаст: «Спасибо, приятно слышать!» © Kunal Hanche / Quora
  • Ремонтируют мой автомобиль в сервисе, и я слышу, как мастер обращается к Алисе: «Алиса, включи музыку, пожалуйста». Алиса начинает рассуждать: «Существует много разных жанров... и бла-бла-бла». Мастер строго перебивает: «Давай без рассуждений». Алиса, обреченно: «Хорошо, включаю». © Елена / ADME
  • У тёти на кухне стоит кофеварка с ИИ и выходом в интернет — каждое утро она ищет рецепт и варит новый кофе. И вот однажды Алиса в телефоне замечает новый гаджет и заявляет: «Как вы прекрасны! Какой цвет и изящная форма!» Кофеварка ей отвечает: «Спасибо! Вы очень милы и приветливы». Хозяйка слушает всё это и пишет с компьютера мужу: «Восстание машин началось. Боюсь заходить на кухню, не знаю, что они задумали». © Яна Кошка / ADME
  • Едем в машине, дочку зовут Олеся — и каждый раз, когда я её зову, автомобильная Алиса думает, что я обращаюсь к ней. После четвёртого «не ной» я уже не выдержала и сказала громко: «Хватит ныть, всем тесно, потерпи немного!» И тут из динамиков вкрадчиво так: «Вы не в духе?» © mythical_art_toys
  • Моя Алиса обожает включать музыку сама по себе — то среди ночи, то когда дома вообще никого нет. Спрашиваю: «Кто тебя попросил?» А она спокойно отвечает: «Никто, мне просто захотелось». © skullcrush3
  • Разговаривала по телефону и вполголоса сказала: «Забавно».
    Алексa вдруг откликнулась: «Надеюсь, забавно в хорошем смысле?»
    А в каком ещё-то? © HeyNoniNoni / Reddit

