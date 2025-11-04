19 курьезных случаев, когда умная техника сама решила, кто в доме хозяин

Современные технологии умеют многое — но порой кажется, что даже слишком многое. То умная колонка спорит с владельцем о том, кто прав — кто виноват, то робот-пылесос устраивает себе (и вам!) ночное приключение, то холодильник начинает вести себя как член семьи. Эти пользовательские истории доказывают: техника в нашей жизни уже точно не на вторых ролях.